Cómo Tina Turner rompió el silencio sobre el maltrato en su contra (e inspiró a muchas mujeres)

Este artículo contiene descripciones de maltrato que algunos lectores pueden encontrar angustiosas.

Cuando Tina Turner habló por primera vez sobre la violencia que soportó durante su matrimonio con Ike Turner, exponerse tan públicamente fue un acto de valentía.

"Estaba completamente aterrorizada por ese hombre", dijo a la revista People en 1981 revelando la dolorosa realidad que había detrás del dúo musical de gran éxito.

La descripción sofocante de Tina sobre su matrimonio incluía, por ejemplo, cómo Ike la obligó a ver un espectáculo de sexo en vivo en un burdel en su noche de bodas o cómo la golpeó con un ensanchador de zapatos mientras estaba embarazada. O de cómo le arrojó café hirviendo o la maltrató brutalmente con una percha.

En 1968 intentó quitarse la vida.

"Tenía miedo de destaparlo (hablar sobre el abuso) por no saber qué haría Ike conmigo", le dijo al periodista Carl Arrington.

Ike Turner, que murió en 2007, siempre negó las afirmaciones hechas por su exesposa sobre los abusos cometidos contra ella y expresó su frustración por haber sido satanizado en los medios.

Getty Images Ike y Tina Turner en 1971, siete años antes de que ella lo dejara.

La pareja se conoció cuando Tina tenía solo 17 años. Ella vio actuar al grupo de Ike, Kings of Rhytm, y le pidió que la escuchara cantar.

No es de extrañar que Ike viera su calidad de estrella. Así que la convirtió en la cantante principal, eligió su nombre artístico y la agasajó con ropas y joyas.

Se casaron en 1962 y Tina, que ya había experimentdo el dolor de ser rechazada de niña por su madre, prometió a Ike que "no lo dejaría", algo de lo que más tarde se arrepintió.

"Me sentía obligada a quedarme allí y, además, tenía miedo. No quería lastimarlo y después de haberme golpeado... Allí estaba yo sentada, toda magullada y desgarrada y, de repente, sentí lástima por él", le dijo a Arrington.

"Tal vez había sufrido un lavado de cerebro".

Getty Images La pareja se conoció cuando Tina tenía solo 17 años. Ella vio actuar al grupo de Ike, Kings of Rhytm, y le pidió que la escuchara cantar.

Pero en 1978, después de una serie de éxitos que incluyeron River Deep, Mountain High, Tina se sintió capaz de dejar Ike. Ya no podía soportar la "tortura" de estar casada con él y el impacto que todo esto tuvo en sus cuatro hijos.

"Estaba viviendo una vida de muerte. No existía. Pero sobreviví. Y cuando salí, caminé. Y no miré hacia atrás".

Un ejemplo para otras mujeres

Tina se mudó y tuvo que rehacer su carrera. Se puso a cantar en Las Vegas y apareció en varios programas de televisión y, así, fue ganando dinero.

Hasta que en 1981 decidió contarlo todo en la entrevista ya mencionada para expulsar de ese modo algunos de los fantasmas de su pasado.

En "Tina", el documental que Daniel Lindsay y TJ Martin hicieron en 2021, la cantante cuenta que estaba tan nerviosa por la entrevista, que le preguntó a su vidente si hacerla arruinaría su carrera.

Getty Images Tina Turner en 1981, el año en que reveló la verdad sobre la relación son su exmarido, Ike.

"No, Tina. Va a hacer todo lo contrario. Y vas a poder dejarlo atrás y avanzar", contaba Tina que le dijo su vidente.

Para la doctora, Lenore E. Walker directora del Instituto de Violencia Doméstica, organismo con sede en Estados Unidos que brinda apoyo a las víctimas de abuso doméstico, la decisión de Tina de hablar de su experiencia fue muy importante.

"En 1981 estábamos aprendiendo sobre el alcance de la violencia doméstica en los hogares. Se solía pensar que solo las mujeres pobres y sin recursos eran las que sufrían abusos", cuenta a BBC.

"Cuando Tina Turner habló sobre su vida se visibilizó el hecho de que este tipo de violencia estaba en todas partes".

Getty Images Para 1985, cuando se tomó esta fotografía, Tina Turner estaba de nuevo disfrutando del éxito.

Además, dice, Tina ayudó a dar crédito a otras mujeres que se atrevieron a hablar sobre el abuso.

"A las mujeres no se les creía cuando hablaban sobre violencia doméstica, así que cuando Tina Turner, una cantante famosa y muy respetada, habló, dio a otras mujeres el coraje para hacerlo también", explica.

"Necesitábamos que hubiera personas influyentes como Tina Turner para hablar sobre la violencia doméstica. Después de eso, mi trabajo sobre el síndrome de la mujer maltratada se fue incorporando en los tribunales y los jurados empezaron a creer que las mujeres actuaban de ciertos modos en esas situaciones para protegerse a sí mismas y a sus hijos".

Walker dice que el peso de las palabras de Tina se mantiene hasta el día de hoy.

"Sigue siendo importante escuchar su voz para comprender lo difícil que es para una mujer poder terminar una relación de maltrato sin que la lastimen más o la maten", dice.

"La verdadera pregunta es: '¿Por qué estos hombres no dejan ir a las mujeres?'".

Getty Images Tina Turner y Oprah Winfrey durante el estreno de "El color púrpura" en Broadway, en 2005.

La conocida presentadora Oprah Winfrey es, además, una superviviente de abusos sexuales. En el documental "Tina" habla sobre la importancia que tuvo que las mujeres se pronunciaran sobre estos temas en los años 80.

"Nadie hablaba de abuso sexual, abuso físico, abuso doméstico... Abuso y punto. Nuestra generación es la que empezó a romper el silencio", dice.

Lo que Tina no pudo prever es que sus explosivas revelaciones la seguirían constantemente mientras su carrera despegaba de nuevo con éxitos como Let's Stay Together, What's Love Got to Do With It y Private Dancer.

Tanto así que en 1986 publicó una autobiografía, "Yo, Tina", coescrita con Kurt Loder, para "quitarme de encima a los periodistas".

Pensó que si en el libro estaban todas las respuestas, dejarían de hacerle las inagotables preguntas que la llevaban de vuelta una y otra vez a ese periodo tan infeliz de su vida.

Pero no funcionó.

Getty Images Tina escribió un libro entero para zafarse de las preguntas reiterativas sobre su historia de maltrato. No lo logró.

Los entrevistadores le pedían una y otra vez que repitiera y reviviera esos recuerdos.

En 2021, Buzzfeed hizo un artículo donde decía que "Tina Turner se merecía un mejor trato por parte de los medios" donde mostraba 14 momentos donde la prensa "le falló".

En ellos se incluye una entrevista que le hicieron en 1993 en Nine Network de Australia donde le pusieron una entrevista pregrabada con Ike donde respondía a una pregunta sobre si la había golpeado.

La respuesta de Tina, digna y tranquila, lo dijo todo: "No quiero iniciar una discusión con Ike Turner vía satélite. No tengo nada que decir".

Fe inquebrantable y un nuevo amor

La carrera de Tina siguió creciendo y su historia siguió contándose hasta que en 1993, en la película "What's Love Got to Do With It", adaptada del libro "Yo, Tina", Angela Bassett la interpretó.

Allá por 2005, Oprah Winfrey, gran admiradora de Tina Turner, recordó su encuentro con una mujer que se había inspirado en la cantante para dejar una relación.

Getty Images Tina Turner ehizo su vida y encontró el amor con su pareja y luego marido Erwin Bach.

"Cuando la gira Wildest Dreams de Tina Turner se detuvo en Houston en 1997, me paré (déjame decirte, rara vez te sientas en una actuación de Tina) junto a una mujer cuya historia nunca olvidaré.'Vine porque estaba buscando el coraje para dejar al hombre que me golpea', me dijo. 'Esta noche lo encontré'", escribió Winfrey sobre este encuentro.

Winfrey ha rendido homenaje a Tina, diciendo que "su vida se convirtió mensaje claro y contundente para el triunfo".

La cantante a menudo atribuyó a su fe budista, a la que entró en los años 70, haberla ayudado a encontrar el coraje para dejar a Ike Turner. También que cantar le ayudaba a tener claridad.

"Comencé a ver mi vida y empecé realmente a ver que tenía que hacer un cambio", contaba en el documental.

Para 2018, la cantante decidió sacar una nueva autobiografía, My Love Story, donde también hablaba sobre encontrar el amor, algo que hizo con el actor y productor Erwin Bach o cómo sobrellevó el suicidio de su hijo, Craig.

También en ese año se lanzó en Londres un musical sobre su vida. Sobre él, dijo en ese momento: "Cuando miro y veo el trabajo tan bien hecho, me siento orgullosa".

En 2021, Tina fue incluida, sola, en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Ya la habían incluido anteriormente, en 1991, con Ike.

Getty Images Angela Bassett, que interpretó a Tina en el cine, habló de ella cuando entró al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2021.

Angela Bassett pronunció el discurso para conmemorar este momento: "Qué vida ha llevado Tina. Su historia se ha convertido en una película, un documental, un éxito de taquilla en Broadway y una autobiografía de gran venta".

"Lo que nos trae aquí esta noche es el viaje de Tina hacia la independencia. Para Tina, la esperanza triunfó sobre el odio. La fe ganó sobre el miedo. Y la ambición eclipsó la adversidad".

En abril pasado, se cerró el círculo de la la historia de la cantante cuando Tina - The Tina Turner Musical, se asoció con Women's Aid, una organización que trabaja para dar apoyo a las mujeres que sufren abuso y que está por cumplir su 50 aniversario.

"Es maravilloso tener la historia de una mujer tan poderosa e influyente que apoya nuestra misión", dijo al respecto Farah Nazeer, directora ejecutiva de Women's Aid.

"Tina es una inspiración, su historia muestra la fortaleza de las sobrevivientes y que hay esperanza para las mujeres que sufren abuso actualmente: hay libertad y felicidad después del abuso".

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.