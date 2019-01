Cheppi: “Acá no hay nada para esconder; hay transparencia"

El presidente de OFI, Mario Cheppi, habló del conflicto con los jugadores que pone en jaque el Campeonato Nacional de Selecciones, que comienza este mes. Dijo desconocer la denuncia de la gremial acerca de que hubo “aprietes” para que los futbolistas cedieran sus derechos y aclaró que no le puede dar a los jugadores el contrato firmado con Tenfield por un tema de confidencialidad, pero que lo podrán ver en OFI. Si fuera por él, no había más diálogo pero se buscará una solución con otros consejeros.

¿En qué está la situación?

En realidad la situación con lo que es la gremial ya formada, de la cual no tengo los parámetros de cómo está, porque firmaron el acta constitucional el sábado, puede ser que ya sea una gremial o en formación, las instancias de diálogo ya están cortadas. Por qué están cortadas porque estamos en caminos totalmente opuestos. Pero yo me debo a la Organización del Fútbol del Interior y hay otros actores que la componen. Si fuera por mi ya hubiese cortado el diálogo.

¿Entonces cómo siguen?

En horas me reúno con mis compañeros, y es de orden buscar lo que se llama el camino del medio. Flexibilizar en algo de todas las partes. Estamos haciendo el trabajo dentro de nuestra organización, vamos a hacerlo con la empresa televisiva (Tenfield) y en pocas horas también proponerle a los jugadores lo que le decía recién, un camino del medio donde todos podamos perder algo pero encontrar otra cosa que sea la solución de este campeonato y en el futuro sentarnos a conversar. Una vez que la gremial se presente como representativa del futbol del interior.

Es decir que la idea es salir del paso para este campeonato.

La idea es esa. Proponerle a los sectores que participan o que están inscriptos, una salida. Pero no podemos seguir en una situación de yo quiero esto y yo esto otro, y que ninguna de las partes ceda algo. Una negociación se hace así, cuando cedemos un poco de un lado y del otro y se busca, no lo ideal, pero sí lo mejor.

¿Usted tiene conocimientos de cuántas selecciones se presentan a jugar?

Estuve conversando con todas las confederaciones y la más complicada de alguna manera es la confederación litoral norte que tiene cinco sectores. Tenía dos que firman, y como lo decidieron en conjunto en las últimas horas no firmaría ninguna. Esos dirigentes están hablando con sus jugadores a ver si llegan a una solución. Y hay selecciones decididas a jugar y firmar. El jugador del fútbol del interior quiere jugar, nunca hubo dinero, es la primera vez que hay dinero para ellos. Es algo muy necesario pero el conflicto de intereses nos ha llevado a esta situación.

¿Cuántas selecciones llevaron el documento con la autorización de los jugadores para que se utilice su imagen en OFI?

Ayer estuve hablando con la gerencia en la mañana y no había llegado nada. OFI estuvo cerrada. No llamé en la tarde y hasta ahora (mañana del jueves) no llamé. Pero conversando con los presidentes o los vicepresidente le puedo adelantar que hay muchas selecciones que ya están dispuestas a jugar y para jugar tiene que firmar.

Si los jugadores no se presenta a jugar y OFI no cumple con Tenfield, ¿tienen que pagar multas?

En todo contrato existe una multa, por supuesto. Pero lo que ya tenemos, y eso habla de la buena fe de este contrato, es que si son 10 o son 14 o 15 las selecciones que van a participar, donde ya hay muchas que estarían para firmar pero como que como buen uruguayo la fecha es mañana y lo van a hacer mañana, con esas que tengamos la documentación el campeonato se desarrollaría y la empresa ya accedió a televisar con esas selecciones así no sean las 28. Eso ya lo tengo confirmado. Pero la idea es buscar el camino que nos conduzca que participen las 28.

¿Existe una multa de US$ 200 mil?

La multa, como en todo contrato es un 50% del valor. Es un contrato de cuatro años, por lo que debe andar en esa cifra.

¿Está en conocimiento de que los jugadores denunciaron “aprietes” para ceder sus derechos de imagen?

No, en absoluto.

Los jugadores dicen que usted vendió algo que no le corresponde porque los derechos de imagen son individuales.

No, yo no vendí nada. Lo hizo la Organización porque no lo hice yo, que conste que aquí estuvieron de acuerdo todos. Por unanimidad se resolvió en el Ejecutivo y por si fuera poco fueron citadas las cuatro confederaciones que responden a sus sectores y nos dieron el respaldo. Todo un Ejecutivo a favor y votaron las confederaciones. Esto no lo puedo considerar como que lo vendí. Estuvimos todos de acuerdo porque es la primera vez que se consigue un beneficio para los sectores, ese beneficio lo arreglan como hemos dicho acá mismo la liga o sector y le entregan a los jugadores el dinero. Tienen la publicidad estática, 50% para la empresa, 50% para la liga o sector. Tampoco le hemos dado lugar de privilegio a la televisora, va un cartel de OFI, y un cartel de Tenfield. Las radios van a hacer el mismo negocio que hicieron siempre con las ligas. El partido no televisado la liga puede hacer con el cable de la ciudad un arreglo siempre bajo la coordinación de quien tiene el contrato, que es Tenfield. Entonces entiendo que no hemos vendido y mucho menos que yo lo vendí, yo soy uno, un simple representante de OFI. Acá tuvimos respaldo de profesionales. No lo hicimos solos y créanme que lo hicimos con la mejor de la fe.

¿Por qué no le da el contrato que firmó con Tenfield a los jugadores?

Porque existe una clausula de confidencialidad, entonces ese contrato está en la Organización y posiblemente hasta se puede leer pero in situ. Yo no le puedo dar una copia para que después aparezca en los diarios.

¿Los jugadores quizás puedan leer el contrato en OFI? ¿No lo puede afirmar?

Quizás en situ, actuando la parte legal, es probable que se pueda leer. No pueden sacarle un foto. Acá no hay nada escondido, hay transparencia, es probable que se pueda hacer, pero no le puedo dar una fotocopia.

Entonces, ¿no tiene claro que lo puedan ver?

In situ pienso que sí. No sé cuál es el camino, la verdad que lo desconozco. Pero esta Mutual debe tener un profesional y la OFI tiene un profesional entonces entre ellos dos verán cómo se resuelve. Acá no hay nada para esconder.