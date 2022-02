Larriera: "Me gustaría acostumbrarme más a ganar a lo Peñarol"

El entrenador de Peñarol Mauricio Larriera se mostró feliz tras el triunfo de su equipo ante Nacional en el clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura y destacó por encima de todo el "carácter" de sus jugadores.

"El equipo hoy fue pragmático, no se vio el juego que habitualmente tenemos, como otras veces sí se vio el juego que habitualmente desplegamos y no se vieron los resultados. No puedo dedicarme a esperar que la justicia esté de mi lado. En la entrega de los muchachos luchando hasta el final, defendiendo, para mi gusto ganando a lo Peñarol, que me gustaría acostumbrarme más a ganar a lo Peñarol. Ganando de otra manera hemos hechos cosas muy importantes, pero para los que reprochan un poco el estilo hoy se dio una muestra de carácter y esa fue la palabra para ganar el partido, un partido tan importante como este", expresó Larriera en conferencia de prensa.

Sobre el trámite dijo: "Teníamos que lograr la iniciativa, pero no lográbamos encadenar pases, la pelota no pasaba por los pies de Pablo Ceppelini que es el jugador que organiza, que hace jugar a todo el equipo, no podía hacer correr a los externos, estábamos inconexos. Al principio, Nacional con un juego similar al que venía haciendo, por las características de los futbolistas, cuando Monzeglio toma la pelota es inteligente, un jugador que ocupa bien los espacios. Ahí nos empezaron a superar, por lo menos en el trato de pelota y nosotros muchas veces nos sentimos incómodos sin la pelota. De todas maneras, teníamos previsto ceder en algún momento espacio para que nos ataquen porque nos hemos acostumbrado a que todos nos esperen y que nadie nos ataque", expresó luego en declaraciones a VTV.

Diego Battiste

Larriera dando indicaciones a Musto y Aguirregaray

"Se pensó mucho en el plan de juego, con gente veloz en los costados, porque si el rival se viene arriba podíamos hacer daño con la jerarquía del Canario, más allá de que no ha convertido podíamos hacerles mucho daño. Protagonizar no es siempre tener la pelota todo el partido, a veces se protagoniza haciendo jugar al rival como uno quiere. En este caso no los fuimos a presionar en lo que denominamos zona 3, sino que lo hicimos en zona 2 cerrando los caminos y los pases interiores, que no recibiera Monzeglio, que no pasara al ataque Carballo, que era por donde podían hacernos daño. Por momentos se cumplió a rajatabla", agregó.

"Los números me dan bien por todos lados. Estamos en una reconstrucción, no arrancamos bien y hoy estamos contentos de ganar un clásico que es otro campeonato, que siempre es importante. Pero tenemos cuatro puntos y de eso no me olvido, soy muy autocrítico, hasta sincericida. A mí los indicadores me dan muy bien: se entrena muy bien, hay armonía, nada indica que las cosas tienen que salir mal, pero es fútbol y es maravilloso, por eso no siempre gana el más poderoso ni el que juega mejor. La clave estuvo en confirmar esos indicadores y en la muestra de carácter que dio el equipo hoy", declaró en la conferencia.

Después se explayó sobre la sobresaliente actuación que tuvo Ramón Arias: "Hace más de un año que estoy atrás de él. Lo dirigí en Defensor Sporting, son jugadores que se ponen la camiseta de Peñarol y son garantía. Estaba con la tranquilidad de que si no llegaba tenía a Edgar Elizalde que está haciendo un campeonato bárbaro. Pero Cachila iba a llegar porque es un león. Por Edgar fuimos muy criticados cuando se lo contrató, no estoy pasando facturas, pero somos bastante ácidos en nuestro fútbol. Cachila está muy bien, el equipo iba a complementarse bien con Menosse. Es una línea de cuatro nueva, por eso siempre nos estamos reconstruyendo. Hay cosas que no me generan dudas y Cachila es una de ellas".

"En el entretiempo lo primero que uno tiene que generar es confianza, tratar de que haya equilibrio emocional. Estos partidos, más que con el corazón se juegan con las vísceras y con la cabeza fría. Hicimos hincapié en eso. La decisión del árbitro fue la expulsión de Pablo (Ceppelini) y la no expulsión de (Alfonso) Trezza, no voy a decir nada al respecto, siempre confío en las decisiones que toman, y son seres humanos. Reordenamos un poco el sistema, 4-4-1, que los externos se cerraran un poco más, hasta que aguantaran. Cuando vi que entraba (Emmanuel) Gigliotti, lo había pensado en la semana, si bien no habíamos trabajando la línea de cinco, pensé que si nos ponían dos puntas tenemos tres muy buenos zagueros, sin trabajarlo, la jerarquía de los jugadores nos iba a dar buenos réditos. Y lo otro era dejar a Canobbio porque tiene más oficio de volante, para aguantar la estacada, podía haber pensado mantener la velocidad por fuera, pero primero había que defender ese gol. Bentancourt por el Canario fue para buscar otro despliegue y también por la pelota parada y la resistencia a la velocidad y tapar la salida", analizó el DT ganador del clásico.

"Es un triunfo importantísimo, sirve para la confianza, para seguir creyendo en nosotros, aumentar nuestra credibilidad y como entrenador me emociona mucho ver a la gente", agregó.

"A Laquintana anoche le hice ver el penal en la concentración y le dije: 'Mirá Nacho, estos son los penales que te van a hacer a vos, pero no te tires, que te peguen'. Cuando termina el partido me dijo: 'Mauri, viste que lo vi el penal'. Soy burro, pero no tanto. En esa reconstrucción de la que hablamos, no está solo encontrar el equipo, no es una búsqueda, es una reconstrucción y sin encontrar los resultados se hace difícil. Al no abastecerlo se nos hizo cuesta arriba, se jugó mucho por el lado de Canobbio y no hacíamos cambios puro que es como le digo yo a poner la pelota al espacio para echarlo a correr porque es muy veloz y es hábil en la velocidad. Al no encontrarlo a él se nos hizo cuesta arriba el partido", dijo sobre el penal que le hizo ver a Laquintana en un video en una jugada del fútbol argentino donde Almeida jugó en Defensa y Justicia, Belgrano y Godoy Cruz.

"El Canario es un caso especial. Vino de un mes de vacaciones. Nunca lo dije porque no tengo contacto con la prensa. Cuando llega se agarra covid y cuando se recupera lo mando a la cancha por una sola razón: la posibilidad de ser citado a la selección, solo por eso. Lo quiero mucho, es un jugador que no tiene techo, es una de las joyas de nuestro fútbol y muchas veces he dudado en sacarlo porque es un jugador como Facundo Torres, en cualquier momento puede aparecer con un gol. Hoy por las características tenía que salir él y lo entendió bien. Que un futbolista valga US$ 20 millones es demencial con lo que gana un maestro, un policía o una doctora ganan lo que ganan, y eso que estoy dentro del fútbol. también es demencial que se critique a un chiquilín", concluyó Larriera.