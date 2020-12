Cierran más hoteles en Montevideo y Punta del Este

Las incertidumbre por el futuro de los hoteles aumenta con el paso de los días, en especial en aquellos que tienen que tomar una decisión de cara a la temporada de verano que se acerca. Así, algunos centros hoteleros de Punta del Este ya resolvieron cerrar definitivamente, otros decidieron no abrir en los primeros meses del año y algunos empresarios continúan evaluando qué medida definitiva tomar.

El hotel San Remo de Punta del Este decidió su cierre definitivo, informó el sitio especializado en turismo Portal de América. Este establecimiento estaba ubicado en la península y tenía 45 habitaciones, según su página web. El asesor del Centro de Hoteles de Punta del Este Héctor Araújo informó a El Observador que sus propietarios ya entregaron el registro hotelero.

De los 78 hoteles que reúne la gremial, hay seis que confirmaron que no abrirán el próximo verano, lo que no necesariamente implica que vayan a cerrar definitivamente. Este martes habrá una reunión de directiva del Centro de Hoteles que será clave para conocer más detalles de esta situación y definir los pasos a seguir. Son cerca de 30 los hoteles que permanecen abiertos en Punta del Este en esta época del año, aunque algunos solo reciben huéspedes los fines de semana. Araújo explicó que los hoteleros tienen dudas sobre qué medidas va a tomar el gobierno luego del 18 de diciembre.

El martes 1°, el presidente Luis Lacalle Pou anunció una serie de medidas ante el avance de los casos de coronavirus. La idea del gobierno es tomar nuevas acciones el 18 a partir de los resultados sanitarios que hayan tenido las restricciones planteadas.

El subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio, dijo a El Observador que desde la cartera están "monitoreando" la situación de los hoteles desde "el primer día". Las medidas que tomó el gobierno, apuntó el viceministro, permitieron a los negocios "superar la situación con cierta holgura".

Monzeglio destacó que los trabajadores que no cumplían las jornadas para acceder al subsidio por desempleo lo pudieron obtener igual. Además, apuntó que los hoteles no pagan cargo fijo de OSE y UTE, ni tampoco la potencia adicional de energía. "Desde el gobierno hemos tomado todas las medidas para que cada cual decida si quiere o no quiere abrir. Si hay un hotel que estima que abriendo le va a ir peor que no abriendo, tiene todas estas garantías", comentó y agregó que con las fronteras cerradas "no sorprende" que haya compañías que no abran.

Una buena noticia que recibieron los hoteleros, según Araújo, fue la extensión del seguro de paro parcial hasta el 31 de marzo. Esto les permite a los dueños "tomar personal por medio horario", destacó.

En Punta del Este, sobre fines de agosto cerró el hotel Salzburgo, informó Araújo. El edificio fue comprado por un inversor que no tenía interés en desarrollar un complejo hotelero, agregó el asesor.

Cierres en Montevideo

Otro de los hoteles que cerrará definitivamente a fines de diciembre es el Balmoral, informó a El Observador el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), Francisco Rodríguez.

La pandemia del coronavirus provocó que en este 2020 no haya prácticamente turismo de congresos, del que se nutren los hoteles de la capital del país. Esta situación agravó aún más la crisis en el sector. El empresario apuntó que para diciembre esperaban un incremento de la actividad en los hoteles, pero que, en cambio, hubo un "retroceso".

Muchos hoteles de Montevideo se están reconvirtiendo en apartamentos (coliving), lugares de trabajo (cowork) o residenciales para ancianos. Según Rodríguez, todavía se desconoce cuál será el futuro del Balmoral.

Una de las explicaciones para este cambio, según dijo en Desayunos informales el presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez, es la ley de "condo-hoteles", que permitió facilidades de construcción y beneficios fiscales y se convirtió en una "inversión inmobiliaria" y no en una "gestión hotelera".

El hotel Esplendor de Punta Carretas cerró el 20 de noviembre. El Sheraton de Punta Carretas, que fue vendido a Sinergia, funcionará como cowork. El Orpheo Express, ubicado en el Centro de Montevideo, también decidió cerrar. Los malos números del negocio, sostuvo Rodríguez, "ya venían de años", en especial en el Centro de la capital.

El gobierno tomó medidas para incentivar el turismo interno en una temporada con fronteras prácticamente cerradas: tasa del 10% del IVA en hoteles y $ 8.000 por reincorporar un trabajador. Los hoteleros ahora pretenden tener exoneraciones municipales y por eso le plantearon a la Intendencia de Montevideo descuentos en impuestos como la contribución inmobiliaria o los tributos domiciliarios.