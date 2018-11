Celulosa, carne, lácteos y recuperación de la soja impulsaron exportaciones de octubre

La celulosa fue el principal producto exportado en octubre y junto con la carne vacuna, los productos lácteos y la soja dinamizaron las ventas externas uruguayas. Las exportaciones fueron por US$ 819 millones con un incremento interanual de 10% incluyendo zonas francas. A su vez, se revirtió la caída acumulada que se verificó hasta setiembre y entre enero y octubre las colocaciones fueron por US$ 7.661 millones con un crecimiento de 1%, según información divulgada por el Instituto Uruguay XXI este jueves.

Las exportaciones de celulosa alcanzaron los US$ 138 millones en el mes con una suba interanual de 24% y se ubicó como el principal producto de venta tanto en octubre como en el acumulado del año. En lo que va de 2018 las colocaciones fueron por US$ 1.388 millones, un 33% superiores a igual periodo de 2017. Uruguay XXI explicó que el buen desempeño exportador se debió, en gran medida, por la evolución en el precio obtenido por las plantas de celulosa instaladas en Uruguay.

A su vez, las ventas externas de carne fueron de US$ 137 millones con un incremento de 19% en la comparación interanual. En este caso, el aumento fue por un mayor volumen exportado — 27%—, mientras que los precios registraron una caída de 7%. China se mantuvo como principal mercado del mes, con 56% del total exportado, seguido por la Unión Europea (UE) con 15% y Estados Unidos con el 11%.

En tercer lugar se ubicaron los productos lácteos que continuaron con una tendencia creciente en octubre. Las exportaciones fueron por US$$ 88 millones con un aumento mensual fue de 32%. Dentro de ese rubro, los incrementos más significativos se dieron en manteca y leche fresca. Además, el informe oficial destacó el crecimiento del mercado asiático en la compra de leche fresca que concentró el 98% de las ventas de ese alimento.

Por su parte, Rusia fue el principal mercado de las exportaciones de manteca y quesos. De todas formas, a pesar de los buenos desempeños de esos productos, la leche en polvo fue la principal mercadería de exportación con el 71% de las ventas mensuales de lácteos y exportaciones por US$ 64 millones, lo que mostró una suba de 22% en la comparación interanual. Los principales destinos de ese producto fueron Argelia con 58%, Brasil con 14% y China con 8%.

Otro resultado positivo se observó en las exportaciones de soja que revirtieron la tendencia de seis meses de fuertes caídas. En octubre las colocaciones fueron por US$ 37 millones y se incrementaron 67% en términos interanuales. El aumento se explicó casi en su totalidad por los mayores volúmenes exportados, ya que el precio promedio de la tonelada fue US$ 367, solamente 1% más alto que en octubre del año pasado. Igualmente, en el acumulado del año, la caída de las ventas fue de 55,4%. Entre enero y octubre de este año se exportaron US$ 524 millones de soja, frente a los US$ 1.174 millones del mismo período de 2017.

Destinos

Sin considerar las exportaciones desde zonas francas, China se colocó como el primer país comprador de mercadería uruguaya en octubre. Las ventas hacía el país asiático fueron por US$ 144 millones y una suba de 36% con igual mes del año anterior. Sin embargo, en el acumulado del año las exportaciones a China arrastran una caída de 11%, basada en una menor salida de soja.

El segundo destino fue Brasil con ventas por US$ 98 millones y un crecimiento de 14% en la comparación interanual. Al igual que con China, el resultado de los diez primeros meses fue negativo con una baja de 8%. En tercer lugar en octubre se ubicó la Unión Europea con exportaciones por US$ 65 millones y alza de 8% y la cuarta posición fue para Estados Unidos con US$ 41 millones e incremento de 25%.

¿Cuánto se pagó por aranceles en 2017?

El informe de Uruguay XXI dedicó un capítulo a los aranceles que pagaron los bienes uruguayos en 2017. En total fueron por US$ 270 millones, un 9% superior a las de un año atrás. La carne pagó US$ 181 millones por ingresar a la Unión Europea, China, Estados Unidos y Rusia.

En segundo lugar se ubicó la soja. El documento recordó que las exportaciones fueron por US$ 1.188 millones en 2017 con ventas básicamente dirigidas al mercado chino. El país asiático aplica un arancel de 3% a la semilla, mientras que en el resto de los países hacia donde se envía no hay que pagar el tributo. Para ingresar a China se pagaron aranceles por US$ 31 millones en 2017.

Por su parte, los aranceles abonados por las ventas externas del sector lácteo uruguayo rondaron los US$ 15,5 millones en 2017, distribuidos básicamente en leche en polvo, queso y manteca que ingresaron en Rusia y Argelia.