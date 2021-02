Con Laura Raffo a la cabeza, blancos se proponen ser una oposición que "fiscalice y proponga" a Carolina Cosse

Con mayo de 2025 en el horizonte, y los problemas actuales de Montevideo en el orden del día, los dirigentes del Partido Nacional en la capital se reunieron el viernes al mediodía en el Hotel Dazzler para analizar los primeros meses de gobierno departamental de Carolina Cosse y comenzar a delinear los objetivos anuales y quinquenales.

En lo que fue la primera reunión presencial de la Comisión Departamental del Partido Nacional, que tiene a la excandidata Laura Raffo a la cabeza, los blancos acordaron que buscarán desempeñar una oposición que fiscalice y proponga durante todo el período, sin descuidar el trabajo territorial que pretenden sea la catapulta de la economista hacia el palacio municipal dentro de 4 años.

“Si solo te quedás en fiscalizar, en decir no me gusta esto, no le agregás nada a la gente. La idea es agregar valor, la gente del Partido Nacional está para ayudar a mejorar la calidad de vida y para eso hay que hacer propuestas”, dijo Raffo a El Observador.

Nuestra Comisión Departamental sesionó hoy.

Del encuentro participaron los integrantes de la Comisión Departamental de Montevideo, que preside Raffo y se completa con los diputados de la capital, los alcaldes Andrés Abt (municipio CH), María Mercedes Ruíz (municipio E), Juan Pedro López (municipio F), así como ediles y concejales electos por el partido.

En la reunión, los ediles repasaron las medidas que tomó la intendencia y los pedidos de informes cursados, mientras que los alcaldes dieron cuenta de la gestión realizada y cómo se han relacionado con Cosse.

Los dirigentes analizaron las disposiciones que ha ido tomando el gobierno departamental y cuestionaron que la intendenta haya anunciado medidas que, según su diagnóstico, exceden el ámbito más común de las intendencias (como transporte o residuos), transmitieron a El Observador participantes del encuentro.

Varios de los presentes mencionaron que la ingeniera destinó recursos para dar apoyos alimentarios a la población más vulnerable y también puso en marcha mecanismos para brindar empleo, en el marco del plan ABC, el buque insignia de su administración.

Los blancos niegan que el gobierno nacional no esté dando estas soluciones y se mostraron críticos con la forma en que las medidas son presentadas por la intendencia, bajo el entendido de que Cosse estaba intentando transmitir que ocupaba un lugar desatendido por la administración de Luis Lacalle Pou.

Raffo, por su parte, dijo que el objetivo es estar preparados para liderar “todos los procesos de cambios” desde los lugares que ocupan y agregó que la comisión de los blancos está lejos de significar un “gobierno paralelo”.

“Hay desacostumbramiento a que existiera una oposición en Montevideo y cuando nos reunimos llama la atención. Es muy coherente que hagamos nuestro propio análisis y seguimiento. Son los representantes que eligió la gente. ¿Qué pensaría un ciudadano si un senador del Frente Amplio no diera su opinión sobre lo que está sucediendo con el gobierno nacional?", señaló.

La del sábado fue la primera reunión presencial desde la victoria de Cosse y los dirigentes acordaron que mantendrán encuentros periódicos cada 15 días. La economista también manifestó que buscarán coordinar con autoridades de distintos ministerios para que los dirigentes conozcan el despliegue de políticas desarrolladas por el gobierno nacional en el territorio.

"Además de la Intendencia hay cosas muy importantes de cosas que hace el Mides, o el Ministerio del Interior, o el de Vivienda, que hacen a Montevideo", dijo Raffo.

En la reunión analizaron “qué medidas se pueden tomar” desde el Parlamento y la Junta Departamental para “mejorar la calidad de vida de los montevideanos”, dijo la economista. Por ejemplo, se realizó un "relevamiento" de las "principales preocupaciones de los montevideanos" con miras a contemplar esos asuntos en el centro de estudios que dirigirá Raffo en la órbita del Partido Nacional.

Cosse con “alto nivel de apoyo”

La reunión de los blancos ocurrió algunas horas antes de que la consultora Equipos divulgara sus primeros datos de opinión pública acerca de la gestión de Cosse. De acuerdo con la encuesta -realizada a mitades de enero y divulgada el viernes por Subrayado-, la ingeniera recibe un “alto nivel de apoyo”, mayor incluso al que tuvieron sus antecesores en “momentos similares”.

Casi seis de cada diez montevideanos (57%) manifestó aprobar su gestión, frente a un 9% que la desaprueba. El resto tiene opiniones intermedias (24%), o no opina (10%).

Raffo dijo que los montevideanos valoran el “liderazgo fuerte” de Cosse y que las medidas para controlar el covid-19 fueron “de peso”. En el encuentro, los blancos coincidieron en que en los momentos de crisis los ciudadanos se aferran a “líderes fuertes”.

El análisis del sociólogo Ignacio Zuasnabar señaló que la intendenta se encuentra en una etapa de “luna de miel” con los ciudadanos, producto de un “alto apoyo entre sus propios votantes, y de una moderada crítica entre quienes no fueron votantes propios”.

Cosse recibió en la encuesta la aprobación del 80% de los votantes frenteamplistas del 27 de setiembre. Dentro de los votantes de la coalición, hay juicios divididos, pero con baja desaprobación, agregó el informe.

Para Equipos, las razones detrás del amplio apoyo a Cosse deben ser estudiadas en mayor profundidad, aunque hay dos hipótesis razonables: por un lado la gestión en el contexto de la pandemia, y por otro que los frenteamplistas son menos críticos a la gestión gubernamental cuando no tienen el gobierno nacional.

La encuesta tuvo una muestra de 355 casos, un margen de error máximo de +- 5,2%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.