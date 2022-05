Complicada la foto del primer tiempo para revisión de combustibles de Ancap en junio

En los primeros cinco meses del año las tarifas de los combustibles aumentaron en cuatro oportunidades y siempre lo hicieron con correcciones inferiores a lo que indicaba la evolución de los precios internacionales.

En dos semanas, el Poder Ejecutivo resolverá que pasará con los precios de la nafta y el gasoil en junio, tomando en cuenta el Informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) que elabora Ursea y las finanzas de Ancap.

A modo de adelanto, vale ver cómo han evolucionado hasta ahora los precios de los combustibles en la Costa del Golfo de México de EEUU (mercado de referencia) en los primeros 14 días de la nueva ventana, que se extiende entre el 26 de abril y el 25 de mayo.

Los últimos datos publicados por la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU actualizados al 9 de mayo, muestran que los valores promedio en dólares se encarecieron, al tiempo que el valor del tipo de cambio en el mercado local subió levemente.

De esa amanera, el valor medio por litro de nafta subió unos $ 4 hasta ahora y se ubicó en $ 38, frente a $ 34 del mes inmediato anterior, según datos procesados por El Observador. Para la nafta Súper 95, la más consumida en el país, la Ursea toma el precio internacional promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93.

En tanto, el gasoil tiene como referencia el precio del Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). El precio promedio del litro fue de $ 49,3 aproximadamente, es decir $ 8,7 más que la referencia inmediata anterior de $ 40,6. Estos valores son solo una aproximación de lo ocurrido en las primeras dos semanas de la nueva ventana de medición.

Por su parte, los precios del petróleo Brent para entrega en junio cerraron el viernes en US$ 111 por barril. En abril el precio promedio fue de US$ 107 y se ubica en alrededor de US$ 110 en lo que va de mayo. Fue una semana volátil marcada por expectativas de nuevos embargos al petróleo ruso, temores a un enlentecimiento de la demanda por los altos precios y las nuevas restricciones impuestas por China para frenar la expansión de casos de covid-19.

Este mes por decisión del Poder Ejecutivo las tarifas subieron $ 1,5 en el caso de la nafta Súper y $ 3 el gasoil común. Según explicó el gobierno, la decisión buscó contemplar el cuidado de las finanzas públicas y al mismo tiempo mitigar las presiones inflacionarias extras motivadas por un aumento de tarifas.

Tomando en cuenta que en los meses previos los precios en el mercado interno se han venido corrigiendo por debajo de lo que indicaba la referencia internacional y hoy están desalineados (por debajo) respecto al último informe PPI. La diferencia es de $ 1,52 en el caso de las gasolinas, y $ 6,43 en el gasoil, según datos de Ancap.

Desde enero de 2021 y hasta la fecha el precio de la nafta Súper 95 se incrementó 36 % por litro, y el gasoil 50-S lo hizo 53,4%. En ese período, el precio promedio del petróleo se encareció 94% al pasar de US$ 55 en enero 2021 a US$ 107 que fue la media en abril de 2022.