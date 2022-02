Agustín Canobbio: "Como la historia manda, se ganó a lo Peñarol"

El volante de Peñarol Agustín Canobbio, la figura del clásico que Peñarol le ganó 1-0 a Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura, dijo que Peñarol ganó el encuentro porque tiene jugadores de mucha "calidad", porque el plantel respondió a la adversidad de jugar con uno menos con mucha "personalidad" y también dejó una frase contundente: "Como la historia manda, se ganó a lo Peñarol".

"Éramos uno menos desde el primer tiempo, no era solo correr sino generar superioridad a la hora de quebrar la línea de defensa o de presión. Salió bien, por el resultado, me sentí muy bien, el grupo se asentó bien, tenemos jugadores de mucha calidad y con esa voz de mando, como por ejemplo el capitán, el Mota (Walter Gargano), que siempre nos ordena y nos da ese plus de ordenarnos en una línea de tres en el medio que me tocó jugar con él", expresó Canobbio en conferencia de prensa.

Consultado si coincidía con la frase que Mauricio Larriera expresó en su conferencia al decir que el clásico se ganó "a lo Peñarol", Canobbio respondió: "totalmente". Y se explayó: "Como la historia manda se ganó a lo Peñarol. Se ganó también jugando, es el sello que le pone este plantel. Por más que se esté armando un grupo nuevo se nos vio sólidos, compactos, con mucha personalidad. Es lo que tratamos de demostrarnos a nosotros mismos y mostrar hacia afuera también. Estoy contento por todo el grupo, ahora a festejar, y como se dice acá, más vale festejar poco y seguido antes que festejar mucho y poco".

"A la hora de recuperar tenía que llevarle la pelota a Ruben (Bentancourt) y tratar de generar ese caos organizado, la clave fue la personalidad del grupo a la hora de tener uno de menos supimos estar calmos y bajar esa ansiedad porque quieras o no al tener uno menos ellos iban a salir y dejar espacios y había que tener paciencia para ocuparlos y no ocuparlos en un momento erróneo. Merecíamos este triunfo porque lo veníamos buscando, ahora tenemos que seguir adelante", manifestó.

Sobre la acción en la que Leodán González expulsó a Alfonso Trezza para luego revisar la jugada en el VAR y mostrar amarilla, Canobbio dijo: "No vi la jugada, se vio la fricción, tenemos un segundo para verla y el arbitraje también, fue al VAR y ahí vio que no era roja y listo".

Sobre qué les dijo Pablo Ceppelini por la roja que vio en el primer tiempo comentó: "Dijo que se fue a apoyar y el único apoyo que tuvo fue el jugador de Nacional, pero que lo empujaron de atrás, se vio brusca en el VAR, no hay que recriminar porque siempre se le cae a los jueces, tenemos que concentrarnos en nosotros mismos y si hay VAR es para una ayuda en el juego".

Para el segundo tiempo, Canobbio contó cómo fue pensado el plan de juego: "Salimos 4-4-1 y luego retocó a un 5-3-1, así fue funcionando el partido, nos fuimos sintiendo más cómodos, con el desgaste de todos, todos corriendo a la par eso se plasmó en el segundo tiempo y lo que Peñarol demanda que es ganar sea como sea".