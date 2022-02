El cuerpo arbitral hizo un excelente trabajo en el clásico: el VAR corrigió dos situaciones

El trabajo del cuerpo arbitral fue una de las notas más altas que tuvo el clásico que el domingo Peñarol le ganó 1-0 a Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Por encima de lo que hizo un Leodán González, que tuvo un excelente manejo del partido, un criterio ecuánime para valorar las jugadas, gran estado físico para estar siempre bien ubicado, y personalidad para mantener siempre a raya el temple de los jugadores, estuvo el trabajo de todo el equipo. De sus asistentes en cancha y sobre todo del VAR que tuvo dos intervenciones cruciales en el encuentro.

González fue asistido por Carlos Barreiro y Javier Irazoqui. El cuarto árbitro fue Jonathan Fuentes. Mientras que en el VAR se desempeñaron con acertado criterio Gustavo Tejera y Nicolás Tarán.

El partido pareció tener un arranque complicado para González, que a los 6 minutos no amonestó a Juan Ignacio Ramírez por un violento pisotón a Ramón Arias. Era una jugada de amarilla que como tal no era revisable por VAR.

Después, pudo amonestar a Alfonso Trezza a los 8' por tirarle todo el peso de su cuerpo a Kevin Dawson e impactarlo con la cadera en el muslo derecho. Pero González entendió que no hubo golpe abajo y que el delantero no pudo frenarse en su intento de presión sobre el golero rival.

Ya a partir de los 11 minutos, el árbitro central comenzó a acertar en sus fallos desestimando una falta de José Luis Rodríguez sobre Agustín Canobbio por izquierda, enfrente al área. El volante de Peñarol tocó la pelota por un costado y en lugar de intentar correr por el otro buscó el contacto con el lateral tirándole el cuerpo encima.

A los 14' también apreció bien un salto entre el Colo Ramírez y Damián Musto. El delantero no saltó a disputar la pelota y cometió falta agachándose. El argentino al buscar el contacto impactó con el antebrazo en el rostro al delantero. No era amarilla.

A los 16' el propio Musto tuvo un contacto con su brazo otra vez en el rostro del Colo Ramírez, pero esta vez en el área. González leyó bien una máxima del reglamento: el fútbol como deporte de contacto y no todo contacto genera falta.

A los 28' cobró acertadamente penal de Christian Almeida sobre Ignacio Laquintana. Cualquiera que haya visto los clásicos de verano sabía que Peñarol iba a buscar atacar ese sector con la velocidad de Laquintana y seguramente eso fue parte del scouteo previo de González que tenía que ser muy preciso para juzgar el juego veloz y picante de Laquintana y la fuerza de Almeida para pelear el balón dividido. El defensor le facilitó la tarea cometiendo una clara falta luego de entreverarse solo con el balón tras un remate cruzado. La falta fue clara y el penal bien cobrado, y con el valor agregado de hacerlo a golpe de vista.

A los 38', el VAR llamó a González para revisar una jugada sucia y entreverada donde Pablo Ceppelini cayó encima de Santiago Ramírez.

El árbitro no vio un pisotón del volante de Peñarol sobre el extremo de Nacional que al mismo tiempo sufrió otro violento pisotón a la altura del tobillo de su propio compañero Diego Rodríguez. Así de enredada fue la jugada en la que también participaron Walter Gargano y Matías Aguirregaray.

En la revisión, González vio el pisotón y el uso de la fuerza excesiva de Ceppelini sobre el jugador caído. Roja incuestionable pese a que el volante le dijo a sus compañeros que no tenía otro apoyo y que cayó porque había sido empujado.

A los 41', con el juego reanudado, Canobbio puso a correr al vacío a Laquintana y Trezza lo bajó. González lo expulsó por cortar una situación manifiesta de gol sin intención alguna de jugar el balón y afuera del área (si era adentro del área la jugada se hubiera penalizado con amarilla según el cambio de la regla que operó en 2016).

Diego Battiste

La revisión de González y el reingreso de Trezza

Nuevamente Tejera, con criterio, lo llamó desde el VAR para revisar la acción. Y ahí, con la posibilidad de la repetición y los diferentes ángulos, el árbitro central advirtió que Laquintana no había controlado el balón, que el mismo se estaba abriendo hacia su pierna menos hábil y que al momento de ser derribado venía cerrándolo a la misma altura un jugador diestro, Santiago Ramírez, que pese a no ser defensor, estaba con buena posibilidad de ensayar defensa antes de que el jugador de Peñarol se las viera contra Sergio Rochet. Es decir que en lugar de una situación manifiesta de gol lo que había era un ataque prometedor, razón por la cual se atemperó el castigo pasando de la tarjeta roja a la amarilla.

Diego Battiste

De roja a amarilla, la corrección VAR mediante

En el segundo tiempo, el trabajo de los árbitros fue de menos ida y vuelta porque Peñarol, con un hombre menos, se replegó, Nacional fue poco imaginativo para llegar con acciones de ataque bien elaboradas y los contragolpes aurinegros fueron esporádicos y liderados solo por dos futbolistas (Canobbio y Ruben Bentancourt).

Peñarol no tuvo que recurrir a faltas sobre el borde del área para defenderse. Le bastó con mucha concentración en los centros y determinación para bloquear remates desde las cercanías del área.

González amonestó al Pumita Rodríguez y a Arias.

A los 74' el Pumita cabeceó solo un centro de Camilo Cándido. Kevin Dawson atajó sin dar rebote. Carlos Barreiro no levantó la bandera y la jugada siguió con protestas del golero aurinegro. A golpe de vista, la jugada pareció fuera de juego. Sin embargo, un jugador de Peñarol estaba caído pero con el pie izquierdo flexionado hacia atrás, por lo que la línea defensiva no estaba tan adelante como parecía al golpe de vista de camiseta. Estuvo bien en dejar seguir para que en caso de gol fuera el VAR el que definiera la posición con el trazado de líneas.

En el final llegaron las amarillas a Emmanuel Gigliotti. En la primera, Damián Musto y otros jugadores pidieron expulsión a los 77'. Pero nuevamente acertó González porque Gigliotti no separó el brazo del cuerpo y apenas dio un movimiento con el codo hacia atrás. Hubo golpe y era jugada de amonestación, pero no de roja porque no hubo un movimiento artero e intencionado de lastimar al rival.

A los 82' llegó la segunda amarilla por una falta desde atrás a Canobbio que se escapa en contragolpe. En principio, González dejó seguir pero cuando en la asistencia de Canobbio, Léo Coelho llegó a barrer la pelota que iba a Bentancourt, el árbitro dio marcha atrás, sancionó la falta y castigó al argentino con expulsión por sumar su segunda amarilla en cuestión de apenas cinco minutos. Otro acierto.

D. Battiste

La roja de González a Gigliotti: acierto

Después amonestó correctamente a Joaquín Trasante por tomar del cuello a Agustín Canobbio y proferirle en la cara un insulto. La agresión no se salió de tono como para que ameritara tarjeta roja. Acertó otra vez el árbitro central.

A los 91' González cometió un error mínimo, tal vez por esa máxima de que en la enorme cantidad de decisiones que tiene que tomar un árbitro por partido es imposible tener un acierto del 100%. En situación de ataque, el Colo Ramírez intentó rematar de media vuelta y golpeó con la punta del botín a Edgar Elizalde. El rebote derivó en Canobbio que de inmediato la jugó al medio por donde Rodrigo Saravia se iba expreso a campo abierto rival. Se debió dar ley de ventaja.

El trabajo del cuerpo arbitral salvó el clásico y lo hizo con muy buena nota.