Cómo explican las consultoras la diferencia entre sus proyecciones y el resultado

Con los resultados del balotaje a la vista, la comparación entre las proyecciones de las encuestadoras y la votación de este domingo mostraron una diferencia.

La intención de voto de todas las encuestas previo al comienzo de la veda marcaban una ventaja de Luis Lacalle Pou sobre Daniel Martínez de entre 6 y 8 puntos. Sin embargo, el nacionalista resultó presidente electo por escaso margen –48,7% a 47,5%– aunque todavía falta contabilizar los votos observados que no mostrarán diferencia significativa en el resultado como para revertirlo.

¿Qué cambió respecto a la última proyección? ¿El "efecto Manini" ayudó a acortar las diferencias entre el Partido Nacional y el Frente Amplio? ¿El voto en el exterior movió la aguja? Estas preguntas fueron parte de los análisis que realizaron las consultoras luego de conocer los datos de la Corte Electoral con el escrutinio primario finalizado.

La consultora Cifra presentó el jueves en Telemundo su última proyección anunciando una ventaja a favor de Lacalle Pou de siete puntos. El 51,5% de los uruguayos votaría a Lacalle Pou y el 44,5% se inclinaría por Martínez. En tanto, el 4% anularía su voto o colocaría el sobre vacío en la urna.

La directora de Cifra, Mariana Pomiés, dijo en Desayunos Informales esta mañana que hay una "conjunción de factores" que marcaron la diferencia entre las proyecciones difundidas el jueves y el resultado del domingo.

El video del líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, dirigido a los integrantes de las Fuerzas Armadas, y en el que enumeró una serie de motivos por los cuales el consideraba que los militares no debían votar a Daniel Martínez, pudo haber sido un factor que influyera en el resultado, ya que fue publicado el jueves en la noche, casi al comienzo de la veda electoral. "Lo más fácil es echarle la culpa a Manini, creo que tiene un poco de responsabilidad, pero no del todo", dijo Pomiés.

Ninguno de los integrantes de la coalición multicolor quiso emitir declaraciones sobre el video, y esto para Pomies fue un error. "Ampararse en la veda fue un error de la oposición, porque una cosa es la veda y otra es salir a opinar luego del mensaje que se dio", sostuvo.

La politóloga mencionó otros factores que pudieron acompañar este cambio. Por una parte, se refirió al "miedo al cambio" con el que tradicionalmente se asocia a los uruguayos, y la resistencia a Lacalle Pou. "Si bien mejoró su simpatía, ha tenido mucha resistencia. Hay gente que dice “quiero el cambio” pero no termina de simpatizar con él", por lo que decidió votar al candidato oficialista.

Según la última medición de Equipos Consultores antes de la veda, el candidato del Partido Nacional recogería el 50% de los apoyos y Martínez alcanzaría el 44%. El 6% manifiestó votar en blanco o anulado.

El director de Opinión Pública de Equipos, Ignacio Zuasnabar, admitió que en las últimas horas hubo un cambio en los votantes y que es difícil atribuir una causalidad. "Hasta el miércoles decíamos que estuvo todo el mes estable pero con una diferencia como la que había, cualquier poquitos puntos podían mover el tablero. Es posible, pero es muy difícil atribuir causalidad. Hay 1 punto o 1 punto y algo de gente que vino a votar desde el exterior, eso pudo haber ayudado a achicar la diferencia. Entre una cosa y otra, deriva en esta situación", señaló.

Para Pomiés, no se sabe si el voto de los uruguayos que arribaron desde el exterior –unos 5 mil vinieron desde Argentina con ayuda económica del Frente Amplio– fue significativo. "Si entraron 55 mil personas, capaz votaron 40 mil pero puede ser un punto y medio", dijo Pomies.

Indecisos y subestimación del FA

El porcentaje de indecisos se mantuvo entre 4% y 6% en las proyecciones. En el caso de Cifra la distribución de un 6% de indecisos, por lo que pudo "no haber sido exacta", según la directora. "Hubo un voto oculto, gente que pensábamos que iba a votar a Lacalle Pou pero votó a Martínez porque era el 'menos malo, no me convence del todo pero lo voto'", explicó como argumento que podrían haber utilizado esos votantes.

En la misma línea opinó el director de Radar, Alain Mizrahi. "Hicimos una distribución de los indecisos tomando en cuenta algunas variables que no fue como sucedió, ahí pudo estar la diferencia", remarcó en diálogo con El Observador. Qué votaron en octubre, en las elecciones de 2014 y cómo se autodefinen políticamente fueron algunas de las variables que se utilizaron para distribuir el porcentaje.

La consultora hace sus mediciones de forma online, e indicó que el 49,9% del electorado votaría por el nacionalista y el 44,3% lo haría por el frenteamplista, según su estudio con proyección de indecisos divulgado antes de la veda. En tanto, el 5,8% del electorado votaría en blanco o anulado.

Mizrahi destacó que en las últimas encuestas la brecha entre Lacalle Pou y Martínez se fue acortando, por lo que si la tendencia se prolongaba, la diferencia sería de tres puntos con un 3,9% de indecisos. En cuanto a los votos observados, si se van a comportar "de la misma forma que en octubre, la diferencia será de dos puntos".

Para Opción Consultores el 51% de los electores votaría al candidato opositor y el 44% preferirá al oficialista. El 5% votaría en blanco o anulará su voto.

Rafael Porzecanski, director de Opción Consultores, dijo que hay dos aspectos que pueden explicar las diferencias. Según recogió el diario El País, el analista señaló que hubo durante la veda "hechos políticos de significación" que "movieron la aguja". “Hechos políticos hubo, pero hay que medirlos, hay que preguntarle a la ciudadanía cuán importantes fueron para intentar sacar conclusiones”, expresó Porzecanski. Además remarcó que las encuestas tienen "fuentes de error".

“Podría haber habido algún tipo de sesgo en favor de los votantes de Lacalle Pou y en contra de los votantes de Daniel Martínez. El tema es que las encuestadoras utilizamos el mismo instrumento para medir la primera vuelta, donde el resultado fue muy ajustado a la realidad. Entonces: ¿por qué en un caso el instrumento es funcional y en otro no? Ahí ya se abre un tema técnico”, agregó.

Factum, por su parte, señaló el martes en TV Ciudad que el 51% del electorado votaría por el candidato opositor y el 43% lo haría por el oficialista. Por su parte, el 6% de los encuestados dijo que sufragaría en blanco o anulado.