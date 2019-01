Coito reconoció que hubo imprecisión y nervios en el debut celeste

El técnico de la selección sub 20, que perdió 1-0 ante Perú en el Sudamericano de Chile, reconoció que más allá de que los futbolistas que integran el plantel tienen antecedentes en sus clubes y buena proyección, estuvieron "nerviosos" e "imprecisos" durante el debut.

Dijo que a nivel individual y de entrega "no tengo nada que objetar", que "de repente equivocamos el procedimiento" y que ahora lo que le preocupa es "recuperar a los futbolistas, que asimilen el resultado y preparar el partido próximo", este domingo contra Ecuador.

En conferencia de prensa posterior al partido contra Perú, el técnico analizó el encuentro: "Si en alguna de las opciones que tuvimos hubiéramos encontrado el gol, de repente la opinión era diferente. Creo que tuvimos un buen inicio, de acuerdo a lo que habíamos imaginado, presionando, recuperando, saliendo rápido, generando por un sector para intentar concluir por el otro y no encontramos el gol. Luego se emparejó, un partido muy cortado, con muchas faltas, se fue enfriando y nos fueron quitando el ritmo de juego. Eso fue emparejando el partido. En el segundo tiempo salimos con otra intención, recuperar la pelota más arriba, pero rápidamente tomamos el gol de penal de Perú, lo que nos obligó a algunas variantes, a hipotecar un poquito en defensa para salir a buscar el resultado. Generamos opciones, las buscamos, Perú no pateó al arco, es parte del juego, dentro de la planificación al rival lo limitamos y lo controlamos, no llegaron, mismo el penal aparentemente es muy dudoso, quizá fue afuera del área (Nota: Fue afuera del área), ni siquiera era una situación de gol. Después tuvimos opciones, no concretamos y se nos fue el partido".

Agregó que "es el debut y más allá de que tengan antecedentes en clubes y buenas proyecciones, están nerviosos y hay cierta imprecisión y a nivel individual no tengo nada que objetar, simplemente decir que parte de la idea por momentos no se pudo llevar a cabo porque el rival también juega".

Coito señaló que en cuanto a la entrega y la búsqueda del resultado "no tengo nada que objetar", salvo que "de repente equivocamos el procedimiento, el juego cortado del rival nos quitó intensidad de juego. De cara a lo que viene ni tranquilo ni intranquilo, el deseo del resultado era otro pero está dentro de las posibilidades perder, tranquilizar y calmar la tristeza y la desilusión de los chiquilines".

De ahora en más, "vamos a ver si nos recuperamos que es lo que me preocupa y seguimos adelante. Asimilar un poco el resultado, calmar el ánimo de los futbolistas, comenzar a preparar el partido en poco tiempo, ya de por si será duro por la obligación del resultado y por el rival que es buen equipo. Tener la intención de jugar más cerca del arco rival aunque genere riesgos defensivos pero iremos en búsqueda de ganar", finalizó.