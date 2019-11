Coinciden en que el desafuero de Manini lo votará próximo Senado

La vicepresidenta Lucía Topolansky anunció este viernes que ya llegó al Parlamento la solicitud del desafuero del senador electo, Guido Manini Ríos, enviada por la Suprema Corte de Justicia, luego de que la jueza Marcela Vargas entendiera el 1° de noviembre que el líder de Cabildo Abierto ya estaba protegido por la inmunidad parlamentaria, pese a no haber sido todavía proclamado como legislador.

Sin embargo, la presidenta del Senado dijo que desconocía si es esta legislatura o la que comenzará el 15 de febrero la que deberá definir si hay elementos suficientes como para que el fiscal Rodrigo Morosoli tenga vía libre para imputar al líder de Cabildo Abierto por no haber denunciado en su momento que José Nino Gavazzo confesó en abril de 2018 que había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, en 1973.

“Si lo discutirá esta legislatura o la que viene no lo sé. Si él pide que se lo desafuere rápidamente, el trámite es más sencillo”, dijo Topolansky en entrevista con Radio Uruguay. Sin embargo, para los constitucionalistas no es algo que esté en discusión.

Eduardo Lust –diputado electo por Cabildo Abierto y uno de los integrantes de la defensa de Manini Ríos– dijo a la prensa luego de la audiencia del 1° de noviembre que serán los legisladores que fueron electos en las elecciones del 27 de octubre los que deberán votar el desafuero.

“(Es) la cámara que asume el 15 de febrero, la que lo va a tratar en marzo o abril”, dijo el también docente de Derecho Constitucional grado 4 de la Universidad de la República. “El senador Manini no pertenece a esta cámara. Él fue electo para la cámara que viene”, agregó Lust ese día.

Camilo Dos Santos

Lo mismo aseguraron los juristas José Korzeniak y Martín Risso –profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica–. “En derecho, no todo, pero casi todo puede ser discutido, y en este caso a mí me parece bastante claro que es la próxima legislatura” la que debe resolver el tema, dijo Risso a El Observador.

Por su parte, Korzeniak –ex senador y vicecanciller del Frente Amplio, además de catedrático de la Universidad de la República– sostuvo que aunque “puede haber dos interpretaciones”, el artículo la Constitución es muy claro al respecto y zanja cualquier debate.

El artículo 114 de la carta magna establece que “ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente (...) sino ante su respectiva Cámara”. Esta última frase es la que despeja todas las dudas para los especialistas: “Su respectiva cámara” no admite dos lecturas, entienden.

“Tiene que ser el próximo Senado (el que vote el desafuero)”, agregó Korzeniak. “Porque no es el desafuero como se dice popularmente lo que tiene que definirse, sino que la Constitución habla de ser suspendido en su condición de legislador. Y Manini Ríos todavía no es legislador, es senador electo, pero no está en condiciones de legislar; todavía no puede dictar o votar una ley”, sostuvo.

Respecto a en qué momento comenzaba a regir la protección parlamentaria también hubo polémica, ya que hay quienes sostienen que el legislador tiene fueros desde el día de los comicios, y hay quienes defienden que los fueros recién se hacen efectivos cuando el legislador es proclamado por la Corte Electoral –algo que ocurre entre enero y febrero– o cuando el Parlamento sesiona por primera vez, el 15 de febrero.

Sin embargo, Morosoli planteó apenas comenzada la audiencia que consideraba que Manini Ríos ya gozaba de la inmunidad.

El fiscal dijo que a pesar de que la Corte Electoral aún no había efectuado “la proclamación de rigor”, los fueros se debían respetar, y darle así garantías a Manini Ríos.

Además, de ese modo evitaba que la causa fuera anulada luego por el Parlamento, si se entendía que había sido sujeto a proceso cuando tenía protección constitucional.