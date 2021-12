Con precios firmes, culmina la cosecha de cultivos de invierno

El mercado se mueve en un equilibrio con diferentes componentes. La amenaza de La Niña sigue desde Uruguay al sur de Paraguay y zonas de Paraná en Brasil, pasando por Río Grande del Sur y áreas argentinas. Las últimas lluvias tuvieron aportes favorables en Colonia y Soriano, pero no llegaron a Young y alrededores, y fueron escasas y desparejas en Durazno, Flores y Florida.

La perspectiva de lluvias muy escasas en lo que queda de este año movió al mercado hacia arriba. También la sequía que vuelve a amenazar al trigo de Estados Unidos dio sostén a las cotizaciones, que el miércoles habían tenido una baja importante por lo abundante de las cosechas de trigo del hemisferio sur. Probablemente Australia y Argentina tengan cosechas récord.

Por otra parte las restricciones de Rusia a exportar son cada vez mayores y la demanda es interesante. En trigo esta semana hubo compras importantes de Jordania, Argelia e Irán, y la referencia de precios en Chicago se sostuvo por encima de US$ 280 por tonelada. Dos semanas atrás estuvo arriba de US$ 300, pero lo más importante es el piso de precios a la baja y cuando la cotización se va por debajo de US$ 280 aparecen compradores de volumen.

En Uruguay se sigue colocando trigo sobre US$ 275 para la exportación y US$ 280 para la molinería.

También permanece estable la soja, con un precio en la posición julio 2022 de Chicago cercano a US$ 475 que permitió que volviera a US$ 450 en Nueva Palmira.

Juan Samuelle

Cosecha de trigo.

La sequía amenaza a los cultivos en la mitad sur del Mercosur y eso pasa a ser un factor de firmeza. Se mantiene un buen panorama en el centro de Brasil, y en Uruguay es una película con suspenso. Se avanzó en la cosecha a gran ritmo y lo mismo en las siembras de segunda. Ahora empieza una fase productiva de verano llena de dudas. Los pronósticos plantean pocas lluvias en lo que queda del año y una lógica de restricciones al menos hasta marzo.

Los granos de secano mantienen la firmeza. En cambio, el arroz sigue muy flojo, particularmente en Brasil, lo que puede poner un techo bajo al precio del arroz uruguayo que viene transitando un buen año productivamente. Es factible que la ecuación sea de buen rendimiento y compense un precio más modesto, lo inverso de los cultivos de secano.

Concluida la cosecha de invierno hay rindes muy buenos en colza, que pueden ser récord, y más modestos que el año pasado en trigo y cebada. Se considera una muy buena zafra de invierno, mientras la de verano es vista con gran incertidumbre climática.

EO