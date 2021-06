Con tranquilidad y optimismo viven la previa de la elección las dos candidatas a presidir la Federación Rural

Este sábado 26 de junio se realizará el Congreso Anual de la Federación Rural (FR), en cuyo marco los integrantes de las federadas elegirán a la nueva presidenta de la gremial –entre dos candidatas–, en una votación histórica tras la cual por primera vez una mujer presidirá la gremial, en sus 106 años.

El congreso ruralista se desarrollará de forma virtual (vía Zoom) a partir de la hora 15. El presidente de la FR, Julio Armand Ugón, se encargará de abrir el evento, luego se leerá y aprobará el acta del congreso anterior, se presentará la memoria anual 2020/2021, el balance del ejercicio de la gremial y se darán los resultados de la elección.

Tras la presentación del informe de la Comisión Escrutadora de votos, los consejeros salientes darán un discurso de despedida, así como también lo hará Armand Ugón.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, también participará de la actividad.

En esta oportunidad no se llevarán a cabo las ponencias y discusiones de temas, un contenido clásico y de alta relevancia en cada congreso, ya que desde la Federación Rural se decidió que esto se haga más adelante, procurando cierta presencialidad, informó a El Observador Soledad Arrarte, integrante de la federación y una de las candidatas a la presidencia.

Si bien aún no se confirma la fecha en la que podría desarrollarse esa actividad en la que los productores exponen y discuten acerca de ciertas temáticas del sector, la intención es hacerlo cuando pueda ser con presencia de público, al menos de un delegado por federada, ya que “a los productores les gusta mucho ese momento de discusión, porque son los temas que marcan el camino a seguir”, comentó.

El Congreso de la FR se fue postergando por la emergencia sanitaria. La intención de los organizadores era realizar las actividades de forma semipresencial, con instancias virtuales y otras en las que participaran delegados de cada federada, pero la cantidad de contagios lo impidió.

Presidenta por primera vez

En esta nueva edición del congreso las federadas deberán elegir entre dos candidatas: Soledad Arrarte y Mónica Silva, dos productoras ganaderas, una de Rocha y otra de Salto, respectivamente.

Arrarte es secretaria de la FR y vicepresidenta de la Sociedad de Fomento Rural de Castillos, en Rocha. Para esta elección encabeza la lista 1915 junto a Carlos Rey y Sergio Abreu, entre otros.

Por su parte Silva es la actual presidenta de la Asociación Agropecuaria de Salto y para esta elección encabeza la lista 21 “Corriente Renovadora”, junto a Ignacio Cabrera y Ana Araujo, entre otros.

La votación se abrirá el viernes a la hora 8 y culminará el sábado a las 15.

Los integrantes de las federadas podrán enviar su voto vía mail. Silva detalló que primero se mandará una nota con quién será el apoderado para votar y luego las agremiaciones enviarán su voto a la Comisión Escrutadora de votos que está integrada por las dos listas y consejeros.



A las 17:30 del sábado se presentará a la nueva presidenta de la FR en una conferencia virtual.

Cómo se preparan

Ambas candidatas dijeron estar muy satisfechas con la campaña electoral y contentas de cómo se ha desarrollado, pese a que se ha tenido que adaptar a las circunstancias de la pandemia, en las que la virtualidad prima.

Silva contó que vive la previa de la elección muy tranquila, porque ha tenido experiencias similares en el pasado, cuando fue edila en la Junta Departamental de Salto. “A las elecciones hay que bajarles el voltaje, que gane lo que disponga la gente y eso es lo importante”, comentó.

La candidata de la lista 21 está convencida de que la elección ya se ganó, “no ganamos nosotros como equipo, sino que ganó la federación, porque el contacto con las federadas ha sido impecable y creo que es muy importante la esencia de nosotros los orientales de que nos encante votar, lo llevamos en la sangre”.

Resaltó que la gente ha participado mucho y que el hecho de que se hayan presentado dos listas generó un alto interés entre las federadas. “La gente está con ganas y con otra actitud y eso es fundamental, es lo que necesita Federación Rural, un poco de sangre nueva”, indicó.

Para Arrarte, la campaña “viene linda”, porque ha podido visitar varias federadas y esa instancia de diálogo presencial la ha gratificado mucho, porque es algo que se extraña entre los productores. Según dijo, desde su grupo se viene trabajando de forma tranquila “haciendo un trabajo a conciencia y con responsabilidad”.

Para ella, más allá del resultado final de la elección “lo más importante es que sea sano para la institución y que se siga trabajando, que es lo que nos piden los productores, que termine este acto eleccionario y que sigamos trabajando por las problemáticas del sector que es lo que más nos importa”.

Mónica Silva

¿Cuál es el principal desafío que tendrá si es presidenta de la FR?



El mayor desafío es involucrar a los productores, lograr tener contactos con las federadas a través de lo virtual que hoy está impuesto y podemos decir que quizás sea lo positivo que nos deje la pandemia. Esa instancia, que el productor se sienta integrado y participe, para mí es muy importante, para que puedan aportar, criticar, lo que es fundamental. Este equipo espera que en la mesa de federación esté integrado el país, representado por las diferentes zonas y rubros.

Mónica Silva, productora ganadera de Salto.

Soledad Arrarte

¿Cuál es el principal desafío que tendrá si es presidenta de la FR?



El principal desafío sigue siendo la competitividad, porque estamos viviendo una realidad que para el que no pertenece al sector o lo ve de afuera es una bonanza por los precios de los ganados o de la agricultura, pero capaz que es mas cara la realidad, no es que los precios están bien y está todo perfecto. Los precios están acompañando y nos ayudan a no perder tanto dinero en algunos sectores. Seguimos teniendo ese problema de que Uruguay es caro para producir y tenemos que atacar ese problema de fondo para que estemos cómodos si después se viene un bajón de precios. Eso es lo que más me preocupa y el tema sanitario es una prioridad. Porque si los precios no acompañan y a su vez estamos perdiendo plata en sanidad es como estar en un colador, se va plata por aquí y por allá. Lo que mas nos cuestionamos los productores es cuando vamos a incorporar tecnología al predio lo que hay que invertir. Además no hay que dejar de desatender los problemas que rondan el sector, pero lo que más le importa al productor es que al cerrar las cuentas que quede dinero en el bolsillo.