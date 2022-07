CEO de un banco envió comunicado a funcionarios tras el caso Sara Goldring

"Estimado equipo, habrán visto que en estos días mucho ruido y mucha prensa sobre la seguridad de las inversiones, causada por un serie de malas noticias de la competencia en el mercado local", dice el comienzo de un comunicado interno que el CEO del HBSC Uruguay, Geoffrey Fichte, le envió a su staff en las últimas horas. De inmediato, se linkea una nota publicada por El Observador donde se cuentan detalles de la denuncia por estafa y apropiación indebida contra la corredora de bolsa Sara Goldring de Custodia de Valores Mobiliarios.

"En lo personal, me da mucho coraje ver la gente perder su patrimonio y sufrir la destrucción de sus sueños, como resultado de estos malos manejos de terceros", escribió Fichte. En ese sentido, el ejecutivo le transmitió a sus subordinados que "es importante reafirmar" su "compromiso y responsabilidad en cada comunicación con clientes y prospectos, sustentados por lo que ustedes son y valen como expertos (...)".

El CEO del HSBC Uruguay también apeló a su cuenta de LinkedIn para reforzar su mensaje. "Cuando la seguridad de las inversiones en el mercado genera dudas, en HSBC reafirmamos nuestro compromiso y responsabilidad, sustentados por la experiencia internacional de ser el único banco global con presencia en Uruguay", escribió.

Corredora intervenida

A comienzos de julio, el Banco Central del Uruguay (BCU) concluyó que Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) incurrió en "graves incumplimientos" y "contravenciones a las normas legales y reglamentarias". A través de una resolución firmada el 4 de julio, el BCU decretó la intervención de la compañía –y su hermana United Brokers SA– a raíz del irregular manejo de su cartera. La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) es quien está a cargo de la intervención de este corredor de bolsa.

Según la información proporcionada por CVM al BCU, las cuentas afectadas pasaron de un saldo total de US$ 110 millones al cierre de junio de 2021 a US$ 18 millones al cierre de mayo de 2022, lo que implica una pérdida de US$ 92 millones que –tal como advirtió la propia corredora– puede ser mayor. Se estima que dentro de la cartera de damnificados hay entre 300 y 400 personas, algunos de los cuales denunciaron que la corredora Goldring los indujo a engaño y les ocultó información, lo que ha derivado en la preparación de varias denuncias por estafa y apropiación indebida.

Si bien la compañía encuadró las pérdidas en ese lapso, los clientes no vieron nada raro en sus estados de cuenta hasta junio de este año, cuando de un momento a otro se "cayó" el sistema informático que les permitía hacer un monitoreo de sus activos. Recién a raíz de un mail de CVM enviado el 21 de junio, muchos supieron que habían perdido casi el 90% de sus ahorros, cuando tampoco nunca se les había informado debidamente el nivel de riesgo al que se asociaban sus cuentas.