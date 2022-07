Caso Goldring: Bolsa de Valores debió contratar personal para cumplir con intervención

La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) se vio obligada a contratar personal externo a su organización para poder cumplir con la intervención que resolvió el Banco Central (BCU) del corredor de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), cuya directora es Sara Goldring.

El presidente de la BVM, Ángel Urraburu, explicó que la tarea del interventor es la de "bloquear los retiros de los fondos" de Custodia de Valores Mobiliarios y "asegurarse que la suspensión de la actividad se concrete". Añadió que el tiempo de la intervención lo definirán las autoridades del BCU.

Por otro lado, comentó que la bolsa se vio en la necesidad de "contratar personal externo que la auxilie" para llevar adelante la intervención porque es algo que "no está en su estructura de funcionamiento, ni lo tiene previsto". "Es una cosa nueva, no es una función normal de la bolsa la de intervenir", explicó. Los honorarios de la intervención corren a expensas de CVM, si es que hay recursos suficientes.

División sobre transmitir mensaje

El titular de la BVM comentó que en la interna de la directiva de la institución se estuvo evaluando la posibilidad de transmitir algún mensaje a raíz del caso Goldring pero no hubo, hasta ahora, una posición unánime sobre el tema.

Hay directivos consideran que se generó "demasiado ruido" mientras que otros opinan que es "necesario salir a la opinión pública" con algún tipo de mensaje. "Eso es lo que se está discutiendo. Veremos cómo siguen los acontecimientos", dijo Urruaburu.

Goldring renunció la pasada semana a su cargo de directora suplente de la Bolsa de Valores de Montevideo.

El BCU decidió intervenir preventivamente con suspensión de actividades a la corredora Custodia de Valores Mobiliarios, que fue denunciada por estafa y por apropiación indebida por algunos clientes por unos US$ 100 millones.

La autoridad monetaria también decidió la intervención con suspensión de actividades de United Broker SA Agente de Valores. "Al tratarse de empresas vinculadas que comparten accionistas, personal superior y parte del personal comercial y administrativo, el Banco Central del Uruguay también resolvió su intervención", explicó el BCU.

Su respuesta se da luego de que sus clientes anunciaran que la demandarían por las pérdidas que les provocó Goldring. Entre 300 y 400 personas clientas de su empresa perdieron la mayoría del dinero que estaba bajo su custodia.

Según la información proporcionada por CVM al BCU, las cuentas afectadas pasaron de un saldo total de US$ 110 millones al cierre de junio de 2021 a US$ 18 millones al cierre de mayo de 2022, lo que implica una pérdida de US$ 92 millones que –tal como advirtió la propia corredora– puede ser mayor.

"Estoy segura que le intervención de la Bolsa de Valores de Montevideo arrojará luz sobre la operativa realizada y contribuirá a dar transparencia a toda mi actuación. Estoy dispuesta a seguir trabajando, junto con mis clientes, con la finalidad de mitigar el perjuicio sufrido y revertir las pérdidas de la cartera. Sin embargo, no estoy dispuesta a tolerar campañas difamatorias de manipulación de la opinión pública, acusaciones falsas y de mala fe, ni agresiones personales, contra las que habré de defenderme con todas las armas que brinda la ley", dijo Goldring a través de un comunicado.