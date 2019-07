Con el alejamiento de Da Rosa se desfibra “grupo de los intendentes”

Aunque los que aún permanecen como integrantes dicen que “el grupo de los intendentes blancos” todavía vive, lo cierto es que ha perdido buena parte de sus aperos por el camino y terminaron negociando con el Herrerismo más ortodoxo una alianza para las elecciones de octubre. En estos días, el intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, -quien había sido uno de los ideólogos del sector que salió cuarto en la interna con un 7% de los sufragios- anunció su alejamiento de esa vertiente y ya acordó con Wilson Ezquerra (Alianza Nacional) que comparecerán en una lista común a diputados y, eventualmente, al Senado apoyando a Jorge Larrañaga.

La disolución del “grupo de los intendentes” denominado Mejor País es tal que da Rosa dijo haberse enterado por la prensa del acuerdo al que llegaron los jefes comunales Enrique Antía (Maldonado) y Sergio Botana (Tacuarembó) con la lista 71 que encabeza Luis Alberto Heber quien ocupará el primer puesto de la nómina al Senado. El segundo lugar será para Botana, en tanto que Antía irá por la reelección en su departamento.

“Me he enterado por la prensa de las negociaciones (de Mejor país con el Herrerismo). No he tenido ninguna comunicación y nadie me ha comunicado nada, de manera que por ahora me reservo el juicio”, dijo Da Rosa a radio Zorrilla de Tacuarembó.

El “grupo de los intendentes” ya había padecido su primer desprendimiento antes de las internas cuando el intendente de Treinta y Tres, Dardo Sanchez, resolvió apoyar a Larrañaga.

Antía dijo que pese al acuerdo con la 71, lo que queda de “Mejor País” no pierde la identidad y “en algunos departamentos apoyarán a candidatos del Herrerismo y viceversa”. Antes de llegar a este acuerdo, Mejor País intentó pactar con el sector del intendente de Florida, Carlos Enciso, pero el entendimiento no prosperó.