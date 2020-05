Coalición acordó quitar desmonopolización de Ancap de ley de urgencia

Los socios de la coalición acordaron quitar del proyecto de ley de urgente consideración el artículo que deroga el monopolio de Ancap para la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados, y en su lugar incluyeron la revisión de precios de paridad de importación y el compromiso de que el Poder Ejecutivo presente otra iniciativa sobre la regulación del mercado de combustibles en los próximos seis meses, informó el senador blanco Jorge Gandini en Subrayado y confirmó a El Observador con el colorado Adrián Peña. Las modificaciones se incorporarán la próxima semana, mientras el Frente Amplio analiza si apoya la nueva propuesta.

La nueva redacción en poder de la Comisión Especial del Senado que estudia el proyecto de ley de urgencia incorpora tres artículos a cambio del suprimido sobre la derogación del monopolio de Ancap.

El primero de esos artículos apunta a la fijación de precios de combustibles e indica que el Poder Ejecutivo determinará el valor de venta de los diferentes productos elaborados por Ancap con un informe previo preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

“Dicho informe deberá explicitar el precio de paridad resultante de importar el producto terminado y hacerlo disponible en las plantas de distribución de Ancap incluyendo las tasas e impuestos que correspondan a este tramo de la cadena”, indica el primero de los artículos a incorporar. A su vez, el Poder Ejecutivo actualizará “con periodicidad no mayor a 60 días los precios”, salvo que tenga una justificación para no hacerlo.

El segundo artículo apunta a la revisión de precios de paridad de importación y le encomienda a la Ursea que realice en un plazo de 60 días a partir de que la ley entre en vigencia una revisión “integral de su metodología de cálculo de precios de paridad de importación a los efectos de cumplir” con lo dispuesto por el artículo anterior sobre los precios.

Por último, el tercer artículo encomienda al Poder Ejecutivo presentar a la Asamblea General en un plazo de 180 días una “propuesta integral” de revisión “legal y reglamentaria” del mercado de combustibles. La propuesta deberá contemplar estudios sobre refinado, exportación e importación de petróleo y sus derivados, de la cadena de comercialización interna de combustible, y sobre los aspectos regulatorios del mercado que incluya una comparación con realidades en el exterior. Además, deberá incorporar aspectos sobre rentabilidad de la refinería de La Teja, acerca de tributos y subsidios que se incluyen en los precios de venta al público, y un análisis de los resultados del negocio de combustible en los últimos cinco años.

La desmonopolización de combustibles es un punto de diferencia entre los socios de la coalición y pese a que ni el Partido Colorado ni Cabildo Abierto estaban de acuerdo, el gobierno liderado por el nacionalista Luis Lacalle Pou había decidido dejar la medida en el articulado del proyecto de ley que fue remitido al Parlamento.

La propuesta que ahora está a estudio del Legislativo fue presentada por el sector Ciudadanos a través del senador Peña. El dirigente también le entregó el texto al ministro de Industria, Omar Paganini, informó Búsqueda el jueves.

Diego Battiste

Senador colorado Adrián Peña

“Nuestro compromiso en campaña electoral fue trabajar en la reducción del costo de los combustibles, en el entendido de que afecta la estructura de costos de producción y la competitividad del país”, tuiteó Peña el jueves, y agregó que la propuesta incluye fijarle a Ancap metas y “que se va a avanzar hacia precios de combustibles que no serán superiores a los internacionales” y “a los de los competidores”.

Este sábado, desde la hora 9.30 de la mañana, los socios de la coalición mantendrán reuniones para seguir analizando los artículos de la ley sobre los que todavía no hay consenso.

La desmonopolización del combustible fue uno de los temas de campaña de Lacalle Pou. Lo incluyó en su programa de gobierno pero no pudo acordar con sus socios cuando antes del balotaje firmaron el acuerdo Compromiso por el País. De hecho, el no haberlo incluido en ese compromiso es lo que le da libertad a los otros partidos del oficialismo para no votarlo en la ley de urgente consideración.

A diferencia de la posición partidaria, el senador colorado Germán Coutinho se había manifestado a favor de la desmonopolización de los combustibles. También se había manifestado a favor el exsenador colorado Pedro Bordaberry, quien además había cuestionado la decisión del partido de no apoyarlo. “Si viviera Jorge Batlle la votaba con las dos manos; yo también; por ella peleamos en su gobierno”, tuiteó semanas atrás.

En tanto, el senador suplente blanco Sebastián Da Silva tuiteó que el tema se discutirá “pese a los corporativismos de siempre”. “Apenas pueda voy a presentar el mismo texto que estaba en el proyecto de ley de urgencia. El Uruguay productivo tiene que debatir sobre la vigencia de estos monopolios estatales”, agregó.