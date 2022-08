Caso Marset: "Esperemos que estas situaciones no se produzcan más", dijo director de inteligencia

El director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Álvaro Garcé, expresó esta mañana en el programa 12 PM que con el "perfeccionamiento" que se le estaría haciendo al sistema, esperan que "este tipo de situaciones no se produzcan más", refiriéndose al decreto que anunció el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ayer en su interpelación junto al canciller de la República, Francisco Bustillo, por la expedición del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

La interpelación solicitada por el Frente Amplio tenía como objetivo aclarar el proceder de la cancillería y el Ministerio del Interior al otorgarle el pasaporte al narcotraficante uruguayo, que solicitó mientras se encontraba preso en Abu Dabi, por intentar ingresar al país emiratí con un documento paraguayo falso. Sumado a esto, tal como informó El Observador días atrás, el Ministerio del Interior ya colaboraba con la DEA estadounidense en la fecha de la solicitud.

Garcé también señaló que no le "corresponde agregar absolutamente nada" a las explicaciones sobre la expedición del pasaporte a Marset, porque considera que los ministros ya dieron la información del caso en la interpelación del día de ayer. Asimismo, advirtió que más allá de mantener una visión "optimista y proactiva" de la tarea que realizan "nadie está exento de la posibilidad de acción de crimen organizado".

Consultado por la cooperación y coordinación entre los diferentes organismos del Estado, tanto entre ministerios como desde Inteligencia a los demás órganos, Garcé indicó que la tarea del organismo que dirige es guiar en lo técnico a todos los órganos de inteligencia, según lo marca la ley. Además, agregó que esta misma legislatura distingue entre los niveles estratégicos y operativos.

"Las cuestiones operativas o tácticas tienen que ver con situaciones como las que ayer se procesaron en el Parlamento nacional, es decir, en qué condiciones se le expide un pasaporte a un individuo, procedimientos especiales, investigaciones, etc. No es ese el tema que nos atañe, por lo tanto, la respuesta a qué relación debe existir entre la secretaría de inteligencia estratégica y un asunto como el que ayer se debatió en el Parlamento es ninguna. No nos concierne en el nivel estratégico de la inteligencia, nuestra función es otra", explicó el director.

En suma añadió que los lineamientos de la Política Nacional de Inteligencia han sido aprobados hace algunos meses y, próximamente se aprobará el Plan Nacional de Inteligencia, que ya cuenta con la firma del Poder Ejecutivo.

Según explicó el especialista, este plan apunta a que "todos los organismos en forma ordenada de acuerdo a objetivos comunes y convergentes podamos hacer la tarea de recolección, procesamiento y análisis de información".

Sin embargo, los conductores del programa radial insistieron en la posibilidad de "un nexo adicional de inteligencia a nivel estratégico" en la comunicación entre carteras a lo que Garcé les respondió que "siempre" buscan mejorar y que "la materia es cada vez más importante para cualquier Estado", alegando sobre esto último que "tener fragmentada la información, no compartirla a tiempo puede llevar a consecuencias desastrosas".

"Sabemos que crimen organizado tiene sus medios, coordina y se relaciona con sus organizaciones similares en otros países y eso es un enorme desafío no solo para el Estado uruguayo sino para los países en general".