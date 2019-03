Condiciones "desfavorables" para encontrar con vida a uruguaya desaparecida en naufragio, dice Armada argentina

La uruguaya y el francés desaparecidos tras el naufragio de un velero en Argentina "aún no han podido ser avistados por la aeronave ni por buques destacados en la búsqueda", informó en un comunicado la Armada argentina. Y agregó que "en función de las tablas OMI (Organización Marítima Internacional) sobre el tiempo de expectativa de vida, se arrojan resultados desfavorables". "La temperatura del agua en el lugar, la edad de los tripulantes y la ausencia de trajes antiexposición/salvavidas" son considerados como factores que dificultan la posibilidad de rescatar a los náufragos.

La mujer uruguaya de 68 años y un hombre francés de 66 desaparecieron frente a las costas argentinas en la mañana del martes mientras navegaban a bordo de un velero francés. Luego de que la embarcación tripulada por ocho personas diera una vuelta de 360 grados, seis personas cayeron al agua —entre ellos los dos desaparecidos— y otro tripulante quedó con "heridas de consideración", explicó a TN el vocero de la Armada argentina, Rodolfo Ramallo.

Las tareas de socorro comenzaron este martes, cuando a las 21 horas un buque accedió a la zona donde el velero “Ti Paradise” emitió la señal de rescate, a 1.400 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia, en la provincia argentina de Chubut. Allí permaneció hasta la madrugada del miércoles y se pudo "constatar que el velero se mantiene a flote y en condiciones de navegación", consignó la Armada argentina en el comunicado.

Además "se confirmó que la tripulación está integrada por ocho personas, de los cuales cinco (cuatro hombres y una mujer) están en buenas condiciones y permanecen en el velero que ahora navega hacia las Islas Malvinas". El tripulante herido abordó la nave de rescate, "previendo su evacuación por las Malvinas".

Desde la Oficina de Asistencia al Compatriota de la Cancillería uruguaya informaron que no tienen "registro" de la desaparición de la mujer uruguaya. Sin embargo, aclararon que no les constaba que el caso no estuviera "siendo tratado en las esferas más altas" de la cartera. El Observador intentó ponerse en contacto con el ministro Rodolfo Nin Novoa y el subsecretario Ariel Bergamino, pero no fue posible.

El Centro Coordinador SAR Puerto Belgrano solicitó a los encargados de los buques que navegaban cerca de donde fue vista por última vez la uruguaya que colaboren en las tareas de rescate. También el Centro de Operaciones Conjuntas (JOC) Malvinas dispuso una aeronave para contribuir con la búsqueda.