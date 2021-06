China: manada de elefantes salió de una reserva, ya recorrió 500 kilómetros y provoca destrozos

Una manada de 15 elefantes asiáticos continúa deambulando por las inmediaciones de la ciudad de Kunming, en el suroeste de China, luego de más un mes y 500 kilómetros de desplazamiento sin rumbo, según informó la agencia de noticias china Xinhua.

El grupo incluye tres crías y procede de la reserva natural de Xishuangbanna, un territorio ubicado al sur de la provincia de Yunnan y limítrofe con Laos y Birmania.

Fruto de su paso, a través de carreteras y campos de cultivo se han reportado elevadas pérdidas materiales por un valor de 6,8 millones de yuanes (1,1 millones de dólares), según dio a conocer France 24. Es por esto que la jefatura apostó por movilizar el sábado un total de 14 drones, 510 personas y más de 110 vehículos con objeto de conducirlos hacia el suroeste.

🐘 Una manada de elefantes salvajes lleva más de 20 días caminando sin rumbo en el sur de China.



Nadie sabe a dónde se dirigen los 15 animales pero las autoridades locales los vigilan de cerca y han tratado de desviar su rumbo para mantenerlos alejados de las ciudades. pic.twitter.com/oc1MK3aPNC — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 3, 2021

La migración de estos paquidermos, según explicó a The New York Times el biólogo Ahimsa Campos-Arceiz, "puede que estén regresando a lugares donde estuvieron hace mucho tiempo" como consecuencia de haber encontrado en el seno de las sociedades la posibilidad de encontrar comida de un modo más sencillo. Sin embargo, esta no es la única postura.

El líder de Asian Elephants Protection, Cao Dafan publicó un artículo en WeChat explicando que otra de las razones del éxodo podría ser la modificación de su hábitat, las sequías o la escasez de alimentos en su zona.

Inicialmente eran 17 especies las que se unieron al éxodo, pero a finales del mes de abril, dos de ellos emprendieron el viaje de vuelta a casa, confirmó La Vanguardia.

Los elefantes asiáticos salvajes residen, principalmente, en la región de Xishuangbanna y se encuentran protegidos por la legislación china a fin de aumentar y mejorar a una población que pasó de 200 ejemplares, en la década de 1980, a 300 en la actualidad.

Por el momento, las autoridades rogaron a los ciudadanos que retiren alimentos como maíz o sal de sus patios y que no se acerquen a los animales.