Con mensaje de la nueva reina Isabel incluido, The Crown 5 reveló su fecha de estreno

La realeza británica volverá dentro de poco más de un año a la pantalla de Netflix. The Crown, la serie que sigue los pasos del reinado de Isabel II, y que se acerca cada vez más a la actualidad, anunció la fecha de estreno de su quinta temporada en el marco del TUDUM, un evento en el que la plataforma de streaming adelantó algunos datos de sus producciones más esperadas.

La galardonada serie, que recientemente arrasó con los premios Emmy, estrenará su quinta temporada en noviembre de 2022. Y para comunicar la fecha, la propia Imelda Staunton, actriz que tomará las riendas de la reina Isabel de manos de Olivia Colman (protagonista de la tercera y cuarta temporada), se dirigió a los seguidores en un video "institucional".

"Soy Imelda Staunton y estoy en el set de The Crown. Comenzamos el rodaje de la quinta temporada. Estoy encantada de heredad el rol de la reina Isabel después de dos actrices maravillosas. La última la fantástica Olivia Colman, ¿y quién podría olvidar a la actriz que creó el papel? Claire Foy. Haré todo lo posible por mantener el alto estándar que ellas establecieron. Ojalá me vea tranquila, serena y capaz. Mi estómago, por otro lado, es una montaña rusa. En nombre del elenco y la producción, ansiamos hacerles llegar la nueva temporada de The Crown en noviembre 2022", dice la actriz en el video.

Lo último que se había conocido de la serie habían sido un par de fotos de los nuevos actores que se pondrán en la piel de Carlos y Diana.

Interpretados por Josh O'Connor y Emma Corrin en la última entrega -de la que fueron los principales protagonistas-, el atribulado matrimonio real estará encarnado en la quinta y sexta temporada de la serie por Dominic West (The Wire) y Elizabeth Debicki (Viudas, Tenet). Ambos se pondrán en la piel de Carlos y Diana, respectivamente, en una época que marcó a fuego a la monarquía británica: la de 1990, que incluyó el accidente de la princesa de Gales y su muerte.

La pausa extensa entre temporadas se debe a los cambios de elenco que The Crown ha utilizado cada dos temporadas para remarcar el paso del tiempo, y poner a actores de las edades adecuadas para el período de la vida de los personajes que retratan.

Elizabeth Debicki como Diana

La tercera reina Isabel II de la serie será la mencionada Staunton, cuyo rol más popular fue el de la profesora Dolores Umbridge en las películas de Harry Potter. También estuvo nominada al Oscar por El secreto de Vera Drake, y fue parte del elenco de la serie Downton Abbey.

Dominic West como Carlos

Además de Staunton, ya se conocen otras de las incorporaciones claves del elenco. El rol de Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina, quedó en manos de Jonathan Pryce, que interpretó al papa Francisco en la película Los dos papas, y que tuvo además un rol en la serie Game of Thrones, como el sacerdote High Sparrow. Mientras tanto, Lesley Manville (El hilo fantasma, Maléfica) se pondrá en la piel de la princesa Margarita, heredando el rol de Helena Bonham-Carter.