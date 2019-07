Chocaron a un repartidor de Glovo en Argentina y la respuesta de la empresa se viralizó

En los últimos días se viralizó en redes sociales un mensaje con la respuesta de la empresa Glovo en Argentina a uno de sus repartidores, luego de haber sufrido un accidente de tránsito cuando se dirigía a entregar un pedido.

La historia la dio a conocer a través de Twitter la periodista Yanina Otero de Ámbito Financiero. "Hace un rato socorrí a un repartidor de pizza que lo atropelló un auto. Mientras yo llamaba al Same, el hombre - tirado en el piso y sangrando- avisaba a la app que había tenido un accidente", relato Otero.

“¿Cómo se encuentra el pedido?”, le respondieron a través de un mensaje de texto desde Glovo. Ernesto Floridia (63), empleado de la empresa Glovo, había sido atropellado por un vehículo pero desde la compañía no parecían enterados. El trabajador explicó varias veces que no podía moverse tras el accidente pero el operador de la empresa volvió a priorizar el producto. Pidió fotos del producto y luego instó al trabajador -que ya había aclarado que estaba inmovilizado- a que mandará la foto igual para poder cancelar el pedido.

Lo único que le importaba a ellos era el estado de la pizza.

En declaraciones a la agencia de noticias Télam, Floridia explicó que “el problema no es la empresa, que tiene cosas para corregir, sino el empleado” que le estaba pidiendo una foto del pedido cuando se encontraba en el suelo sin poder moverse. Por su parte, el hijo de Floridia aclaró que su padre “está cómodo en su trabajo, lo disfruta y no lo tratan mal” y que más bien se trató de “un episodio particular”.

En declaraciones a Todo Noticias, el repartidor explicó que Glovo no cree que los deliveries puedan haber tenido un accidente porque "muchos" son "capaces de fingir un accidente para quedarse con la mercadería". "Glovo se defiende de esas barbaridades que hacen algunos de mis compañeros, endureciendo la pena, endureciendo el procedimiento", indicó

Este lunes, Glovo emitió un comunicado disculpándose por lo ocurrido cuando "un repartidor tuvo un accidente en la vía pública".

"Afortunadamente él se encuentra bien ahora pero, al momento de comunicarse con el área de soporte, el agente no comprendió la gravedad de la situación y su respuesta no fue adecuada. Lamentamos profundamente lo sucedido y estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir", dice el texto. "La compañía reconoce su error en el manejo de este caso específico, ya que los protocolos de atención interno no se cumplieron correctamente", agrega.

Prohibición

En abril, la justicia argentina le ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que prohíba la actividad de las empresas Rappi, Glovo y Pedidos Ya hasta que se dé cumplimiento a las normas legales vigentes (como contar con seguro y elementos de seguridad personal).

Ordenó, además, que diseñen y ejecuten un plan de contingencia económica y social para todos los repartidores de las firmas involucradas, que compense la reducción de sus ingresos hasta tanto se normalice la situación, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

A requerimiento del juzgado, la Policía de la ciudad realizó un relevamiento de más de 400 ciclorodados, detectando que el 77% circulaba con el portaobjetos cargado en su espalda; el 70% desempeñaba tareas sin seguro alguno; y por último, un 67% circulaba sin casco.

A su vez, el ministerio de Salud porteño sumó información al expediente, al advertir que en el laspso de un mes se atendieron 25 víctimas de accidentes en la vía pública, mientras desempeñaban su tarea de delivery.

La Secretaría de Transporte porteña apeló la medida, adjudicando que la decisión no debía ser acatada porque no está firme hasta que se expida el Tribunal Superior de Justicia.

