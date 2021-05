Con agenda de Pfizer casi finalizada habrá 1.600.000 dosis sin asignar

La mayoría de las personas mayores de 70 años que estaban agendadas para vacunarse contra el covid-19 ya lo hicieron con al menos una dosis, según informaron autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) a El Observador.

Durante esta semana los vacunatorios de Pfizer tuvieron capacidad ociosa debido a que la agenda de la población que recibió esa vacuna se agotó en su mayoría y el MSP reservó esas dosis para embarazadas y personas con comorbilidades, que comenzaron a inocularse entre este jueves y el viernes.

Si se tienen en cuenta la población que ya se inoculó y se vacunará, habrá dosis de Pfizer disponibles para 800 mil personas más.

Entre los mayores de 70 años hay unas 300 mil personas, en el personal de la salud 100 mil, las personas con comorbilidades, diabéticos y embarazadas 83 mil, los residenciales de ancianos 26 mil y otras 150 mil se aplicarán en la campaña "pueblo a pueblo" que comenzará el lunes para captar a las personas de localidades del interior que no se agendaron.

Por lo tanto, el universo de la población que se agendó y a la que se le asignó la vacuna de Pfizer son 659 mil personas, para las que se deberán destinar un total de 1.318.000 dosis. Si se considera el total que compró Uruguay –3 millones de vacunas–, hay 1.682.000 de dosis que se desconoce a quiénes se aplicarán.

Hasta este viernes llegaron más de 900 mil vacunas de Pfizer a la Terminal de Cargas Uruguay (TCU), que se encarga de preparar los envíos según la demanda del MSP; hasta el momento se aplicaron unas 553 mil, según los datos a los que accedió El Observador.

Capacidad ociosa

Los vacunatorios que aplican las vacunas de Pfizer tienen capacidad para inocular a 16 mil personas por día –debido a que los arribos semanales fueron de 80 mil vacunas– pero esta semana se alcanzó a vacunar a unas 7 mil por día, excepto el miércoles cuando la cantidad bajó a menos de 3.000 inyecciones.

La agenda casi terminada de Pfizer derivó en que este miércoles tres de los seis vacunatorios de Montevideo que aplican esas dosis estuviesen cerrados, según constató El Observador en cada lugar –el vacunatorio de la Asociación Española, el de Servicio Médico Integral y el del Hospital Pasteur–. Desde el MSP descartaron que los centros estuviesen cerrados habiendo personas en agenda y vacunas disponibles sin asignar.

Camilo dos Santos

Vacunatorio de Pfizer cerrado este martes

Fuentes del MSP explicaron que la medida se adoptó como forma de optimizar el tiempo de uso de los centros, para reabrirlos cuando hubiera una demanda suficiente que lo ameritara, tanto por los grupos priorizados, como por las nuevas personas que puedan agendarse y las segundas dosis que se deben aplicar de quienes ya se vacunaron.

Pese a la capacidad ociosa en los vacunatorios y a que aún hay personas de otras franjas de edades en lista de espera, las vacunas de ese laboratorio hasta el momento se están destinando solamente para mayores de 70 años, personas con comorbilidades, embarazadas y personal de la salud.

A su vez, desde el 10 de abril el sistema postergó a 49 días la segunda dosis de todas las personas que se agendaron desde esa fecha y que les corresponde recibir Pfizer, excepto el personal de la salud. Este criterio se tomó para dejar espacio en los vacunatorios para vacunar a la franja de 71 a 79 años, que ya está casi finalizada.

Si bien la mayoría de las personas de 70 años ya se vacunaron, la agenda sigue abierta y quienes no se hayan agendado todavía pueden hacerlo para recibir las vacunas de Pfizer. Las entregas semanales de esas vacunas se incrementaron y este miércoles llegó un embarque de casi 120 mil dosis; está previsto que durante mayo llegue un total de 500 mil, de las que ya recibieron unas 300 mil.

El 20 de marzo el asesor de la logística del plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública, Raúl Bianchi, dijo en entrevista con El Observador que "cuando se termine la franja de 70 años se empieza a aplicar Pfizer a edades menores", sin embargo, con esa franja casi finalizada aún no se ha efectivizado esa medida.

Consultado al respecto sobre aquella declaración, Bianchi, quien ya no está a cargo del equipo que organiza la logística, explicó que al terminar de vacunar a la población mayor de 70 años, si no se amplía el rango de edades que pueden recibir Pfizer, esa vacuna se quedará sin demanda "y esperando en TCU" y agregó que "lamenta" que hayan vacunas de Pfizer sin usar porque "unos de los criterios de diseño logístico era no tener vacunas esperando a ser dadas".

Por otro lado, las autoridades del MSP remarcaron que las embarazadas o personas con comorbilidades que no hayan sido priorizados y que aún no se vacunaron, pueden comunicarse con su prestador de salud para verificar que hayan sido incluidos en las listas que las mutualistas le envían al ministerio para acceder a las vacunas de Pfizer.

Pfizer para no agendados

"El camino es la vacunación, vacunar cada vez más", dijo este viernes el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en una conferencia de prensa. Para eso el próximo plan del MSP para aplicarlas es captar a las personas que no se agendaron pero quieran vacunarse. En este sentido, las autoridades definieron lanzar la campaña "pueblo a pueblo" en 300 localidades del interior del país para inocular a 150 mil personas con Pfizer –de las más de 700 mil que no se agendaron–.

La campaña se realizará a partir de este lunes, aún así, si se mantienen las entregas semanales de Pfizer, tal como sucedió hasta ahora, seguirá habiendo stock para seguir usándolas en más personas, debido a que la compra total fue de 3 millones de vacunas.

Las cifras de Uruguay

Pese a la capacidad ociosa de los vacunatorios de Pfizer de los últimos días y a que quedan casi 6 mil dosis de Astrazeneca sin administrar a más de 40 días de la llegada de la primera partida, Uruguay está entre los 10 países del mundo que vacunaron a más personas con al menos una dosis y que tienen más de un millón de habitantes, según datos del sitio Our World in Data y verificados con el monitor de vacunación del MSP.

La lista la encabeza Israel con casi el 63% de la población total inoculada con al menos una dosis y el décimo lugar lo ocupa Uruguay con el 43%.

Si se mira el ritmo de vacunación contra estos mismos diez países, Uruguay es el noveno país con más vacunas administradas por habitante con 71 dosis aplicadas cada 100 personas. Esta comparación también la lidera Israel con casi 122 dosis.

Según las cifras de este viernes, hay un 27,42% de la población total que se vacunó con las dos dosis y un 43,45% que lo hizo con al menos una.