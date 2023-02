Con el nivel consumo de agua actual en Costa de Oro, hay reservas hasta Carnaval

La fuente de agua potable de la Costa de Oro, la Laguna del Cisne, sigue bajando su caudal de agua y preocupa a las autoridades por el posible desabastecimiento de agua en las localidades ubicadas entre Salinas y Parque del Plata.

Si se compara con la baja que hubo en enero, este fin de semana y, pese a la ola de calor, la Laguna del Cisne bajó menos. Según dijo el presidente de OSE, Raúl Montero, a El Observador, el sábado se registró un consumo de dos centímetros y el domingo de cuatro centímetros, algo similar a los niveles de días de semana, que generalmente son menores a los fines de semana. Sin embargo, el pronóstico con ese consumo de agua no es alentador.

"Si pudiésemos mantener este consumo (el del pasado fin de semana) creo que podríamos pasar de forma normal el feriado de Carnaval, que es lo que me da un poco de temor", señaló Montero y agregó: "Pero no mucho más de eso".

En caso de que el consumo de agua aumente y la lluvia no llegue, la Laguna no se va a quedar sin agua porque "se recurrirá a la vía metropolitana", pero "costaría mucho mantener un consumo normal", explicó el presidente de OSE, salvo que los usuarios "restrinjan muchísimo el consumo".

En este sentido, el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) prevé que este martes habrán "precipitaciones y tormentas. Neblinas y bancos de niebla" en el centro, sur y este del país.

En caso de que la Laguna del Cisne quede sin abastecimiento de agua, no hay un plan B que conforme a las autoridades. La alternativa es lo que OSE está buscando "desesperadamente", según su presidente, pero aún no hay una opción viable "porque no hay medios para hacerle llegar agua potable de forma notable" a esas zonas de la Costa de Oro y los camiones cisterna son una solución que puede llegar a otorgar apenas una hora de bombeo.

Edgardo Ortuño, director de OSE por el Frente Amplio, se reunirá hoy con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

Ortuño aseguró este domingo en entrevista con Telenoche (Canal 4) que en "algunas zonas más complicadas" hay reservas de agua potable "para tan solo 30 días", mientras que en la Costa de Oro, entre los balnearios Salinas y Parque del Plata, queda agua "para tan solo 10 días".

En Montevideo, hay reservas aseguradas para "60 días de agua" realizando diversas tareas como "extraerle el máximo (de agua) posible" a la planta de Paso Severino, informó el presidente de OSE, Raúl Montero, en declaraciones a MVD Noticias (Tv Ciudad) del viernes. Según el jerarca, este plazo da "tranquilidad" a la empresa, aunque advirtió que la capital quedaría "sin saneamiento" si llega a faltar el agua.

El directorio de OSE resolvió este viernes prohibir el uso de agua potable para fines "no prioritarios" en Montevideo, parte de Canelones y varias ciudades de Lavalleja, Florida, San José, Colonia y Soriano.

"El organismo dispondrá de personal debidamente identificado para fiscalizar el cumplimiento de las medidas, quienes dejarán constancia escrita de los hechos constatados y de las intimaciones realizadas", sentencia el informe. La medida se extenderá hasta "nueva resolución".