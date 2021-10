Centro Militar: aumento de edad de retiro debería "compensarse" con mejoras salariales

Las recomendaciones elaboradas por los integrantes oficialistas de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) pusieron en negro sobre blanco los insumos clave para la discusión de la reforma del sistema previsional y propiciaron con ello reacciones de diferentes actores políticos y de la sociedad civil.

Entre las recomendaciones se incluye una revisión del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocida coloquialmente como la Caja Militar, y las propuestas de los técnicos en representación del oficialismo fueron recibidas con ciertas objeciones por parte de los retirados militares.

Carlos Silva, presidente del Centro Militar –integrado por militares retirados y en actividad–, dijo a El Observador que tanto la idea de subir la edad de retiro obligatorio como la de diferenciar entre militares combatientes y civiles "afectarán bastante a las nuevas generaciones de militares", y que podrían ser aceptables en caso de que se mejoren las retribuciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas durante su etapa activa.

"Los militares están enganchados en muchas actividades a tal punto que son los funcionarios públicos peores pagos. De eso no hay ninguna duda para nadie. Hacen muchas horas de servicio, en las guardias, pasan semanas, van en las misiones, pasan años. No pueden trabajar de otra cosa porque es tiempo completo. Eso es un hecho que pasa acá y en todos los ejércitos del mundo", aseguró.

"Si tomamos medidas que restringen el retiro y extienden el tiempo de servicio, debería ser compensado como cualquier funcionario público. Eso no pasa. Es una discriminación. Una injusticia. Yo entiendo; que se retiren a los 65 como todos pero que se les pague como corresponde durante los años de actividad, las horas extras y la nocturnidad", agregó.

Cambios que propone la comisión

Si bien la comisión tiene hasta el 31 de octubre para presentar su informe formal con las recomendaciones, en los últimos días se difundió el documento base elaborado por los nueve técnicos que integran la comisión en representación del oficialismo.

Entre muchos otros puntos, el borrador plantea equiparar todos los subsistemas previsionales, incluyendo las cajas Militar, Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales. "Los nuevos aportantes de todos los sectores de actividad se incorporen en un régimen mixto con similar diseño que el administrado por el Banco de Previsión Social (BPS), a cuyo efecto deberán estimarse los costos de transición correspondientes y sus fuentes de financiamiento”, señala la propuesta.

Respecto al subsistema de retiros militares, los técnicos recomiendan diferenciar entre los aportantes que se hayan dedicado directa y sistemáticamente a funciones propiamente militares (personal combatiente y de comando) y los que se hayan desempeñado en tareas de apoyo (personal civil). El documento señala que eso podrá incidir en que la edad de retiro no sea la misma en caso de haber cumplido tareas de combate que de haber sido civil. "Corresponde contemplar especialmente la necesidad de establecer edades de retiro obligatorio del personal militar acorde con una adecuada prestación de las funciones y servicios encomendados", señala el texto.

Sobre la edad de retiro, el documento expresa que en el caso de los militares "las edades de retiro obligatorio se encuentran en umbrales relativamente bajos, aun para el personal combatiente".

Por ello se recomienda "evaluar en el contexto del actual esquema de prestaciones la elevación de las edades de retiro obligatorio entre dos y cinco años de acuerdo al grado, con una graduación similar a la recomendada para el régimen general".

Para la población incluida en el régimen general, la idea recomendada es subir la edad de retiro de 60 a 65 años y que sea gradual. En la recomendación, los nacidos en el año 1967 (cumplen o cumplieron 54 años en 2021) será la primera en verse afectada por la reforma de las jubilaciones. La idea es que para esa generación la edad mínima de retiro sea 61 años (es de 60 actualmente) y que a partir de esa fecha aumente un año para cada generación hasta llegar a los nacidos en 1971 que se jubilarán con 65 años como edad mínima

La CESS comenzó a trabajar en noviembre del año pasado y entregó en marzo el primer documento, un informe diagnóstico del sistema. En abril comenzó la segunda etapa, que debería haber finalizado el 22 de junio, pero este plazo se extendió 45 días, a pedido del oficialismo, hasta el 6 de agosto.

Llegada la fecha, se volvió a extender por 45 días más, hasta este lunes 20 de setiembre, para que los representantes del gobierno pudieran trabajar en este documento base. Llegada la fecha, se volvió a solicitar una prórroga - la tercera – hasta el 31 de octubre.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo esta semana que el informe de los expertos será una recomendación a tener en cuenta, pero que no es vinculante. "Hay un documento de un grupo de expertos que da algunas recomendaciones, que obviamente no son vinculantes. Como gobierno tenemos que decidir cómo avanzar y por donde y después tendremos que, si se decide avanzar, que creo que es lo que hay que hacer, conseguir los votos del resto de los partidos para tener un sistema previsional sostenible, porque no es para mí, es para nuestros hijos y nietos", afirmó.