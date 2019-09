Cebolla Rodríguez sobre crisis en Peñarol: “Faltó rebeldía, amor propio y, quizás, humildad"

Cristian "Cebolla" Rodríguez, capitán de Peñarol, habló este jueves de mañana en conferencia de prensa en el Campeón del Siglo sobre la falta de "rebeldía, amor propio y humildad" en el clásico, dijo que tras este bajón ya dieron vuelta la página y que están enfocados en lograr el tricampeonato en el Uruguayo.

Consultado acerca de cómo tomó los cuestionamientos que recibió el plantel sobre las carencias en los aspectos físicos, respondió: “Esto es parte de los equipos grandes. Es muy difícil no perder, y nosotros venimos en una racha negativa de algunos partidos que nos fue muy mal no solo en lo físico sino también en lo futbolístico”.

En su análisis, el capitán de Peñarol fue más profundo. “Lo que sucedió fue que nos pegó mucho en los jugadores grandes porque estábamos un poco cargados, y en los jóvenes que se estaban por ir (por el mercado de pases) y no teníamos todos la cabeza enfocada en el club. Pero eso ya pasó. Esta semana se trabajó bien, estamos pensando en el Clausura y dejando por el camino lo que ya pasó. Ahora estamos todos para sumar”.

La reflexión del Cebolla continuó sobre la actuación en el clásico, tema sobre el que tampoco anduvo con rodeos. “Fue todo negativo, no solo en el juego, también en la actitud. Vi todo el primer tiempo y parte del segundo afuera, y es feo hablar desde ese lugar, pero no se vio (al equipo) como en los clásicos anteriores. Faltó rebeldía, amor propio y, quizás, humildad. Sin embargo, de todo eso se aprende”.

El futbolista contó más detalles de la forma en que el equipo absorbió esta crisis y cómo se enfoca para el futuro.

“El plantel entendió muy bien que peor de lo que estuvimos en el partido pasado (con Nacional), no se puede estar. Pero también nos pegó mucho lo que sucedió en partidos anteriores, no solo en el clásico, porque antes (de la última fecha del Intermedio) también hicimos partidos malos”.

Finalmente, pasó raya al tema: “Ya se terminó el período de pases. Ahora estamos todos acá. Estamos comprometidos en ganar el Clausura para concretar el tricampeonato. Para eso se necesita humildad, amor propio y, con el grupo que hay, entiendo que podemos llegar muy lejos”.

“Estamos en el debe en copas internacionales”

Sobre la merma del juego del equipo, respondió: “En referencia al campeonato local, estamos muy bien. Entiendo que estamos en el debe en copas internacionales. Este plantel venía haciendo las cosas muy bien, ganando todo. Hace dos años y medio ganamos todo. Lo que sucedió fue que tuvimos una serie de seis o siete partidos malos, y como suele suceder en el fútbol, por ahí hablan de cosas que cuando ganás no están. Hablan de que no se entrena, que no se concentra, pero cuando ganás, nadie se refiere a esos asuntos. Como siempre digo, eso es parte del fútbol. Y aquí tenemos calidad de jugadores, hay jugadores con experiencia, jóvenes que tienen ganas de seguir adelante, así que creo que si vamos a un camino, el camino tiene que ser con muchas ganas y humildad”.

Diego Battiste

Reconoció que el plantel está fuerte y unido. “Acá estamos todos juntos. Acá no va a pelear uno solo sino vamos todos. Hay mucha confianza. Vamos por el camino de la humildad y el sacrificio”.

En cuanto a la salida del preparador físico Alejando Valenzuela expresó que lo van a extrañar, “porque lo conocemos de la selección y de muchas historias que vivimos con él”. Dijo que es una persona muy querida. “Fue una oportunidad linda para él, quien miró por su futuro y su familia”.

Además puntualizó que Valenzuela “estaba triste por lo que sucedía en los últimos partidos porque se criticaba la parte física”

Sobre el italiano Francesco Bertini, el nuevo preparador físico de Peñarol que llegó el martes a Montevideo, dijo que no puede hablar porque solo entrenaron dos días con él. “Ya lo conoceremos”, terminó diciendo.

En la conferencia de prensa de este jueves, el capitán de Peñarol no fue consultado sobre lo que sucedió en el vestuario después del clásico del Intermedio, cuando el jugador sufrió un corte en el brazo, por lo que fue derivado a un sanatorio y terminó en un block quirúrgico. A raíz de esta situación tiene que entrenar con una férula y no puede jugar.

Diego Battiste

Sobre lo que aconteció, el médico Edgardo Rienzi solo dijo que fue un accidente en el vestuario.