Cinco deportes colectivos desembarcan en las escuelas con el programa ¡Vamos Equipo!

Después de recorrer todo el país y de firmar un convenio con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Secretaría Nacional del Deporte (SND) puso en marcha el programa ¡Vamos Equipo! en el que se enseñará a niños de quinto y sexto año en diversas escuelas públicas del país cinco disciplinas deportivas colectivas: básquetbol, handball y vóleibol, y también se empezarán a sumar al rugby y al hockey sobre césped.

En su primera fase, el programa comenzó a implementarse en Paysandú, Young, Dolores, Colonia del Sacramento, San José de Mayo, Libertad y Montevideo, en la plaza 1 de deportes de la Aduana.

"Esta era una promesa de campaña: era llegar con el deporte donde pensamos que era necesario, en las escuelas. No hay ningún uruguayo que pueda discrepar con esta idea y queríamos llegar con disciplinas que no son las más difundidas. Todos aprendimos jugando al fútbol, pero es necesario que esos 70.000 niños y niñas que juegan al fútbol tengan la posibilidad en la edad escolar donde aprenden literatura, matemáticas y geografía, que también puedan aprender también otros deportes. Los grandes aliados son las federaciones deportivas y ANEP. Esta primera fase de experiencia ya es exitosa porque los niños quieren aprender otros deportes y los maestros se dan cuenta que el deporte y la educación van de la mano y por algo ¡Vamos Equipo! va a funcionar y ojalá que se quede para siempre. ANEP tiene el inconveniente de que no tiene gente para enseñar otros deportes y con este convenio con la Secretaría lo tiene, y estamos muy contentos", dijo a Referí.

Eduardo Ulloa, coordinador del área Deporte Federado, en la SND, expresó: "Nosotros veíamos que la Secretaría ejercía una función de mecenazgo con las federaciones donde se entregaba un montón de dinero, en su mayoría para viajar, capaz que mal dicho como agencia de viajes, y veíamos que había muy poca devolución de parte de las federaciones. Queríamos algo más de que viajaran, queríamos que dejaran algo para la sociedad y ahí empezamos".

La SND presupuestó profesores a través de las federaciones deportivas, las que también se encargan de conseguir materiales, para poder cubrir horas docentes en las escuelas. "Como el dinero es finito, estamos en fase 1 y no en los 19 departamentos", contó Ulloa.

"La pandemia nos dio la oportunidad de ir ganando tiempo para juntarnos con las escuelas. La primera barrera que vimos con ANEP fue descubrir que habían eliminado prácticamente del ISEF lo que era el deporte. Hoy si querés estudiar para ser entrenador de básquetbol gratis no existe. Lo sacaron por un problema que prefiero decir que es filosófico y no político, porque alguien alguna vez creyó que la competencia era mala y sacaron dentro de los programas de formación del ISEF la tecnicatura para entrenador de básquetbol. Y eso después lo trasladaron a la educación. La mayoría de los profes de Educación Física hoy del ISEF no tienen formación en deporte. Antes en las escuelas jugabas al fútbol, al básquetbol, al handball, al atletismo. Por toda esa génesis que fueron eliminando de la formación, ahora ya nadie hace deporte en las escuelas. Cuando nos empezamos a juntar con primaria nos empezaron a hablar de la Guerra Fría, de la formación de las personas y de las actividades circenses. Está claro que dentro de la actividad física hay tantas cosas como el deporte y la recreación. Ahí fuimos viendo que los beneficiados eran los niños y que estas escuelas de iniciación a la actividad deportiva están buenas porque son los primeros contactos con deportes diferentes", agregó.

El programa ya arrancó a fines del año pasado en plazas deportivas y este año desembarcó en las escuelas con el objetivo de ir evolucionando y ser cada vez más profundo.

Bauzá explicó que se eligieron esos cinco deportes colectivos porque "son las federaciones a las que les interesa ampliar la base. Los niños que hacen estos deportes son generalmente los que no llegan al fútbol y acá tienen la posibilidad de aprender otro deporte mientras juegan al fútbol".

Carlos Fiordelmondo, coordinador de deporte y educación en la SND, contó una anécdota que entiende que refleja claramente cómo impactó la implementación del programa en las escuelas: "Hace poco visitamos en Colonia a una escuela de la capital y agarramos a los chicos de Quinto en el recreo y les preguntamos qué deportes hacían: el 100% nos dijo fútbol y también nos dijo qué puesto ocupaban en la cancha. Pero uno de ellos nos dijo: 'A mí me gustaría jugar al básquetbol, pero no sé las reglas, si alguien me enseña sería genial'. Nada lo pinta más que eso: ahora tenemos alguien que les va a enseñar, tenga o no tenga condiciones y a edades que son claves para aprender los fundamentos del deporte".

Javier Isis, director del programa ¡Vamos Equipo! dijo: "Acá el objetivo principal de un programa histórico y anecdótico que está armado por ANEP, la SND y las federaciones en conjunto, es promover el desarrollo de la cultura deportiva dentro de las escuelas públicas de todo el país. Ellos lo establecen como un ámbito de socialización en la que están los deportes colectivos: básquetbol, handball y vóleibol. Esto está abierto a otras federaciones y otros deportes, también participamos a la Unión de Rugby del Uruguay que tuvo algunas acciones con primaria y lo mismo con el hockey sobre césped. Esta administración quiere romper el elitismo que tenían algunas federaciones o deportes en este tipo de acciones, de ir a lo comunitario y trabajar desde ese lugar. El programa busca socializar los deportes, que las escuelas tengan un escenario, que el deporte se vea en las escuelas y en las plazas de deportes".

La Asociación de Tenis del Uruguay y la Federación Uruguaya de Remo se han mostrado interesados a sumarse al proyecto. El remo ya hace una experiencia similar desde 2017 con el programa Rema Mercedes que este año comenzó su tercera edición y que ahora busca replicarse en Paysandú.

"El programa tiene dos grandes patas: trabajar en forma de extensión horaria dentro de la escuela y los talleres en horario curricular de deportes que ahí es donde tenemos la estrategia con la Secretaría de insertar estos deportes: remo, tenis y atletismo en esos talleres informativos", explicó Isis.

"En las escuelas hay un gran desarrollo de la parte de la educación física, pero esto es deporte, es desarrollo de la cultura deportiva", remarcó el director del programa.

Con esta base educativa, la SND busca continuar tras la pandemia los Juegos Deportivos Nacionales que involucran a jóvenes desde el primer año liceal: "¡Vamos Equipo! va a dar bases y fundamentos para que el salto sea menor, para no pasar de cero a la etapa competitiva, con este programa se van a enseñar los fundamentos de los deportes", remarcó Fiordelmondo.

Fomentar la cultura deportiva, generar espacios en instalaciones escolares y plazas públicas en todo el país para practicar deporte, logar un sentido de pertenencia de cada comunidad con el programa y comprometer también a las federaciones deportivas para llevar adelante el proyecto son los grandes objetivos que busca este programa.