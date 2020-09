Con menos operaciones, el precio de la tierra volvió a subir durante el primer semestre

En el primer semestre de 2020 hubo 335 operaciones de compraventa de tierra para uso agropecuario, un 14% menos que las que hubo en el mismo período de 2020, según un informe de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). Pese a la baja de las ventas, el precio volvió a subir y promedió US$ 3.503 por hectárea (ha), por encima de los US$ 3.342 por ha de 2019.

El total de las operaciones en el primer semestre fue de US$ 198 millones. Si se analizan las ventas de más de 1.000 hectáreas por su destino, el 56% de las ventas fue para el rubro forestal, el 19% al ganadero, el 15% al agrícola ganadero y el resto a campos agrícolas de potencial productivo.

El 47% de la superficie vendida –algo más de 26 mil hectáreas– se concentran entre Tacuarembó, Lavalleja y Florida, y tuvieron un promedio de US$ 3.701, US$ 2.771 y US$ 3.001 por ha, respectivamente.

En San José, Soriano y Colonia, departamentos que tienen un mayor potencial productivo, estuvieron los precios más altos y alcanzaron valores de US$/ha 5.949, US$ 5.439 y US$ 5.344. El precio más bajo, en tanto, estuvo en Artigas (US$/ha 1.565) seguido de Salto (US$/ha 1.833).

Elaborado por DIEA en base a información de la DGR

Precio promedio de venta de tierra US$/ha, por sección catastral

El 71% de las operaciones se hicieron por superficies entre 10 y 100 hectáreas, pero solo acumularon el 16% del área vendida. Hubo tres ventas de más de 2.000 hectáreas, que representaron el 25% del total.

Las ventas de más de 1.000 hectáreas fueron las que obtuvieron un precio mayor, de más de US$ 4 mil.