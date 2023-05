Censo 2023: Justicia rechazó recurso de amparo contra pregunta de género, pero aclaró que no es obligatoria

La justicia rechazó el recurso de amparo que buscaba sacar la pregunta de identidad de género del Censo 2023, impulsado por el excandidato a presidente Gustavo Salle Lorier y firmado por un grupo de alrededor de 70 personas, pero aclaró que la pregunta "no es obligatoria", informó El País y confirmó el propio Salle a El Observador.

El abogado jubilado y líder del nuevo partido Identidad Soberana calificó la sentencia como "un éxito total", por la no obligatoriedad de la pregunta de género. "El juez determina que esa pregunta no es obligatoria, se puede no contestar", remarcó.

"Es (una pregunta) totalmente intrusiva, violatoria de los derechos humanos, inconstitucional, propia de un estado autoritario. ¿Qué le importa a un Estado cómo me autopercibo, qué autoridad tiene el Estado?", dijo el abogado a El Observador el pasado 3 de mayo, días antes de llevar a la justicia el recurso.

A pesar de la no obligatoriedad, Salle criticó el marco filosófico y jurídico de la decisión judicial: "La sentencia 607/2023 sobre el censo, deja claro que por imposición de la ONU, el país tiene una ideología oficial obligatoria. Se extinguió la libertad de pensamiento. Vivimos en un sistema con ideología oficial obligatoria", escribió en su cuenta de Twitter.

Javier Gandini, juez de lo Contencioso Administrativo a cargo del caso, argumentó que la "ausencia de ilegitimidad" del gobierno a la hora de realizar el censo "restringe" el uso del amparo, por lo cual lo rechazó.

Además, detalló que no existe una "ilegitimidad manifiesta" en la pregunta de género, ya que su inclusión cumple con la Ley integral de personas trans (N° 19.684). "Incorpórese la variable 'identidad de género' en todos los sistemas oficiales de información estadística, incluidos los censos, las encuestas continuas de hogares, los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y todas las mediciones públicas que releven la variable 'sexo'", detalla el artículo 5 de la norma.

"La sentencia de Gandini es verdaderamente de una trascendencia filosófica, política y cultural", afirmó Salle, quien cree que el contenido de este documento demuestra que el país está bajo un gobierno "tiránico, dictatorial" y que existe un "gobierno mundial de la ONU" que "ha subvertido por completo los valores de la sociedad occidental".

El excandidato del partido Verde Animalista también denunció que el Colectivo Trans del Uruguay (CTU) "fue a presionar a casa de gobierno para que la pregunta de identidad de género se hiciera a partir de los 5 años". "Que el padre le preguntara a la criatura 'cómo te autopercibís', eso defiende el juez. Extinguir la inocencia de los niños", criticó Salle.

Collette Spinetti, presidenta del CTU, dijo a Telemundo (Canal 12) que la inclusión de la pregunta de identidad de género se logró tras una reunión con autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE) el año pasado, pero aclaró que había "algunos detalles" a corregir: "Se pregunta la identidad de género de las personas de 12 años en adelante, por lo tanto no vamos a tener indicadores de niños trans, cuando en realidad en CTU tenemos 37 familias que tienen niños y niñas trans entre 5 y 11 años, esa variable no la vamos a tener".