Con Silveira Negocios Rurales, destaque para la venta de terneros en el local Conventos

La cantidad de terneros que se vendieron fue lo que más destacó en una nueva edición de la feria ganadera quincenal organizada por la firma Silveira Negocios Rurales –esta vez el martes 21 de junio–, en las instalaciones del local Conventos de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo.

“Hubo una gran cantidad de terneros vendidos para departamentos del sur del país gracias a que la feria se emite por Internet (silveiraagronegocios.com.uy/tv)”, comentó a El Observador Rodrigo Silveira.

En esa categoría se lograron valores promedio de US$ 240 para los animales livianos, US$ 445 para los más formados y US$ 398 para las terneras.

La oferta estuvo conformada por 700 vacunos y hubo comercializaciones con pagos con plazo, con la administración del BROU.

EO

Silveira indicó que en esta instancia “volvió a repuntar el precio del ganado gordo, por la escasez de oferta que hay” y que esa realidad “se va trasladando a otras filas, a las categorías de reposición, donde también se vieron valores que comenzaron a repuntar”.

Con relación al forraje, los campos en los que no pudieron hacer mejoramientos “se están pelando”, por lo tanto en esos casos “la oferta de comida cae y habrá que volver a ajustar la carga vendiendo más ganados”.

La próxima feria quincenal en el Conventos se hará el martes 5 de julio, desde la hora 15, y están abiertas las inscripciones.

Finalmente, Silveira adelantó que el escritorio se prepara para la próxima Pantalla Uruguay –se hará el 29 y 30 de junio, ver más en la página 8–, instancia para la cual ya inscribió 1.300 vacunos.

Los inversores operaron en el local de ventas y a distancia.