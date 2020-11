Coalición votó en comisión del Senado desmonopolización de combustibles en aeropuertos

La comisión de Hacienda integrada con Presupuesto del Senado votó este martes la desmonopolización de la venta de combustible en los aeropuertos, según informaron a El Observador integrantes de la comisión. En la Cámara de Diputados el oficialismo había acordado votar solo la desmonopolización para los puertos de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

“El monopolio creado por la ley 8.764, del 15 de octubre de 1931, y administrado por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland no regirá en cualquier aeropuerto internacional únicamente para la provisión de aeronaves con fines comerciales y con destino a aeropuertos ubicados fuera del territorio nacional”, dice el artículo votado con el respaldo de los 10 legisladores del oficialismo al que accedió El Observador.

De esta forma, la desmonopolización se aplica solo para los vuelos internacionales.

Luego de la votación en Diputados del proyecto de ley de Presupuesto, tanto el gobierno como el Partido Nacional ya habían adelantado su intención de extenderlo a los aeropuertos durante la negociación que se abriría en el Senado.

“Vamos a preguntarnos por qué no. En el puerto está todo bárbaro. ¿Por qué no en los aeropuertos? Si a Ancap ese negocio no le reditúa, capaz que a alguien sí. Vamos a probar”, aseguró a El Observador el senador blanco, Gustavo Penadés.

Cuando en Diputados algunos legisladores como Ope Pasquet de Ciudadanos intentaron incluir los aeropuertos en el artículo del Presupuesto, batllistas y representantes de Cabildo Abierto rechazaron la medida.

Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó, con los votos del oficialismo, la libre importación de combustibles para barcos, aunque con una modificación respecto a lo votado inicialmente en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja. El artículo 300 del proyecto de ley de Presupuesto, tal como fue aprobado en la comisión, establecía que el monopolio de Ancap "no regirá en el puerto de Montevideo ni en cualquier otro puerto propiedad u operado por la Administración Nacional de Puertos (ANP)". No obstante, en el plenario de la Cámara de Diputados, el oficialismo aprobó un sustitutivo presentado por los blancos que establece que los cambios regirán "a los solos efectos del aprovisionamiento de buques y embarcaciones de cualquier tipo".