Cerró una zafra lanera “entre buena y muy buena”

En una zafra de lanas de 2018/2019 que se consideró “entre buena y muy buena”, lo más relevante fue la diferencia de precios obtenidos entre los distintos tipos de cosecha, lo que vuelve a exponer el valor del acondicionamiento de la producción que el productor debe instaurar previo a la venta.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, entidad que cumple 28 años y es miembro de la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP), presentó esta semana los precios promedio de los productores que vendieron a través de las empresas integrantes de la unión en el período que fue del 1° de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019.

José Luis Trifolgio, presidente de la unión, indicó que se trata de información que semana a semana recibe María del Carmen Gasparri y que es manejada con base en un sistema que asegura la confidencialidad de los datos, en pos de colaborar con la transparencia del mercado y orientar a los diferentes actores de la producción, industrialización y exportación.

Destacó que estos precios se comunican mes a mes al Instituto Nacional de Estadísticas y al Banco Central del Uruguay, por lo cual constituyen la información utilizada en forma oficial, lo que contribuye a jerarquizar el valor de la participación de la unión y de la CMPP en la dinámica de un rubro tradicional en el sector de los agronegocios en el país.

En conferencia brindada en la sede de la cámara se informó que Gonzalo González, gerente de la CMPP, realizó una encuesta que detectó que el volumen de lana que las empresas que integran la unión manejan es el 35% de la producción nacional, lo que constituye un respaldo para la información que se publica semana a semana en el boletín de la CMPP, en el informe del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y a través de las firmas de la unión.

Los tres escenarios

El informe realizado sobre la zafra 2018/2019, expuesto por la unión el lunes de esta semana, establece la existencia de tres escenarios diferentes y cambiantes con el paso de los meses.

Por un lado, se expresó una demanda importante por lanas finas y superfinas provocando un nivel de precios excelente durante varios meses, lo que después se fue debilitando ligeramente, pasando por un período entre octubre y noviembre prácticamente sin negocios.

En relación al sector de lanas medias, comenzó la zafra lentamente y con precios que sin llegar a ser excelentes fueron buenos –al menos por las lanas de hasta 28,5 micras– y que al final de la zafra se tonificaron, logrando alcanzar algunos lotes precios considerados muy buenos.

El tercer escenario fue el de las lanas gruesas, donde prácticamente no hubo demanda en gran parte de la zafra y cuando se reactivó un poco los precios no fueron considerados buenos, pero sí permitió que se comercializaran lotes que estaban en los galpones desde hacía algunos años.

“En general fue una zafra entre buena y muy buena”, se indicó a modo de conclusión global, dependiendo ello del sector de micronajes que se considere.

El análisis de los valores

El vicepresidente de la unión, Ricardo Stewart, resaltó algunos valores promedio para toda la zafra, para lana con grifa verde, como los US$ 10,86 por kilo para lana de 19 a 19,9 micras, aunque hubo negocios de hasta US$ 11,50.

En lanas algo más finas, de 18 a 18,9 micras, se promedió US$ 11,90 y eso fue un 26,3% por encima del promedio de 2017/2018.

En lanas de 20 a 20,9 donde se promedió US$ 9,88 se llegó a negocios de US$ 10,95.

En la categoría de 21 a 21,9 se promedió US$ 9,67 y eso fue un crecimiento de 20,4% con relación a la zafra pasada.

Otros datos revelados fue que en lanas de 22 a 22,9 micras se llegó a máximos de US$ 10; que en lanas de 23 a 23,9 micras el promedio fue 34,2% mayor al de la zafra anterior y quedó en US$ 8,43; que hubo máximos de US$ 6,20 para lanas de 25 a 25,9 micras.

Stewart destacó el valor de “seguir convenciendo a los productores para que hagan grifa verde”, dadas las ventajas de valorizar las lanas y darle a la industria un producto que lo puedan vender mejor, que rinda mejor, existiendo números de alto impacto, como que un lote de 20 a 20,9 promedió sin acondicionar US$ 8,50 y acondicionado, con grifa verde, logró US$ 1,38 más por kilo de vellón.

En ese marco, destacó que un aspecto clave –considerando en una reunión que tuvo la unión con el SUL ese mismo lunes– es promover la disponibilidad de máquinas grifa verde que apoyen esa demanda que se busca se siga incrementando.

Trifoglio complementó eso afirmando que “hay un sector de productores que ya se dio cuenta que el camino es acondicionar grifa verde, el camino va por ahí, las diferencias de precios son cada vez más importantes”.

Acondicionar y medir

Finalmente, se señaló que no solo es importante acondicionar y hacerlo si se puede con una empresa acreditada por el SUL, sino también medir, para lo cual instó a enviar muestras al laboratorio del SUL, para tener conocimiento exacto de lo producido y vendido no solo sobre diámetro, también de rendimiento al lavado, color y otros factores que inciden en el nivel de éxito de su negocio.