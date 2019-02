Comenzó el recital: Ed Sheeran ya canta en el Estadio Centenario

Con la promesa de hacer sonar una batería de hits, el inglés Ed Sheeran se presenta esta noche por primera vez en el Estadio Centenario de Montevideo en el marco de su gira latinoamericana Divide que incluye también a Buenos Aires, Porto Alegre y San Pablo.

Desde temprano ya había fanáticos esperando la apertura de puertas, desafiando el peligroso calor y poniendo a prueba la paciencia.

Sheeran compone sus propias canciones, cultiva una imagen de persona "poco cool" y conquista a un público amplio. Se convirtió en compositor a medida que fue creciendo y con su crecimiento como artista llegó su inclinación más pop; empezó a mezclar géneros y salió de las fronteras del folk para abrazarse a la fusión, a los ritmos bailables y alternando baladas con hits alegres, con Shape of you como insignia de esa segunda faceta.

El británico eligió a Meri Deal para abrir su show en el Centenario. La cantante de Toco para vos debutó con su proyecto solista -que mantiene en paralelo con la banda- a las 19 horas en punto y cantó varios temas, entre ellos algunos covers.

El show también tuvo como invitado a Passenger, un músico compatriota de Sheeran, que se presenta por primera vez en América Latina. El británico se plantó en el escenario solo con una guitarra, en línea con el estilo del pelirrojo que dará el show de fondo.

Pese a ser una de las noches más calurosas del verano, el artista se mostró muy simpático y divertido con el público, hizo referencias graciosas al calor alegando que como buen inglés no entiende las altas temperaturas. Entre su repertorio hizo un cover de The Sounds of Silence de Simon & Garfunkel; su actuación fue muy ovacionada.

El inglés compartió su asombro por la amabilidad de los uruguayos; contó que se encontró a una pareja de jóvenes que le ofrecieron darle un tour por la ciudad para que se tomaran fotos.

En su cuenta de Instagram el cantante publicó una foto de la pareja con el siguiente mensaje: "Gracias a estos chicos Camila y Diego. Nos encontraron desesperadamente buscando a nuestro Uber y se ofrecieron a llevarnos lugares turísticos para tomarnos fotos".

En sus últimos conciertos el pelirrojo inglés ha variado poco su repertorio, por lo que es posible prever gran parte de su setlist.

Para el inicio, es probable que la primera composición que ejecute sobre el escenario sea Castle on the hill, uno de los hits que tuvo con su tercer y último disco, ÷ (Divide). En todos sus últimos conciertos ha sido el tema de arraque, y ha seguido con Eraser, que abre ese mismo álbum.

Luego usualmente continua su show remontándose a sus inicios con The A Team, su primer single que fue un éxito sobre todo en el mundo anglosajón y algunos países de Europa. El setlist sigue luego, en general, con una combinación de las canciones Don't y New Man, de su segundo y tercer disco, respectivamente. Después pasa a Dive, también de su tercer disco. Así sucedió en su último concierto, el 17 de febrero en San Pablo.