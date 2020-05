Cómo los colegios "adelantan" preparativos para vuelta a clases a la espera de autorización del Sinae

Aunque todavía no hay una fecha prevista para el retorno de las clases presenciales en los distintos niveles de enseñanza, las instituciones de la educación privada comienzan a delinear planes de retorno.

Juan Carlos Noya, titular de la Asociación de Instituciones de la Educación Privada (Aidep) contó a El Observador que trabajan con la referencia del protocolo de reintegro en las escuelas rurales. La organización, que nuclea a 50 colegios, coordina en dos comisiones integradas por los directores de distintos centros. “Una trabaja aspectos logísticos-sanitarios y otra aspectos pedagógicos”, explicó. El protocolo, que aún está en proceso de elaboración, será luego adaptado al que elabore la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El directivo contó que a la hora de armar un protocolo hay que tener diversos elementos sobre la mesa. Es necesario instrumentar procedimientos para los horarios de entradas y salidas, y para la recepción de los padres que van a buscar a sus hijos. También requiere contemplar cómo van a ser las medidas en recreos, pasillos y comedores.

En el caso de la Asociación Uruguaya de la Educación Católica (Audec) sus socios han podido “ir avanzando en condiciones generales”. Así lo expuso su director Adrián Arias a El Observador. “Si la distancia tiene que ser de un metro y medio, entonces hay que ver cómo podemos organizar los salones; sabemos que tenemos que disponer alcohol en gel, que hay que poner alfombras (con desinfectante) a la hora de entrar; que hay que reforzar las medidas de higiene en los baños”, contó.

De todos modos, Arias aclaró que aún resta definir detalles más específicos como “qué grupos van a volver, cuántos alumnos van a haber por salón, cuál va a ser el dispositivo si aparece un caso de covid-19 en el centro educativo”. De momento las instituciones cuentan con “borradores internos” de protocolos, que aún deben ser evaluados.

La organización está integrada por 157 colegios y 170 proyectos de educación no formal, que varían entre CAIF, clubes de niños, centros juveniles y otras propuestas. “A veces cuando uno habla de la educación privada piensa en los colegios grandes de la costa, pero hay presencias en los barrios y en el interior. Son presencias de muchos años, en comunidades muy sencillas, donde la situación ha afectado mucho”, consideró Arias.

La decisión de retomar las clases corresponde al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). En el marco de una reunión mantenida con las asociaciones de la enseñanza privada a fines de abril, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP Robert Silva declaró a Montevideo Portal que el retorno sería de “públicos y privados al mismo tiempo”.

Según informó La Diaria, las autoridades del Codicen comentaron a los titulares de los centros privados que se prepararan para que el reintegro fuera en grupos subdivididos, con clases videograbadas para que aquellos no presentes en el aula también puedan seguir la dinámica, y con menos horas para los colegios de doble horario.

Si bien no se ha confirmado aún, Noya dijo a El Observador que es “inviable” que todos los alumnos puedan tener clase presencial al mismo tiempo, porque la “aglomeración” sería “enorme”.

Arias, director de Audec, explicó que preocupa de manera especial la situación de los niños más chicos, de quienes tienen alguna discapacidad y de los alumnos en finalización de ciclos, como es el caso de quienes cursan 6º año de bachillerato.

Noya también hizo notar su preocupación sobre este último punto. “A nivel de 6° año de liceo la realidad es otra: los chicos egresan. Es más complicado. Tenemos que lograr que salgan preparados para la universidad, porque un 85% de estudiantes de la educación privada van a seguir sus estudios en un nivel terciario”. Es que según advirtió el panorama no permitiría jerarquizar contenidos y tratar los temas no abordados en los años siguientes, como sí podría hacerse con otros grados.

Mientras tanto, si bien no hay una fecha prevista para el reintegro, la idea de ir confeccionando protocolos se basa en ganar tiempo. “Cuando el presidente diga que empezamos, no haya que empezar de cero, sino que ya exista un camino adelantado”, concluyó Noya.

“Alta morosidad” y pedidos de descuentos

El director de la Asociación Uruguaya de la Educación Católica, Adrián Arias explicó a El Observador que las instituciones asociadas registran una “alta morosidad y un aumento en las solicitudes de bonificaciones”. En una nota publicada por el semanario Búsqueda a fines de abril, el directivo contó que los porcentajes de impago variaban entre 30% e incluso 70% en algunos centros.

El titular de la organización argumentó que, ante ciertos reclamos de familias, no es posible descontar un mes. “Uno puede pagar el servicio anualizado o en cuotas. Con la cuota no es que se pague el mes, no es un club deportivo. Uno lo que está haciendo es pagando la matrícula por un año escolar”, declaró. En este sentido, dijo que algunos colegios de la asociación aplicaron un descuento en la cuota, y que para aquellos que ya habían abonado la anualidad, se le dejaba como saldo a favor para el año siguiente.

Señaló además que ”los colegios han optado por un mayor descuento para los más chicos y así, escalonado hasta bachillerato”. “El nivel inicial es el que se ha visto más afectado”, dijo Arias, por ser “muy difícil de sustituir la presencialidad”. Sobre los niveles más grandes indicó que “han podido tener propuestas desde el primer día y hoy ya está bastante aceitada la educación a distancia”.