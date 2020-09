Con Federico Rodríguez, máximos de US$ 6.300 por Criollos de Estancia Chimango

El remate denominado “Potros, de Estancia Chimango, Criando y vendiendo ganadores”, a cargo del equipo de Federico Rodríguez Negocios Rurales, culminó con muy buenos resultados y negocios satisfactorios para la cabaña vendedora y los inversores en genética Criolla.

Desde el escritorio se informó a El Observador que la séptima edición de esta subasta, realizada el sábado 5 de setiembre en el local Conventos de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, en Melo, “fue espectacular”.

Se trató de un remate muy dinámico, desde el comienzo hasta el fin.

El día previo a la venta se desarrolló la jornada de prepiques, adelantándose ofertas por el 90% de la oferta.

Los ejemplares, con los precios que se pueden ver a continuación, se dispersaron hacia Salto, Tacuarembó, Paysandú, Lavalleja, Maldonado, Soriano, Rivera y para todo Cerro Largo.

Ignacio Gamarra, de Estancia Chimango, en la previa del remate había destacado a El Observador que la oferta se conformó este año con 21 hembras y 21 machos, aptos para participar en Redomón Campero, Copa Campera y Copa Volkswagen.

Los precios (mínimo, máximo y promedio)

Potros hembras US$ 1.080, US$ 6.300 y US$ 3.126

Potros machos US$ 540, US$ 1.710 y US$ 1.316

Potros machos enteros US$ 1.620, US$ 6.300 y US$ 2.520

El precio máximo (US$ 6.300) se logró con inversiones de la cabaña San Francisco, de Soriano, por una yegua, y de otra cabaña, en ese caso de Maldonado, por uno de los machos enteros de la venta vertical de ejemplares de pelo overo negro.

El escritorio, que subastó con el martillo en manos de Federico Rodríguez, extendió un agradecimiento a la cabaña y a todos los compradores que se adueñaron de ejemplares que, se estima, tendrán relevantes participaciones en futuras competencias.

Por más detalles sobre esta y otras actividades consultar en federicorodriguez.com.