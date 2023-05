Cómo ver el Mundial sub 20 Argentina 2023 en Uruguay por cable y por streaming

El Mundial sub 20 Argentina 2023, que comenzará este sábado 20 de mayo y finalizará el 11 de junio, se podrá ver en Uruguay exclusivamente a través de los cables y por streaming.

El torneo lo disputarán 24 equipos divididos en primera fase en seis grupos de cuatro, entre los que se encuentra la selección uruguaya que dirige Marcelo Broli. Habrá cuatro sedes, en La Plata, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan.

¿Dónde se puede ver el Mundial sub 20 Argentina 2023 en los cables en Uruguay?

Los 52 partidos del Mundial se podrán ver en Uruguay a través de todos los cables.

Los cables del Interior tendrán la señal de DirecTV y sus usuarios la podrán ver a través del canal Cardinal de la Cámara Uruguayas de Televisión para Abonados y en los canales de eventos de los cables, cuando se jueguen dos partidos en simultáneo.

DirecTV tendrá su propia transmisión durante el Mundial y se podrá ver a través de los canales 610, 613, 1610 y 1613.

Montecable, TCC y Nuevo Siglo tendrán también su propia producción del torneo de Argentina a través de sus canales de eventos.

En TCC estarán todos los partidos en vivo a través de TCC 1 y TCC 2. Al finalizar cada jornada estará la repetición en TCC 2. En Nuevo Siglo en Eventos 1, Eventos HD y Eventos 2, Eventos 2 HD.

CableVisión transmitirá el Mundial a través de sus canales 718 y 719.

¿Dónde se puede ver el Mundial sub 20 por streaming en Uruguay?

En Uruguay habrá seis opciones para ver el Mundial por streaming: Flow, DGO, MCGolive, TCCvivo, NSNow y AntelTV.

¿El Mundial sub 20 Argentina 2023 en el canal de FIFA+ llega a Uruguay?

FIFA+ transmitirá todos los partidos del Mundial sub 20 por streaming, pero no se podrá ver desde Uruguay debido a que no tiene los derechos para ingresar a este mercado.

El Mundial de Argentina se podrá ver en más de 100 países por FIFA+, pero en Sudamérica solo ingresará la transmisión a Brasil.

En el resto de los países no estará disponible.