Clubes definirán el miércoles si vuelve el VAR al Campeonato Uruguayo con tres partidos por fecha

El Consejo de Liga de Fútbol Profesional de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se reunirá este miércoles y definirá si los partidos del fútbol local a partir de la quinta fecha del Torneo Apertura (comienza el viernes) tendrán videoarbitraje en tres encuentros, o no.

En la reunión que presidirá Álvaro Rivero en la sala de asambleas de la calle Guayabos, la AUF comunicará a los clubes que el VAR está a disposición de los clubes y que por decisión gremial de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), los jueces dirigirán solamente tres encuentros con videoarbitraje por fecha hasta que a fines de este mes o comienzos de abril dicten un cursos de asistente de VAR para todos los internacionales y de Primera, que no tienen la licencia para dirigir desde una cabina.

En este escenario, son los clubes los que deberán definir si aceptan el regreso del VAR o no al torneo local, como ocurrió en el Campeonato Uruguayo 2021, en el que en cada fecha tenían VAR hasta en cuatro partidos por jornada y en caso de que fueran más los clubes que aceptaban videoarbitraje en sus partidos, iban a sorteo.

La diferencia entre lo que ocurrió hasta 2021 y lo que se planteó para 2022 fue que, en diciembre, Peñarol anunció que para esta temporada quería VAR en todos los partidos o no aceptaba que utilizaran la tecnología en sus encuentros.

Sin embargo, los presididos por Ignacio Ruglio cambiaron de posición en el partido de la cuarta fecha del Apertura y pidieron por escrito a la AUF que en el clásico hubiera videoarbitraje.

Nacional nunca se opuso a la utilización del VAR y fue el primer promotor que tuvo esta herramienta en el fútbol uruguayo, desde la campaña electoral de José Decurnex camino a las urnas en diciembre 2018.

El clásico del domingo en el Campeón del Siglo tuvo VAR y fue un éxito la gestión de los árbitros.

Además de la negativa de Peñarol de diciembre, la semana pasada, seis clubes, River Plate, Wanderers, Defensor Sporting, Danubio, Boston River y Cerro Largo, con las adhesiones de otros cinco, Deportivo Maldonado, Albion, Fénix, City Torque y Rentistas, plantearon al ejecutivo que todos los partidos tuvieran VAR.

La respuesta de los presididos por Ignacio Alonso a los clubes en cuatro puntos fue, primero, que el clásico tendría VAR; segundo, "habilitar la aplicación del sistema de asistencia arbitral por VAR en los partidos del Torneo Apertura, previo consentimiento expreso por escrito de las condicionantes requeridas para su utilización"; tercero, "instrumentar a través de la Comisión de Árbitros, las homologaciones, ajustes técnicos y consideraciones específicas respecto al número de partidos a disputarse con uso del VAR en cada etapa del Torneo", y cuarto, que la AUF asumirá el monto a pagar al proveedor por el uso de la licencia tecnológica y los costos operativos y logísticos derivados por la utilización del VAR, como ocurrió en la temporada 2021.

Ahora bien, el miércoles los clubes tendrán que avalar o no la utilización del VAR en tres partidos de Primera División.

Peñarol deberá definir si mantiene su posición de diciembre, de no aceptar VAR si no estaba en todos los partidos de cada fecha o si, una vez más cambia de postura y vuelve a su posición de 2019, 2020 y 2021 y acepta que algunos partidos tengan la tecnología y pueda ocurrir que en algunos encuentros juegue con VAR y en otros no.

Nacional ya anunció que acepta el VAR.

Si los clubes lo aprueban, en la fecha que comienza el viernes podrán jugar hasta tres partidos con VAR.

Si hubiera más de tres partidos en que los clubes aceptan VAR, se realizará un sorteo calificado en el que la Mesa Ejecutiva que preside Álvaro Rivero marcará las pautas de cómo se resolverá en esos casos.