Celeste Cid hará de Susana Giménez: ¿cómo se lo tomó la diva de la TV argentina?

Celeste Cid será quien interprete a Susana Giménez en la serie que Disney y Telefé están preparando sobre la historia del boxeador argentino Carlos Monzón, que ya había anunciado al resto de su elenco principal. La actriz de Verano del 98 y Resistiré se pondrá en la piel de la diva televisiva, que le dio su aprobación.

Desde Miami, la conductora habló con el diario argentino Clarín y al enterarse de la noticia, explicó que le parecía "muy bien". Y dio sus argumentos: "Es buena actriz y muy bonita".

La participación de Celeste Cid estará concentrada en los episodios que relaten el rodaje de la película La Mary, estrenada en 1974, dirigida por Daniel Tinayre (el esposo de Mirtha Legrand) y coprotagonizada por el boxeador y la actriz. Ambos interpretan a un matrimonio entre un hombre obrero y boxeador amateur, y una mujer con habilidades proféticas. La trágica película tuvo la particularidad de que la voz de Monzón tuvo que se doblada por un actor profesional.

Giménez y Monzón comenzaron durante el rodaje un romance, que llevó al deportista a divorciarse de su primera esposa. La relación duró hasta poco después del retiro del boxeador, en 1977.

Susana Giménez como personaje de ficción ya tenía un antecedente, y uno que no había dado buenos resultados: Eugenia "la China" Suárez la interpretó en la serie biográfica sobre el cantante Sandro, y fue criticada por parte del público, de los críticos y hasta de la conductora a la que dio vida. "No me gustó y se lo dije", explicó Susana. "Decía cosas fuera de época: 'mi amor, mi amor' y yo no había empezado ni con la televisión. No decía 'mi amor' ni nada. Mi parte en el guion no estuvo bien".

La serie tendrá trece episodios, estará protagonizada por Jorge Román y Mauricio Paniagua (que interpretarán al boxeador en dos momentos diferentes de su vida), y aún no tiene fecha de estreno ni canal de emisión confirmado.