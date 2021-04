Colorados insisten con más restricciones y apoyos económicos, y citan a Arbeleche al Parlamento

Los legisladores del Partido Colorado realizaron en los últimos días nuevos reclamos vinculados a la situación de la pandemia y ahora convocarán al Parlamento a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, para plantearle una serie de problemas que, según entienden, se generaron para los free-shops de la frontera cuando se decidió su cierre.

Además algunos legisladores colorados entienden que es necesario tomar nuevas medidas para reducir la movilidad y profundizar las ayudas económicas para algunos sectores, particularmente los que fueron obligados a cerrar como los gimnasios o las termas.

El senador colorado Tabaré Viera presentó este lunes en la reunión de coordinación de la Cámara Alta el pedido de convocar a la ministra Arbeleche porque entiende que la medida de cerrar los free shops "no resolvió el problema” sanitario y no se tuvo en cuenta “las consecuencias” de esa decisión. El martes 23 de marzo el presidente Luis Lacalle Pou anunció, entre otras medidas, el cierre de los free shops en la frontera hasta el próximo 12 de abril.

“Nos llama la atención de que se cierra solo un tipo de comercio, algo que evidentemente no soluciona el tema, y que, además, no se tengan en cuenta las consecuencias de esos cierres”, dijo Viera a El Observador.

Para el senador de Batllistas se trata de un tema “urgente” ante una realidad que es “dramática” y que quienes “conocen la situación de la frontera” ya sabían que no iba a tener impacto.

Con los números hasta este lunes, Cerro Largo y Rivera –dos departamentos que tienen frontera seca con Brasil y comercios de este tipo- eran los que registraban los peores números del país en cuanto a la cantidad de casos. El primero tiene un promedio de 158 casos nuevos por día cada 100 mil habitantes mientras que en Rivera ese número es de 132.

El índice de Harvard establece la zona roja de la pandemia comienza cuando ese número supera los 25 casos nuevos.

Viera agregó que la decisión sobre los free shops se tomó de forma “intempestiva” y que incluso tampoco se tomaron medidas administrativas que no significaban erogaciones de dinero.

“La mercadería de los free shops llega a un depósito fiscal. De allí cada comercio desaduana la mercadería y lo lleva a su depósito. Esta operativa no se pudo hacer y quedó mercadería que está pagando por estar en el depósito fiscal. No solo no facturan sino que están teniendo costos”, cuestionó Viera.

Diego Battiste

Archivo. Conrado Rodríguez y Tabaré Viera durante una sesión de la Cámara de Diputados

El legislador, que fue intendente de Rivera durante dos períodos, aseguró que otros legisladores y los empresarios de los free shops ya han planteado este tema ante el Ministerio de Economía pero que hasta ahora no han tenido respuestas.

Viera reclamó también que se realice el descuento del 100% de los aportes patronales mientras están cerrados y dijo que aquellos comercios que tenían trabajadores en seguro de paro parcial no han podido enviarlos al seguro de paro total porque ya los tenían registrados en el otro subsidio.

El senador también le preguntará a la ministra sobre medidas para los gimnasios y los clubes y para las empresas vinculadas a las termas. “Se necesitan más medidas que ya han sido planteadas”, dijo.

Por su parte, la diputada colorada Nibia Reisch reclamó medidas “más restrictivas” y volver a una situación similar a la del año pasado a la altura de marzo y abril. Si bien aclaró que hablaba a título personal y que no era un planteo del partido, aseguró que es necesario brindar una “señal”.

“Hay que cerrar los shoppings, que los bares sean solo delivery. Hay que tomar medidas. Capaz que no son los lugares donde se producen los mayores contagios pero sí sería una medida que brinde una señal de que estamos pasando el peor momento”, dijo la legisladora de Ciudadanos en diálogo con Desayunos Informales.

Más allá de que Reisch habló a título personal, ya los colorados habían planteado una postura similar. “Le transmitimos al Ministerio de Salud Pública que si tuvieran que tomar algunas definiciones para bajar la movilidad durante abril, el Partido Colorado iba a estar de acuerdo”, expresó el diputado Conrado Rodríguez este lunes tras una reunión con el ministro Daniel Salinas.

En esa reunión, el ministro Salinas reiteró que si fuera por él tomaría medidas más restrictivas pero señaló que la situación debía evaluarse de forma conjunta, incorporando aspectos sociales y económicos que no eran resorte de su cartera

Este martes el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, y Salinas se reunieron con Lacalle Pou para evaluar las medidas tomadas y la situación del sistema de salud. Tras ese encuentro, Cipriani dijo que en el gobierno esperan que las definiciones tomadas hasta el momento den resultado y que la población sabe "las medidas que tiene que tomar" para disminuir la movilidad.

"Las medidas que ya se tomaron son las que están impactando, el Uruguay tiene que seguir funcionando, la gente tiene que seguir comiendo", dijo en rueda de prensa.

Cabildo a la expectativa

Cabildo Abierto, que hace algunas semanas insistía con nuevas medidas económicas en el marco de la pandemia, bajó el perfil y ahora está “a la expectativa” de cómo avanza la pandemia y el plan de vacunación.

“Los asesores (GACH, MSP) deberán saber que no siempre lo que dicen es lo que va a decidir quien tiene que tomar esas decisiones”, dijo a El Observador el senador Raúl Lozano en referencia al planteo de más medidas.

Para el dirigente cabildante medidas “más rígidas” sobre la movilidad traen aparejadas “pérdidas de fuentes de trabajo” e incluso cuestionó el planteo de los colorados sobre los free-shops.

“Sabido es que lo que plantean sobre los free shops en cierta forma atenta contra los cuidados por el covid-19”, agregó Lozano.

Si bien Salinas, que es integrante de Cabildo Abierto, se mostró proclive a tomar nuevas medidas que reduzcan la movilidad, Lozano entiende que uno de los “grandes problemas” que tiene el país ahora es el trabajo y que a las “distintas perillas” hay que tratar de administrarlas de la mejor manera posible.