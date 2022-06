Comenzó el innovador Desafío Moos 360 Live de Tres Cruces Shopping

Desde el pasado viernes 17, se encuentran en exposición los looks creados por las diez duplas seleccionadas para el Desafío Moos 360 Live, una marca que se generó en Tres Cruces Shopping para vincular el concepto de moda a un establecimiento que estuvo identificado en un principio solo como terminal de ómnibus. Sin embargo, “desde hace mucho tiempo está posicionado como uno de los principales centros comerciales de la ciudad”, explicó Ximena Lema, gerente de marketing de Tres Cruces.

Fue así que para remarcar ese concepto nació hace años este certamen, en el que en un primer momento se llamaba únicamente a estudiantes de moda. Pero esa idea se ha ampliado y migrado. “El año pasado fue moda y comunicación; este año, se apeló a los estudiantes en general, quienes a través de la moda quisieran expresar el desafío de utilizar una misma prenda en dos estilismos, uno masculino y otro femenino”, puntualizó Lema.

En esta edición hay estudiantes de arquitectura, de bellas artes, de diseño industrial. “Se presentaron invitados por este llamado abierto y dijeron, al igual que los estudiantes de diseño de moda, ‘podemos interpretar la moda desde nuestras áreas y plasmarla en lo que piden’” en el concurso.

Esto permite tener una perspectiva mucho más amplia y enriquecedora para la exposición. No se aborda solamente la moda desde la tendencia, sino que también se puede ver como los artistas trabajan la fusión de texturas, de otros materiales para enriquecer la propuesta visual. “Es muy interesante la propuesta que vimos este año”, continuó Lema.

La gerenta de marketing puntualizó que siempre buscan que cada edición “sea un poco diferente” a la anterior, aunque siempre relacionado a la moda. Aunque, claro está, con la mirada puesta en que se trata de un shopping. “La veta comercial debe estar presente, aunque la propuesta sea extravagante”, señaló.

Se inscribieron más de 50 duplas y de esas quedaron diez seleccionadas. Los participantes transitaron desde la selección de prendas, la producción de fotos, y ahora sus trabajos finales se exponen para que el público vote por su favorito. Hasta este domingo 26, los clientes del shopping tendrán la posibilidad de disfrutar de un innovador paseo de moda ubicado en el nivel 2 del shopping, ver los looks más originales creados por futuros emprendedores de la moda uruguaya.

El desafío consistió en crear una propuesta pensada desde la estética, la moda, y lo comercial. En base a esto, cada dupla se propuso generar dos looks extravagantes utilizando prendas de los locales participantes de Tres Cruces Shopping. La consigna era la utilización de una prenda en común en ambos looks, justificando sus trabajos, creando un video del proceso, y entregando materiales que estratégicamente cumplieran con el objetivo de promocionar sus looks.

Una de las 10 duplas seleccionadas.

La gerente de marketing dijo que los seleccionados recibieron además un taller de innovación y otro de generación de contendidos para redes sociales, para de ese modo “enriquecerlos” en todos los rubros. Se trata de “entrenar el pensamiento creativo, y generar contenidos en este mundo de comercialización que no es el tradicional”.

Los concursantes tuvieron la oportunidad de realizar su propia producción fotográfica dentro de Tres Cruces, para lo cual podían elegir el lugar que preferían: algunos se decantaron por el estacionamiento, otros por el patio de comidas, la azotea, etc. “Le dimos los modelos, el make up, y ellos sacaban la foto con su propia dirección de arte. Se presentaron tres fotos finales. Después se cierra con esta exhibición”, ahondó Lema.

Como resultado de la exposición, habrá dos ganadores, uno elegido por el jurado, y otro por el público de Tres Cruces Shopping. El público podrá votar en el Instagram @trescrucesuy.

“Las dos duplas finalistas tendrán que hacer un 360 Live en Instagram para tratar de comercializar esos productos. Obviamente es ficticio, pero de alguna manera se va a calificar la puesta en escena para lograr transmitir a una audiencia masiva y mostrar la propuesta de moda de estos looks”, comentó Lema.

El jurado estará compuesto por Victoria Zangaro, Andrea Menache, Agnes Lenoble y la propia Lema, que puntuarán a cada dupla en base a aspectos integrales tales como la creatividad, fotografía y edición, locación, mix comercial, compromiso y espíritu emprendedor.

“Lo que más me gustó de este año es que hay tres grandes diferenciales. El concepto del live y bajarlo a lo comercial poniéndolos donde se juega el partido. En segundo lugar es que no es sólo moda y abrimos el espectro, diciéndonos que puede haber otras miradas de un mismo concepto; y tres, es que esta exposición está toda junta y no repartida en el shopping como en otras ocasiones”, aseveró Lema.

Entre todos los que voten por su look favorito participarán en un sorteo por dos Check Obsequio de $ 5.000 cada uno. Además, durante toda la exposición habrá un 15% de descuento en locales adheridos a Moos con la tarjeta de crédito Visa Sonrisas de Scotiabank.