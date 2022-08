"Confiamos porque era una empresa reconocida": las historias de damnificados por Transhotel

Por Joaquín Pisa y Nahuel Marichal

El grupo de WhatsApp que damnificados crearon tras la estafa de Transhotel para organizarse tenía 309 participantes la tarde de este martes. Pero seguramente ese número ya cambió una y otra vez. Para las 17:00 horas de este miércoles eran más de 80 las denuncias en el Ministerio de Turismo contra la empresa, supo El Observador.

Los damnificados reclaman por su dinero y las respuestas son casi nulas. La incertidumbre llega incluso hasta los empleados de la empresa y a quienes tienen pasajes para mañana, pasado, o dentro de tres días. Todos buscan respuestas por estas horas, tras haber hecho denuncias –algunos– ante el Ministerio del Interior, el Ministerio de Turismo o la Unidad Defensa del Consumidor.

Entre los perjudicados hay quienes compraron paquetes por paseo, quienes asistirían a espectáculos (Harry Styles, Coldplay, Bad Bunny, etc.) y hasta quienes ya habían pagado para ir al Mundial Qatar 2022. Algunos tienen comprometidos hasta US$ 10 mil o US$ 20 mil porque toda la familia planeaba irse a Europa, o a Cancún, con un paquete e Transhotel.

"De la empresa ni novedades. A mamá el vendedor le dijo que él tampoco sabe mucho, ni de su situación laboral", dijo Cecilia, hija de una de las damnificadas, a El Observador. Su caso es uno de los recogidos para esta nota.

Sin reservas

Paola contrató junto a su familia un paquete turístico en marzo por más de US$ 4.000. Fue a Transhotel, la empresa que le aseguró la reserva del hotel y los pasajes aéreos, si señaba con el 50% del valor. "En agosto terminamos de pagar el viaje, se acercaba la fecha y no se nos entregaban los documentos para viajar. Insistimos y de un día para otro el local cerró y nadie responde los teléfonos. Nos comunicamos con el hotel donde nos íbamos a alojar y se nos informó que no había ninguna reserva a nuestro nombre, también con la compañía aérea y nos respondieron lo mismo", contó Paola a El Observador.

La damnificada dijo que hizo la denuncia ante el Ministerio del Interior y la Unidad Defensa del Consumidor. "Buscamos respuesta por parte de la compañía y soluciones, ya que el dinero no se ha devuelto", dijo.

Cedido a El Observador

Archivo que Transhotel enviaba como comprobante del paquete reservado, al que titulaba "Liquidación"

Un préstamo a cuatro años

Diana es jubilada, tiene 62 años y su sueño es conocer el sur de España, así que pidió un préstamo a cuatro años en el Banco República para hacer el viaje.

Su hija Cecilia dijo a El Observador que el 18 de mayo de 2022 la mujer compró mediante Transhotel un pasaje aéreo a Madrid para la segunda quincena de octubre. "No le dieron factura, solo un recibo oficial y un documento denominado 'Liquidación' (similar a la imagen anterior)".

Según transmitieron entonces desde la empresa, los pasajes se los iban a entregar una semana antes de viajar. "Confiamos porque era una empresa reconocida", lamentó.

Cecilia explicó: "Hace más o menos un mes, cuando fuimos a comprar una estadía en Sevilla, le pedí a mamá los pasajes o algo que le hayan dado donde dijera a qué hora llegaba, así coordinábamos horarios de trenes y de check in en el hotel. Para mi sorpresa lo único que tenía era una captura de pantalla que le mandó el vendedor de Transhotel con los datos de un vuelo de Montevideo a Madrid".

Sin embargo, con los datos de Diana no había ningún vuelo reservado en la aerolínea a ningún lado en ninguna fecha.

"Intentamos comunicarnos con el vendedor y nos explicó que los pasajes se emitían unos días antes de viajar, por eso no tenía reserva aún", explicó Cecilia.

Este viernes Diana haría trámites cerca del local de Transhotel, en la zona de Tres Cruces (Montevideo). Entonces pasó por la agencia y observó algo que le llamó la atención: la cantidad de gente era inusual, algunos hablaban por celular enojados. Las cortinas de la agencia estaban bajas.

Le contó a su hija ni bien llegó a su casa. Y Cecilia lo recuerda así: "Llegué de noche a casa y me contó eso. Ahí entré a Twitter, puse en el buscador 'Transhotel' y entre algunos pocos tuits al respecto, había un video de un móvil en vivo del informativo de Tv Ciudad. Se nos vino el mundo abajo y empecé a contactarme con la gente que hablaba del tema, hasta que logramos que nos agregaran al grupo de WhatsApp".

"Leemos todo el tiempo nuevos testimonios. Ese grupo es un caos", diría algunos días después de unirse.

Cada pasajero

La cantidad de damnificados aumenta y su WhatsApp desborda de mensajes. Es empleado de Transhotel y dice que hace lo que puede en esta situación.

Poco sabe sobre el desenlace de esta historia, en la que está en juego hasta su empleo. Admite que responde cada mensaje, y lo hará con cada uno de ellos en caso de tener novedad. Hasta ahora nada.

La tarde de este martes agarra su celular, abre "Añadir a mi estado", en WhatsApp, y escribe: "Espero sepan comprender que hasta el momento no tengo la información de las decisiones próximas a tomar de la empresa. Los vendedores no estamos activos. Por decisión propia sigo respondiendo. Si se me informa cualquier medida a tomar, me comunicaré con cada uno de mis pasajeros para hacérselo saber".

Captura de pantalla

El empleado publicó una historia en WhatsApp

En efectivo y con descuento

María compró paquetes para ir a ver junto a sus hijas el concierto del británico Harry Styles, que será en diciembre en Argentina. Son por US$ 900 y pagó una seña de 50%. Dice: "La pagué en efectivo porque te daban un descuento; si la hubiera pagado con tarjeta tal vez ya pudiera haber recuperado la plata. Más cerca de la fecha iba a pagar la otra mitad".

Ya había consultado por las entradas, pero desde la empresa las empleadas le decían que se las darían "más adelante". Confió porque otras veces que viajó con otras agencias, le entregaban la documentación más cerca de la fecha.

María se enteró en la mañana de este martes por la prensa. "Hoy de mañana vi la nota y me desayuné. Ya hice la denuncia en el Ministerio de Turismo, les llegó el mail y me iban a decir cuando estuviera el trámite más avanzado", explicó.

Una guía para el perjudicado

En el grupo de WhatsApp escriben decenas de personas desde varios departamentos. Todos piden respuestas, pero saben que ahí no es el lugar. Mientras, algunos de sus integrantes redactaron una plantilla que reenvían una y otra vez.



Y es así:



1- Hacer la denuncia policial. Llevar a la comisaría más cercana todos los comprobantes (no los dejen ahí, quédense los originales). En teoría están al tanto y están juntando todas las denuncias bajo el mismo número.

2- Hacer la denuncia por web en el ministerio de turismo y defensa al consumidor.

3- Quienes hayan pagado con tarjetas, pueden comunicarse con la denuncia policial al banco emisor de la tarjeta, y en teoría les devuelven la plata (esto lo dijo un policía en la comisaría, hay gente que tuvo éxito y otros lo hacían entre hoy y mañana).

Más casos

En 2016 había personas que se quejaban en la red social de viajes TripAdvisor de Transhotel. El 17 de octubre de ese año, José calificaba a la agencia de viajes de la siguiente forma: “Se trata de una empresa de turismo, cuyo servicio es de pésima calidad más que nada en la parte de agencia de viajes. El señor Miguel nos había ofrecido un paquete a Brasil y cuando fui a pagar no lo había reservado supuestamente por un mal entendido de mi parte, le reenvié todos los mails que nos habíamos escrito, aceptó su error pero no lo enmendó y quedamos sin vacaciones. Una pena realmente”.

El pasado 18 de agosto, Silvia también advertía en TripAdvisor con el título en mayúscula: “Mentirosos estafadores”. “Soy otra persona más de las muchas (por lo que he visto) a quien esta empresa mintió y estafó. Contratamos a principios de abril un paquete a Playa del Carmen, el cual pagamos totalmente, para viajar 'supuestamente' el próximo 20/8 y 3 días antes nos encontramos con que no tenemos nada de nada... ni siquiera respuestas. Nadie nos comunicó absolutamente nada o lo que es peor ante nuestros reclamos nos dicen que nos van a avisar y es otra mentira (…) Lamentable aprovecharse así de la gente y joderla de esa manera”.

Y en esa página, las opiniones por el estilo son mayoría.

Cedido a El Observador

Captura de pantalla en un mensaje enviado a la empresa

Las denuncias

La mañana de este martes varios damnificados fueron al Ministerio de Turismo, y algunos que oficiaron como representantes, fueron recibidos por el ministro Tabaré Viera. Además de las denuncias al Ministerio de Turismo, el caso tiene una instancia penal; el fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano, comenzó a tomar declaraciones a las víctimas, señalaron fuentes de la fiscalía.

Tal como informó El Observador este martes, el Ministerio de Turismo comprobó que la empresa cerró este lunes 22 de agosto, e intimó a sus propietarios a comparecer ante las autoridades del ministerio, según un comunicado del organismo. El ministro de esa cartera, Tabaré Viera, se refirió al caso y pidió a los afectados que hagan la denuncia.