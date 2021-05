Cebolla Rodríguez en Plaza: unió a Colonia y el club se fortaleció económicamente

Plaza Colonia se consolidó en los últimos años como uno de los clubes más estables del fútbol profesional uruguayo. A pesar de estar ubicado a 188 kilómetros de Montevideo, con las desventajas que eso significa en un fútbol prácticamente metropolitano, el patablanca logró mantenerse y crecer. La Sociedad Anónima Deportiva (SAD) liderada por Carlos Manta y Roberto “Chiqui” García se hizo cargo de la institución en 2015 y aquel proyecto que empezó como un sueño, hoy es una realidad.

Plaza Colonia posee un complejo deportivo, una sede con una piscina climatizada de 25 metros, un gimnasio cerrado, el Parque Prandi que se está iluminando y además, para la actual temporada contrató a Cristian Rodríguez, uno de los jugadores más importantes del fútbol uruguayo en los últimos años.

La llegada del Cebolla fue un golpe de efecto y de marketing valioso, y esperan en Colonia que también signifique un valor destacado dentro de la cancha. “Con Chiqui García somos muy celosos de nuestro proyecto, buscamos la persona que tenga un corazón grande y pueda aportar y apoyar a las nuevas generaciones que estamos formando. Creo que no nos equivocamos y que el Cebolla cumple a la perfección todo eso. Falta verlo en la cancha, pero ya nos ayudó muchísimo en la imagen”, destacó el gerente deportivo Carlos Manta.

Plaza debuta en el Apertura este domingo a la hora 12 frente a City Torque y Manta contó que “por primera vez Plaza Colonia logró pagar un mes de presupuesto con sus espónsores. Por lo general en el fútbol uruguayo no llegás a cubrir un 10% con los espónsores y nosotros cubrimos un mes, fue un cambio muy grande en ese aspecto” señaló.

@PlazaColonia

Fernández, Cebolla Rodríguez y Mele

Además, la contratación del exfutbolista de Peñarol nacido en Juan Lacaze logró “integrar totalmente al departamento con la imagen del club; hoy Colonia reconoce que Plaza Colonia es su verdadero representante y eso se alcanzó con la llegada del Cebolla”.

Manta admitió que un club del Interior del país, como le ocurre a Plaza Colonia, gasta por año unos US$ 140.000 más que los equipos de Montevideo y eso es una desventaja grande.

“El presupuesto del club depende, si es en pandemia o sin pandemia. A nosotros la pandemia nos ayuda a sobrevivir. Tenemos seis categorías de formativas y fútbol femenino que todos los fines de semana del año viajan a Montevideo o más lejos a jugar. Son unas 150 personas que trasladamos y le damos comida. Solo para competir ya damos un changüí de entre US$ 120.000 y US$ 140.000 por año con respecto a los equipos de Montevideo. Cerro Largo debe gastar el doble porque tiene el doble de kilómetros”.

El gerente del equipo coloniense añadió: “Es un disparate pero nadie dice nada, se preocupan en ver como sacan ventajas políticas y no se preocupan en hacer más equitativo el mundo del fútbol”.

¿Cuánto cuesta la SAD?

La estabilidad que logró Plaza Colonia abrió los ojos de empresarios que han intentado comprar la SAD.

“Es muy tentadora -dijo Manta-, porque además de ser una de las primeras es totalmente nacional, acá lo hacemos con mucho sacrificio, amor e ideas. Hemos recibido mucha gente con intenciones de comprarla, pero es nuestra criatura, es la que queremos, nos hicimos hinchas a muerte del club y somos muy amigos de los dirigentes de Plaza y somos una sola cosa. Nos cuesta desprendernos por plata de algo que hicimos con mucho amor”.

Piscina climatizada durante el proceso de techado

Dijo que han recibido ofertas importantes, “pero para movernos tienen que venir con algo que nos sacuda y la verdad, nos cuesta salir a nosotros. El dinero era interesante, Chiqui y yo podíamos vivir tranquilos. Pero tenés que pensar qué hace un tipo como yo, que tiene su recorrido, el resto de la vida si no tenemos el amor. Tenemos que buscar un proyecto que calce para lo que queremos y dejar al hijo que formamos. Por más que nosotros tuviéramos la última decisión, queremos que nuestro hijo no se quede en un bachillerato, sino que se reciba y tenga un gran futuro. Eso nos pone en duda a nosotros", manifestó.

¿Cuánto vale la SAD? ¿US$ 1.000.000, US$ 2.000.000? “¡Qué! Diogo de Oliveira o Leonai Souza, ¿cuánto valen ellos? ¿Es con jugadores, sin jugadores? Es muy relativo. En el caso de Plaza Colonia la mayoría de los jugadores son patrimonio del club, entonces no es fácil venir a comprar con US$ 2.000.000, US$ 3.000.000 o US$ 4.000.000, si un jugador puede valer ese dinero”, expresó Manta.

Leonardo Carreño

Nicolás Dibble, uno de los jugadores surgidos en el club

El club social y deportivo tiene 1.100 y la administración está a cargo del club. La SAD se encarga exclusivamente de la parte deportiva del fútbol profesional.

Manta aportó un detalle más sobre el valor de Plaza. "Lo único que voy a decir es que después de Nacional y Peñarol, las redes sociales de Plaza son las que tienen más seguidores". Contando solo en Twitter, Peñarol posee 346.000 seguidores, Nacional 286.000 y Plaza Colonia 106.000.

La iluminación del Prandi

El club está en plena obra de iluminación del Parque Juan Prandi, lo que permitirá utilizarlo para partidos nocturnos y con la tecnología que requiere la televisión para poder transmitirlos. Una empresa de Paysandú se encarga de los trabajos.

La idea era inaugurar las luces en la cuarta fecha del Apertura frente a Nacional, pero no será posible. “Tuvimos un percance porque se nos cayó un árbol sobre una columna que íbamos a poner, que trajimos de Paysandú. Eso nos va a demorar unos 30 días más porque tenemos que mandarla a hacer de vuelta, traerla a Colonia y eso demora. Ligamos mal en ese aspecto”, contó Manta.

El gerente adelantó que se trata de “un gran proyecto” que fue presentado al Comité Ejecutivo de la AUF para que el fútbol profesional tenga en el futuro “ocho o 10 canchas más iluminadas”.

El Parque Prandi se está iluminando

“Nosotros somos el conejillo de Indias, para ver cómo queda esto y que el proyecto siga adelante; no podemos recomendar algo si no estamos convencidos”, señaló.

Agregó que el costo de la iluminación es “mucho menor” a la que hicieron Defensor Sporting y Wanderers en el Franzini y Parque Viera, respectivamente. “Eso es inalcanzable para el fútbol uruguayo, eso se hizo con la ayuda de FIFA. La idea nuestra es que con la ayuda que se pueda recibir de Conmebol, la Asociación ayude a los equipos menores y que estos pongan una parte y la AUF otra parte, para tener fútbol a cualquier hora de la noche y que se terminen los problemas del verano, que no se puede fijar antes de la cinco de la tarde por los calores”.

El crecimiento que tuvo el club en los últimos años sobrepasó lo que imaginaron al principio: "Ni el más optimista soñó en tener hoy una institución solidificada en el círculo de privilegio, cuando otras instituciones que históricamente fueron protagonistas del fútbol uruguayo están en la B. Ahora hay que mantenerse que es lo más difícil".