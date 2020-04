Con fecha inamovible, gobierno negocia condiciones de vuelta a clases en escuelas rurales

Casi un mes después de que se suspendieran las clases en todos los niveles de enseñanza, el presidente Luis Lacalle Pou anunció el miércoles 8 en una conferencia de prensa que los alumnos de 973 escuelas rurales retornarían a las aulas de manera voluntaria y a partir del 22 de abril.

Los sindicatos de la educación reclamaron revisar el anuncio y cuestionaron que el Poder Ejecutivo no los consultara sobre la decisión. Este miércoles una delegación sindical mantuvo una reunión con el Poder Ejecutivo, donde se acordaron los primeros puntos de un protocolo para el comienzo de clases en las escuelas rurales con fecha inamovible.

Por el movimiento sindical fueron Fernando Pereira, José Olivera y Elbia Pereira, mientras que por el Poder Ejecutivo estuvo el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Educación, Pablo Da Silveira, y el de Salud, Daniel Salinas. También estuvieron otras autoridades de la educación, como el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva.

Camilo dos Santos

Si bien la intención de los sindicatos de cambiar la fecha de reinicio no se concretó, la evaluación de la reunión fue buena ya que se avanzó en otras cuestiones. Los sindicatos de la enseñanza buscan asegurar que las escuelas de los departamentos con casos confirmados de covid-19 no estén incluidas en el retorno, que el horario no se extienda de las 4 horas, que los alumnos no coman en el lugar (recibirán tickets en su lugar) y que se haga un análisis detallado sobre las condiciones de cada centro.

También se acordó que los docentes puedan hacerse un hisopado antes de volver a dar clases, algo que se instrumentará en los próximos días. La asistencia de los estudiantes sigue siendo voluntaria y a criterio de los responsables.

El gobierno argumentó la necesidad de retomar las clases en las escuelas rurales en base a los datos del Plan Ceibal, que muestran que los estudiantes de las escuelas rurales fueron los que menos ingresaron a las plataformas virtuales, algo vinculado a la conectividad en las localidades del interior.

Algo que quedó claro con estas nuevas condiciones es que las escuelas no serán 973 sino menos. "No son las 973 que anunció el presidente de la República. Yo creo que ahí está el hecho importante", dijo en diálogo con El Observador Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

Si bien el número todavía no se fijó, en eso trabajarán en los próximos días el Codicen y los sindicatos. Fernando Pereira pidió en la reunión que el gobierno no volviera a anunciar una medida de este tipo sin antes dialogar con todos los actores.

Diego Battiste

Los dirigentes entienden que se perdieron varios días desde que el 2 de abril el gobierno adelantó que habría anuncios en materia educativa hasta que se concretó la reunión, que se dio a través de un pedido del presidente del PIT-CNT.

"Dejamos sentado que eso pasó pero tratamos de mirar para adelante", dijo Olivera, quien señaló que el Poder Ejecutivo se hizo responsable de la definición. "La asume (la responsabilidad) el Poder Ejecutivo como una definición que se da en el marco de una estrategia de manejo de la pandemia", señaló Olivera.

En la reunión los dirigentes sindicales también pidieron tener en cuenta cuestiones relacionadas al transporte, a la cantidad de alumnos en las escuelas y a la cobertura sanitaria en las distintas localidades.

También debe quedar claro, según relataron las fuentes, cómo se trabajará en la higiene de las escuelas, no sólo antes de que se vuelvan a abrir las puertas sino durante las clases.