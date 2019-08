Cómo un compañero de trabajo puede impulsar tu carrera profesional

Como ocurre con la relación que se tiene con un superior, la que se mantiene con los colegas de oficina puede impulsarlo a cambiar de empleo o a iniciar una nueva carrera profesional. Los compañeros de trabajo pueden ser testigos de tu influencia e impulsar su reinvención laboral.

Lo que de verdad importa es tu capacidad para generar resultados. No se trata solo de su habilidad para transmitir la impresión de que puede conseguirlos, sino de ofrecer pruebas de que hace realmente lo que promete. Para ser merecedor de una nueva confianza, lo más útil es que los demás hablen bien de ti o que ofrezcas pruebas de que has hecho o podés hacer aquello que aseguras.

Si hablamos de colegas de trabajo, hay que referirse a los amigos en el ámbito profesional. Los expertos sugieren que estos amigos en el trabajo suponen un factor estratégico que impulsa la productividad y sienta las bases de nuestra felicidad laboral. Es bien conocida la investigación de Gallup que revela que un buen amigo en el puesto habitual incrementa la satisfacción profesional en un 50%.

Quienes tienen la suerte de tener un mejor amigo en el trabajo son siete veces más proclives a estar comprometidos y enganchados en su puesto. Y siguiendo con estudios e investigaciones, aquellos profesionales que impulsan la amistad en su compañía y organizan actividades sociales en el lugar de trabajo tienen 40% más de posibilidades de crecer en los dos años siguientes. Suele hablarse de profesionales altruistas que reportan a la compañía una satisfacción laboral determinante y se sienten diez veces más enganchados por el trabajo que los que están aislados. En términos de felicidad laboral, estos altruistas son más productivos.

Algunas compañías como Google, Dropbox o Southwest se han formado una reputación corporativa fomentando la camaradería en el lugar de trabajo. Esa convivencia profesional implica respeto mutuo, sentido de pertenencia e identidad, y un compromiso ante los retos de la organización. Se trata de un valor que supone una ventaja competitiva para reclutar al mejor talento, para retener a los empleados e impulsar el compromiso, la productividad y la creatividad.

Además, igual que ocurre con los malos jefes que le hacen la vida imposible, un mal colega de trabajo también puede impulsar tu vida profesional. Hay quien habla de la influencia que pueden tener los enemigos en el ámbito laboral: el concepto frenemy (friend-enemy) se refiere a aquellos colegas profesionales con los que nos une un vínculo de amistad, pero cuyas acciones, actitudes y desempeños son nocivos para nosotros. Ser amigo de un rival o competidor siempre es inteligente. Entra en juego la coopetencia: pelear con quien está en la misma batalla le hará encontrarse proyectos y situaciones en las que colaborar, y en las que todos ganan.

Recuerda que sin ser jefe y sin tener poder reconocido también es posible ser influyente en la empresa. La capacidad de influencia tiene que ver con la credibilidad. Podés generar un nuevo interés hacia tu trabajo, y lograr que crezca tu valor dentro de la compañía. Las compañías están obligadas a detectar a esas personas verdaderamente influyentes, porque son las más adecuadas cuando las empresas se deciden a generar cambios.

Tenés que ser un buen profesional (útil y fiable) pero es casi igual de importante relacionarse con otros profesionales de la organización. Si no es así, no serás tenido en cuenta como alguien con autoridad. Y un profesional que se relaciona muy bien (visible) pero que tiene fama de irrelevante (no útil) o poco consistente (no fiable) tampoco podrá alcanzar niveles altos de autoridad.

Las personas consideradas como referentes suelen asociarse más a su capacidad para relacionarse. No son los títulos y los diplomas los que sitúan a alguien en un nivel superior, sino su capacidad de influir sobre otros.

¿Quién es verdaderamente influyente para sus compañeros de trabajo? La British Psychological Society utiliza un concepto para definir al poderoso en el trabajo, y se refiere al lynchpin, que es el profesional que consigue alcanzar una posición central en una organización. Esta categoría proporciona evidentes beneficios psicológicos, un mayor sentido de la experiencia y más compromiso. La posición de un lynchpin implica la posesión de recursos irreemplazables y críticos, sin los que la compañía podría desarrollar sus objetivos principales y su misión.

Fuente: Expansión - RIPE