Cinco escenarios donde se filmó "El reino", la nueva serie de Netflix

Este thriller es una producción original de Netflix y fue la primera serie argentina que retomó el rodaje y grabación durante la pandemia. Creada y dirigida por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, combina elementos religiosos, políticos y dramáticos con una alta cuota de misterio.

La filmación llevó más de 1.300 horas de rodaje en las cuales estuvieron trabajando más de 90 personas tanto en el detrás de escenas, como actores frente a cámara. Además del elenco con actores de gran nombre, la serie contó con más de 3.300 extras debido a que hay varias escenas con la presencia de multitudes, que pudieron llevarse a cabo ya que se grabaron antes de la pandemia.

La filmación fue tanto en interiores como en exteriores. Para los interiores del reino se utilizaron más de 50 locaciones y decorados que tardaron dos meses en construirse.

Los que ya la vieron, seguramente habrán encontrado algunos lugares conocidos. A continuación, algunos de ellos:

Movistar Arena

El estadio inaugurado en 2019 y ubicado en el barrio de Villa Crespo fue el escenario elegido para filmar escenas épicas como la del acto de cierre de campaña entre Emilio Vázquez Pena (Diego Peretti) y Armando Badajoz (Daniel Kuzniecka).

Se trata del primer centro de eventos cerrado e insonorizado de nivel internacional en la Ciudad de Buenos Aires, equipado con tecnología de última generación, con una capacidad máxima de 15 mil personas. Con los shows masivos suspendidos por la pandemia, el estadio hoy funciona como uno de los puntos de vacunación más grandes que ofrece la ciudad.

Hotel Alvear Palace

En el jardín de invierno del hotel de lujo ubicado en Recoleta se filmaron varias escenas de la serie, ya que la producción aprovechó que el hotel estaba cerrado por la pandemia. Se trata de L'Orangerie, el exclusivo salón donde se puede desayunar, almorzar o tomar el té. También se puede ir los domingos a comer brunch, que tiene un precio de $ 8 mil argentinos por persona. Tomar el té es un poco más barato: el servicio cuesta $ 3.500 argentinos por persona.

Instituto Fitotécnico de Santa Catalina

El edificio que aparece desde el primer capítulo de El reino es el Instituto Fitotécnico de Santa Catalina. Antiguamente funcionaba allí el Rectorado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en el mismo predio se ubicaba la Facultad de Ciencias Agrarias.

En la serie, esta locación es el hogar para niños de la Iglesia de la Luz, de la que el pastor Vázquez Pena es el máximo líder. La secuencia inicial de la obra ocurre en este lugar y también otras de gran importancia para la trama a lo largo de la serie.

Jujuy

Parte de la filmación se llevó a cabo en varios puntos de la provincia de Jujuy, especialmente las escenas protagonizadas por Peter Lanzani, que interpreta a Tadeo Vázquez, una persona espiritual y muy creyente que basa su vida en la ayuda al prójimo. Él dirige el Hogar de la Luz, una institución de la Iglesia de la Luz para niños en situación de calle, y además colabora en actividades en las cárceles y zonas carenciadas.

Allí conoce a Jonathan (Uriel Nicolás Díaz), un niño de doce años de una gran espiritualidad, sin familia, y que tiene un rol clave en los acontecimientos de El reino. Tadeo es también el hijo adoptivo de la familia Vázquez Pena. Si bien es parte de la familia Vázquez Pena, y conoce sus secretos, no es bienvenido por todos. No le interesa el poder, y no conoce la maldad.

Cárcel de Caseros

Este espacio puede verse cuando Julio Clamens (Chino Darín) es detenido. Está ubicada en Parque Patricios y hoy está abandonado. Es un lugar que es usado de forma recurrente por las productoras para filmar escenas dentro de sus paredes.

Julio es un joven abogado que viene de una familia adinerada y conectada con la política. Pero después de atravesar una situación traumática y alejarse de su madre (Ana Celentano) y su padre, Sergio Zambrano Paz (Daniel Fanego), encuentra en Emilio y su entorno una oportunidad para empezar de nuevo, convirtiéndose en la mano derecha del pastor durante su carrera política. No obstante, luego del asesinato de Badajoz descubre que hay misterios que deberá resolver en pos de salvar su nueva vida.

