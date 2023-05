Cómo vivió un joven sojero una sequía que además de pérdidas le dejó enseñanzas

Esta, la tercera sequía anual consecutiva que vive Uruguay, y una de las peores de la historia para muchos productores que han perdido ganados y cultivos, no es la primera que Nicolás Santellán pasa en el campo, tampoco la más dura –según recordó a El Observador, la de 2009 fue peor– pero sí es la que tiene más latente y la que le ha dejado una gran enseñanza: "Lo importante es diversificar".

Nicolás tiene 35 años, es de Soriano y toda la vida estuvo relacionado con el campo. De adolescente, cuando volvía del liceo se subía al tractor y arrancaba a trabajar. Su padre estaba a cargo del establecimiento y actualmente él ocupa ese rol.

En un campo de 200 hectáreas trabaja 100 con agricultura y el resto con ganado vacuno para producción de carne.

Nicolás Santellán en su establecimiento, agrícola y ganadero.

La sequía pegó fuerte, casi no llovió en los meses en los que más se necesitaba, pero pese a eso Nicolás pudo seguir adelante con la producción gracias a un curso de agua que tiene cerca, por lo que no tuvo que llevar agua de otros campos. Sus animales no pasaron sed, y lo que comieron fueron reservas, pero en lo agrícola la producción sí sufrió, no solo por la sequía, también por el calor.

Implementar el riego en su caso no sería posible, por los altos costos y porque el agua disponible no da para mucho.

La soja es uno de sus cultivos principales y, según contó, si bien aún le quedan más de 20 días para empezar a ver los resultados, sabe que "es totalmente a pérdida, a nivel personal y también en la zona", dijo.

Soja en el campo de Nicolás el 30 de enero.

Llegar al rinde

Nicolás pertenece a la Cooperativa Agraria de Dolores (Cadol), en donde se apoyó para pedir consejos y compartir su experiencia.

Según destacó, se tomaron decisiones pensando en una estrategia para hacerle frente a la sequía, por ejemplo atrasar la siembra para soportar enero y febrero "que son los peores meses", pero aún así, en marzo, cuando el clima suele ser un poco más benévolo, la seca igual golpeó, al igual que el calor, indicó.

El peor de los rindes que ha logrado, en años muy malos, es de 800 kilos por hectárea, pero en esta zafra cree que "va a estar lejos de llegar" a ese número, comentó.

En la zafra pasada, pese a que hubo sequía durante varios meses, en el ciclo de las hojas llovía cada 15 o 20 días, lo que es ideal, y con 60 mm se logró un rinde de 3.200 kilos. Pero este año, lejos se estará de ese resultado, adelantó.

Uno de los temas que se pusieron sobre la mesa durante la sequía fueron los seguros agrícolas, pero para Nicolás en este contexto "en el mejor de los casos no sacas ni para los costos con lo que te paga la aseguradora".

Soja en el campo de Nicolás el 15 de febrero.

Aprender de los años malos

Pensando hacia adelante, Nicolás mira con cautela el plan de siembra de invierno, "hay que mirar bien y elegir las chacras", aseguró.

"No hay que salir desesperado, hay que ser cauteloso, viendo qué hacer", recomendó.

Los años malos pueden pasar, y son de esperar, pero para este productor es posible que los problemas se vayan disolviendo, y quizás en tres o cuatro años se pueda absorber la pérdida.

"Quizás es imposible pensar que dentro de seis meses vamos a estar bien. Vamos a seguir arrastrando con esto, pero vamos a seguir produciendo y cada cosa deja una enseñanza", sostuvo.

Para él, la mayor enseñanza de esta zafra es aprender a diversificar, las producciones y las inversiones, gestionar el ahorro y el dinero de manera consciente, sabiendo que años malos pueden venir, aprender a tener reservas, y sobre todo, actuar con cautela.

Soja en el campo de Nicolás en marzo de 2023, luego de la ola de calor.