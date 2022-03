Cóccaro le hizo un gol a Boca, pidió disculpas a sus hinchas y se metió en un lío con un rival

El uruguayo Matías Cóccaro fue el protagonista del fin de semana en el fútbol argentino. No solo porque su equipo Huracán le ganó 1-0 a Boca Juniors con un gol suyo, y después le pidió disculpas a los hinchas xeneizes, gesto que abrió un debate periodístico ya que Cóccaro nunca jugó en Boca, sino por sus declaraciones posteriores.

Invitado a varios programas de la televisión argentina, el exdelantero de City Torque contó que en la jugada de su gol le habló a su marcador Gonzalo Sandez y lo desconcentró, situación que aprovechó para aplicar el golpe de cabeza goleador.

AFP

El festejo del delantero uruguayo

"Contando la jugada del gol, Cóccaro expresó: "Le dije a Sandez que me había marcado bien toda la noche, que era un fenómeno, que usaba bien los brazos. Lo endulcé un poquito, creo que se confió un poco".

A Sandez no le gustaron las declaraciones del uruguayo y le respondió en Instagram: "Increíble como necesitas de Boca para aparecer en los medios. Te quisiste inflar más y declaraste algo que sabes bien que no fue así, solo para figurar. Que quede claro que no me saco ninguna responsabilidad, pero tampoco voy a dejar que este muchacho invente cosas y venda humo de esa manera. Ya nos vamos a volver a cruzar en una cancha".

La respuesta de Sandez