Condenada sin prisión una mujer que asistió al lavado de dinero de Balcedo

El fiscal de Maldonado Shcubert Velázquez llegó a un acuerdo este lunes con una mujer involucrada en la trama de lavado de dinero desplegada por el empresario y sindicalista Marcelo Balcedo y su pareja, Paola Fiege, y recibió como pena un mes de prisión domiciliaria y nueve meses de libertad vigilada. Además, según dijeron a El Observador fuentes de la fiscalía, la mujer deberá devolver US$ 160.000, un monto equivalente a la cantidad de dinero que ella colaboró a que fuera blanqueado en Uruguay.

Esta persona –que trabajaba en una agencia de viajes– fue condenada por un delito de asistencia al lavado de activos, y su participación fue dejar que Fiege utilizara una tarjeta de crédito adicional que estaba a nombre de la condenada. La pareja de Balcedo –acusada por lavado y contrabando– usaba ese plástico para realizar depósitos de US$ 2.000, US$ 3.000 y hasta US$ 5.000, una operación que repitió en forma mensual entre 2016 y 2017 en distintas casas de cambio. Y luego, con esa plata, Fiege hacía distintas compras pagadas en efectivo.

Por este caso, además de los argentinos –que esperan bajo régimen de prisión domiciliaria la fecha de audiencia del juicio oral–, también fueron imputados por lavado de activos un abogado que se encargaba de administrar las propiedades de la pareja, el personal trainer de ambos, y una escribana los asesoraba, aunque a esta última se le imputa asistencia de lavado.

Balcedo y Fiege fueron detenidos luego de un operativo internacional en enero de 2018, cuando se le incautaron varios bienes de lujo y dinero en efectivo, que totalizaron más de US$ 15 millones. Desde entonces, han intentado sin éxito resolver su situación por la misma vía a la que recurrió la fiscalía este lunes: el acuerdo de un proceso abreviado, que consiste en la admisión de los delitos y alguna forma de resarcimiento a la sociedad por parte del imputado, a cambio de una pena más benevolente.

Sin embargo, la fiscalía se opuso en más de una oportunidad a pactar con los extranjeros.