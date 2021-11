Cayó la Cabra, la muerte de Larrañaga y un debate sobre los límites del humor que se reedita

El concurso oficial de Carnaval todavía no empezó y una letra ya generó polémica. La murga Cayó la Cabra se presentó la semana pasada en el Teatro de Verano como parte de la prueba de admisión para el certamen, pero fue recién ayer cuando uno de los segmentos de su salpicón ocasionó un debate debido a la referencia que hace a la muerte del exministro del interior, Jorge Larrañaga.

Sobre el fallecimiento de Larrañaga, ocurrido en mayo de este año, la murga cantó durante la prueba "'Hay orden de no aflojar', fue la promesa de Larrañaga. Y hasta al último minuto parece fuerte la militaba. Aún no se sabe mucho de su partida inoportuna, lo que todo el mundo sabe es que estaba en una". Uno de los hijos del político reaccionó y los "invitó" a disculparse.

El Observador se comunicó con la murga, que prefirió no realizar declaraciones sobre el tema por el momento. Sin embargo, el director escénico de Cayó la Cabra, Camilo Routin, dijo este martes al diario El País que el conjunto tiene el interés de contactarse con Jorge Larrañaga Vidal y pedirle disculpas a él y al resto de la familia. Además dijo que el grupo se planteó "revisar parte del espectáculo", dependiendo de si superaban la prueba de admisión.

Eso se confirmó en la madrugada del jueves, cuando la murga se convirtió en una de las trece agrupaciones de su categoría en ser elegidas por el jurado para meterse en el concurso oficial que comenzará en febrero.

Larrañaga Vidal había escrito este miércoles en su cuenta de Twitter: "Si Cayó la cabra está tan interesado en saber cómo murió mi padre, me puede llamar y le saco las dudas. Es triste que se intente hacer humor con un hecho tan doloroso. Los invito a reflexionar y pedir disculpas. Nuestra familia las va a recibir con gusto".

Un debate sobre los límites del humor

Jorge “Pucho” Ferreira, prosecretario en la directiva de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu), dijo a El Observador que que discrepa con el "tipo de humor" que usaron los murguistas -entiende que estuvo "fuera de lugar" al tratarse de una persona muerta- aunque respaldó su intención de retractarse. "Son unos gurises espectaculares. En algún momento, ellos lo evaluaron y le van a pedir disculpas a la familia. No pensaron que esto iba a tener la trascendencia que tuvo".

A sus 58 años, Ferreira analiza que la mención en cuestión en una cuartera "no aporta" y "genera un problema".

"Antes no se usaba este tipo de humor. Hoy nos estamos dando cuenta que muchos humores, que fueron efímeros y se fueron como una estrella de luz, ya no aportan; muchas veces te dejan desubicado en algunos lugares. No le estoy dando la razón al hijo de Larrañaga. Es una cuestión de la educación que he recibido. Hoy me estoy dando cuenta de que mis viejos, con la educación recta que me daban, no estaban tan equivocados", explicó.

En otro sentido, se expresó Joaquín Freire, integrante de La Trasnochada, quien señaló que los límites de la libertad de expresión deberían estar delimitados por la contracara que recibe los comentarios. "El límite va hasta donde lo tome la persona que lo reciba".

Hizo referencia a los casos que involucraron a los expresidentes frenteamplistas Tabaré Vázquez y José Mujica, cuando Agarrate Catalina decidió criticar a esas administraciones, y también al caso del colorado Jorge Batlle, cuando en 2017 uno de los integrantes de la murga Momolandia hizo el papel de Mercedes Menafra, su esposa, y representó paródicamente un episodio particular de la vida de la mujer: la foto que le tomaron, sonriendo y saludando, en el cortejo fúnebre del exmandatario.

"Se han hecho chistes con temas sensibles bien y chistes de mal gusto. Eso depende del que lo propone y sobre todo del receptor. Recuerdo chistes con Batlle, con Tabaré, y un montón más. Yo respeto que el hijo (de Larrañaga) se haya sentido ofendido. Me parece que es re viable desde el dolor y la pérdida de su padre. Capaz que estaría bueno invitarlo a que concurra y conozca un poco más carnaval. Me parece que hay que entender el contexto, dónde se hace. La murga, mal o bien, se basa en criticar y en jugar con los límites. Por eso digo que va en quién lo propone y en quién lo escucha", comentó.

Freire no es partidario de que las murgas realicen una disculpa pública por estos casos: "No creo que la murga tenga que salir a hacer una disculpa pública. Me parece un montón. Sí puedo entender que a un hijo le moleste que hablen de su padre, al que hace poco perdió. Las redes sociales no ayudan para nada tampoco e hipersensibilizan todo lo que pasa sin conocer las causas".

En Uruguay hubo varias actuaciones humorísticas que terminaron en la Justicia, como los dichos de Edison Campliglia, el personaje interpretado por el comunicador Rafael Cotelo, sobre Rivera y sus dichos sobre Rivera o cunado se publicó El Cuarteto de Nos y su canción El día que Artigas se emborrachó, que parodia parte de la historia del prócer nacional.

Sin embargo, hay ciertas previsiones legales que amparan la actuación de humoristas, explicó el abogado y decano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, Mario Spangenberg, a El Observador. Por ejemplo, el inciso c del artículo 336 de la Ley 18.515. Allí, se exonera de responsabilidades en caso de demandas por difamación e injurias a quien “efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación humorística o artística”.